Der neue Montag im Disney Channel: MEIN SERIENABEND

This Is Us & Desperate Housewives

Ab dem 1. Februar 2021

München (ots)

Ab dem 1. Februar heißt es Fernseher an- und mit unseren liebsten TV-Charakteren einfach mal abschalten: Denn schon bald steht der Montagabend im Disney Channel ganz im Zeichen bester Serien-Unterhaltung! Unter dem Motto MEIN SERIENABEND können sich die Zuschauer auf viel Emotionen, Herz und jede Menge Frauenpower freuen. Den Start in die neue Primetime zum Wochenanfang macht die preisgekrönte Erfolgsserie "This Is Us - Das ist Leben", die bereits seit Anfang des Jahres im Abendprogramm des Disney Channels läuft. Im Anschluss daran folgt die ebenso beliebte Hitserie "Desperate Housewives", in der die vier gewieften Freundinnen Bree, Gabrielle, Susan und Lynette ihre Nachbarschaft unsicher machen.Von "This Is Us - Das ist Leben" wird zunächst die komplette erste bis dritte Staffel jeweils in Doppelfolgen ausgestrahlt. Anschließend haben die "Desperate Housewives" ab 22 Uhr mit gleich drei Episoden ihren großen Auftritt. Dieses Seriendoppel im Disney Channel macht den Montag zum Lieblingstag der Woche!

Über "This Is Us - Das ist Leben"

Jede Familie hat eine Geschichte. "This Is Us - Das ist Leben" folgt einer Familie über verschiedene Lebensabschnitte hinweg und begleitet sie dabei durch den alltäglichen Wahnsinn und schwere Schicksalsschläge. Die herzerwärmende und zugleich spannende Familiengeschichte zeigt, wie die kleinsten Ereignisse uns zu dem machen, was wir sind, lädt zum Mitfiebern und Mitfühlen ein und lässt garantiert kein Auge trocken. Das mit zahlreichen Awards (darunter einige Emmys sowie einem Golden Globe) ausgezeichnete Drama begeistert nicht zuletzt durch den hochkarätigen Cast: Mit Sterling K. Brown ("American Crime Story"), Milo Ventimiglia ("Gilmore Girls") und Mandy Moore ("Nur mit dir") übernehmen drei Hollywood-Lieblinge Hauptrollen in der US Hit-Produktion.

Und die Geschichte der Familie Pearson geht noch weiter: Im Anschluss an Staffel 3 findet die exklusive Free TV-Premiere der vierten Staffel der prämierten Serie im Disney Channel statt!

Inhalt zu "This Is Us - Das ist Leben":

Mandy Moore und Milo Ventimiglia sind die Stars in dieser gefeierten und emotionalen Serie des Drehbuchautors von "Crazy, Stupid, Love". Die Serie dokumentiert dabei das Leben der Familie Pearson über die Jahrzehnte hinweg: von Jack und Rebecca als junge Eltern in den 1980er Jahren bis hin zu ihren erwachsenen Kindern Kevin, Kate und Randall - und verknüpft dabei die Geschichten von Menschen, deren Leben sich auf unerwartete Weise verbinden. "This Is Us - Das ist Leben" ist gespickt mit clever formulierten Dialogen und dem unvergesslichen Schauspiel ihrer gefeierten Darsteller. In weiteren Rollen sind Sterling K. Brown, Chrissy Metz und Justin Hartley zu sehen. Das ist echt. Das ist Liebe. Das ist das Leben.

Über "Desperate Housewives":

Eine scheinbar idyllische, perfekte amerikanische Vorstadt... und jede Menge schmutzige Geheimnisse, die es zu verbergen gilt: In "Desperate Housewives" ist nichts so, wie es nach Außen scheint und es werden jede Menge Intrigen gesponnen.

Emmy, Golden Globe, Screen Actor's Guild und People's Choice Awards sind nur eine Auswahl der Auszeichnungen, die die amerikanische Dramedy-Serie im Laufe der Zeit eingesammelt hat. Nicht zuletzt der atemberaubende Cast, u.a. Teri Hatcher, Felicity Huffman, Eva Longoria, Marcia Cross, Nicollette Sheridan, Dana Delany und Vanessa Williams, verhalfen den "Desperate Housewives" zu Kultstatus.

Ab Februar sind die Damen wieder auf ihren Streifzügen unterwegs und vervollständigen nicht nur montags nach "This Is Us - Das ist Leben" den perfekten Serienabend, sondern legen donnerstags mit drei weiteren Episoden nach.

Inhalt zu "Desperate Housewives":

Es geht um das Leben von fünf Hausfrauen in der Wisteria Lane in Fairview. Eine der Hausfrauen hat nicht überlebt - Mary Alice Young. Sie erschießt sich eines schönen Morgens in ihrem schönen Haus in einem schönen Vorort einer amerikanischen Stadt. Aus dem Jenseits wirft sie einen klaren und gnadenlosen Blick auf ihr Leben und das ihrer Freundinnen. Gabrielle Solis, Lynette Scavo, Bree Van de Kamp und Susan Mayer müssen sich hinter der perfekten Fassade ihren familiären Problemen, Geheimnissen, Mysterien und Verbrechen stellen, die ihr aller Leben beeinflussen.

Den Trailer zu MEIN SERIEABEND finden Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=oGwDbR_Aoc4&feature=youtu.be

Sendehinweis:

"This is Us - Das ist Leben" Staffel 1-3: Ab dem 01.02.2021 immer montags in einer Doppelfolge ab 20.15 Uhr.

"Desperate Housewives" Staffel 1-8: Ab dem 01.02.2021 immer montags (drei Folgen) ab 22 Uhr & donnerstags (drei Folgen) ab 22.10 Uhr.

Programm-Informationen und druckfähiges Bildmaterial: www.disney-content.de

Mehr Infos auf der Website: www.DisneyChannel.de

YouTube: https://www.youtube.com/user/DisneyChannelGermany

Über den Disney Channel

Der frei empfangbare Disney Channel konzentriert das Programmangebot - darunter TV-Premieren, Serien, Filmklassiker und lokal eigenproduzierte Formate - tagsüber auf Kinder, am Abend stehen Familien und insbesondere Erwachsene im Fokus. Weitere Infos unter www.DisneyChannel.de.

Original-Content von: The Walt Disney Company GSA, übermittelt durch news aktuell