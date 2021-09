The Walt Disney Company GSA

Liebgewonnene Klassiker und Animationsfilme über Monster & Aliens

Die Primetime im September im Disney Channel

Bild-Infos

Download

München (ots)

Machen Sie sich erneut bereit für jede Menge Klassiker und beeindruckende Animationsfilme in einer filmstarken Primetime! Der Disney Channel steht für familienfreundliche Unterhaltung und bildet mit außergewöhnlichen Filmen und Serien ab 20.15 Uhr die perfekte Grundlage für gemütliche Abende vor dem Fernseher! Der Münchner Sender bietet im September ein vielfältiges Programm für die beste Abendunterhaltung. Dienstags, donnerstags, freitags und samstags heißt es: volle Ladung Spielfilme! Und die Primetime geht nun in die zweite Runde:

Ein Leben wie im Film und jede Menge Monster:

Was wäre, wenn Ihr Leben eine einzige lange Serie wäre, real und unverblümt, doch Sie sind der Einzige, der davon nichts weiß? Genau dieser Herausforderung muss sich Truman Burbank in "Die Truman Show" stellen. Jim Carrey brilliert als Truman Burbank und sahnte dafür sogar den Golden Globe® ab. Direkt nach diesem klassisch angehauchten Abend kommt ein Animationsspaß der Alienklasse: "Luis und die Aliens" begeben sich auf ein Abenteuer voller Spannung, denn Luis, der zunächst nicht an Aliens glaubte, muss nun seine drei neuen Freunde, Mog, Nag und Wabo beschützen, nicht zuletzt vor seinem Vater. Einen Tag später übernehmen die Monster der 'Monster AG' das Feierabendprogramm. Den Beginn macht "Die Monster Uni", klar nach der Devise "ohne Monster Studium kein Monster Job". Anschließend folgt die exklusive Free-TV-Premiere der ersten Episode von "Monster bei der Arbeit", der brandneuen Monster-Serie aus dem Hause Pixar. Die komplette Serie ist zum Streamen auf Disney+ verfügbar. Kommen Sie mit und tauchen Sie ein in die Vielfalt im Disney Channel.

Nachfolgend ein Überblick über die kommenden Highlights in der neuen Primetime im Disney Channel:

Donnerstag, 09.09.21

20:15 Die Truman Show

Freitag, 10.09.21

20:15 Luis und die Aliens

Samstag, 11.09.21

20:15 Die Monster Uni

22:20 Monster bei der Arbeit: Willkommen bei der Monster AG (UEA)

Mehr Infos auf der Website: www.DisneyChannel.de

Facebook: www.facebook.com/DisneyChannelDeutschland

Instagram: www.instagram.com/disneychannel

Über den Disney Channel

Der frei empfangbare Disney Channel konzentriert das Programmangebot - darunter TV-Premieren, Serien, Filmklassiker und lokal eigenproduzierte Formate - tagsüber auf Kinder, am Abend stehen Familien und insbesondere Erwachsene im Fokus. Weitere Infos unter www.DisneyChannel.de.

Original-Content von: The Walt Disney Company GSA, übermittelt durch news aktuell