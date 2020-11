The Walt Disney Company GSA

Disney veröffentlicht herzerwärmenden Weihnachts-Spot zur Unterstützung von Make-A-Wish® als Teil seiner weihnachtlichen Kampagne "Familie ist das schönste Geschenk"

München (ots)

Weihnachts-Spot von Disney Consumer Products, Games & Publishing feiert die 40-jährige Partnerschaft von Disney und Make-A-Wish®

- Der berührende animierte Spot erzählt die Geschichte einer Großmutter und ihrer Enkelin und feiert die festlichen Familientraditionen und gemeinsamen Erfahrungen, die Generationen verbinden - #FamilieIstDasSchoensteGeschenk - Das im diesjährigen Weihnachts-Spot zu sehende Micky Maus Plüschtier ist in limitierter Auflage bei shopDisney.de erhältlich. Der Erlös geht an Make-A-Wish®* - Die britische Sängerin Griff wird den Original-Song 'Love Is A Compass' aus dem Spot als Charity-Single zur Unterstützung von Make-A-Wish® veröffentlichen** - Familien sind eingeladen, ihre eigenen weihnachtlichen Erinnerungen über Instagram, Facebook oder Twitter, versehen mit dem #LoveFromDisney, zu teilen. Für jeden geteilten Beitrag spendet Disney an Make-A-Wish®*** - Zuschauer können sich auf einige "Easter Eggs" freuen, die im gesamten Spot versteckt sind

Disney veröffentlicht heute seinen neuen Weihnachts-Spot, einen dreiminütigen animierten Kurzfilm, der die bewegende Geschichte einer Großmutter, ihrer Enkelin und deren Familientraditionen erzählt, die sie im Lauf der Jahre miteinander verbinden.

Als Teil von Disneys Weihnachtskampagne "Familie ist das schönste Geschenk" feiert der Spot zudem die 40-jährige Partnerschaft mit der Kinderhilfsorganisation Make-A-Wish® und wird gleichzeitig in 26 Ländern der EMEA-Region sowie in Australien, Neuseeland, Nordamerika und Teilen Asiens über TV und Digital und auf den Disney eigenen Kanälen veröffentlicht.

Die herzerwärmende Geschichte nimmt die Themen Traditionen, Familiensinn und Nostalgie auf und führt zwei neue Charaktere ein - eine Großmutter, Lola, und ihre Enkelin. Mit dabei ist immer der vertraute Freund Micky Maus, den Lola im Jahr 1940 als kleines Kind von ihrem Vater als heißgeliebtes Spielzeug geschenkt bekommen hat. Mit jedem Jahr, das vergeht, wird Micky Maus zum Symbol für Lolas Kindheit und für die Verbindung zu ihrer Enkelin in der Gegenwart und inspiriert schließlich zu einer festlichen Überraschung am Weihnachtsmorgen.

Zur Feier des Jubiläums von Disneys langjähriger Partnerschaft mit Make-A-Wish®, mit dem Ziel, Herzenswünsche von Kindern mit einer lebensbedrohlichen Krankheit zu erfüllen, gibt es das im diesjährigen Weihnachts-Spot zu sehende Micky Maus Plüschtier in limitierter Auflage bei shopDisney.

Link zu shopDisney.de:https://bit.ly/2IfqqgT

Begleitet wird die Geschichte von der gefühlvollen Stimme der britischen Künstlerin und Ivor Novello Rising Star-Nominierten Griff (19), die das Lied 'Love Is A Compass', geschrieben vom Songwriting-/ Produktionsteam PARKWILD, performt. Der Charity-Song wird ab dem 09. November zum Verkauf und zum Download bereitstehen. Bei jedem Download bis zum 31. Dezember 2020 werden 100% der Erlöse aus dem Verkaufspreis an Make-A-Wish® gespendet. (Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen).

Um das Thema der weihnachtlichen Familientraditionen zu feiern, ruft Disney seine Fans dazu auf, über Facebook, Instagram oder Twitter, ihre eigenen Erinnerungen an vergangene und gegenwärtige Festtage mit dem #LoveFromDisney zu teilen. Für jede geteilte Erinnerung spendet Disney $1 an Make-A-Wish® (bis zu $100.000). (Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen).

Tasia Filippatos, SVP Disney EMEA, sagte: "Weihnachten ist eine Zeit des Gebens und Zurückgebens, und wir freuen uns, diese festliche Werbekampagne zur Unterstützung unseres langjährigen Charity-Partners Make-A-Wish® zu starten. Unser Ziel war es, eine universelle Geschichte zu erzählen, die durch die Themen Familie, Liebe und besondere Festtagstraditionen inspiriert wurde. Wir hoffen, dass Disney Fans den Kurzfilm genießen."

Die britische Künstlerin Griff, die 'Love Is A Compass' performt, sagte: "Ich habe mit Begeisterung an der Weihnachtskampagne von Disney zur Unterstützung von Make-A-Wish® teilgenommen. Sowohl der Songtext als auch die Erzählung der Geschichte in dem Spot sind kraftvoll und bedeutend. Für viele von uns ist das Thema Familie und geliebte Menschen so gegenwärtig - besonders an diesem Weihnachten."

Luciano Manzo, Präsident und CEO von Make-A-Wish® International, sagte: "Unsere 40-jährige Partnerschaft mit Disney hat schon so viele Wünsche für Kinder auf der ganzen Welt erfüllt, und wir freuen uns sehr, Teil dieser Weihnachtskampagne zu sein. Die Weihnachtszeit ist für so viele Familien eine solch bedeutungsvolle Zeit, in der besondere Erinnerungen gefeiert werden, und es ist wunderbar, die Möglichkeit zu haben, mit der Unterstützung von Disney noch mehr Herzensünsche zu erfüllen. Wir hoffen, dass die Zuschauer den animierten Kurzfilm lieben und sich darauf einlassen."

Der Spot wurde vom hauseigenen Kreativteam von Disney EMEA unter der Leitung von Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, in Zusammenarbeit mit Flux Animation Studios entwickelt und produziert. Die Premiere von "Familie ist das schönste Geschenk" findet am 09. November statt, gleichzeitig startet die Kampagne "Familie ist das schönste Geschenk" mit dem limitierten Micky Maus Plüschtier , sowie einer Social-Media-Kampagne.

Da Weihnachten eine Zeit des Gebens und Schenkens ist, kommen eine Reihe aufregender Produkte für die ganze Familie in den Handel: Tolle neue Produkte bei shopDisney und die zahlreicher Lizenz-Partner versüßen nicht nur Kindern das Fest der Liebe sondern lassen auch jedes Fan-Herz höher schlagen. Neben Artikeln zu beliebten Disney und Pixar Charakteren sind natürlich auch die Marken Marvel und Star Wars in Form von Spielzeugen, Sammlerstücken, Kleidung, Haushaltswaren, Accessoires, Hörspielen, Büchern, Games und mehr vertreten.

Der Weihnachts-Spot steht hier bereit: https://youtu.be/Yj7cRhZLFdk

In den nächsten Wochen folgen weitere Videos und Bastelanleitungen, wenden Sie sich bei Bedarf jederzeit gerne an uns.

Für weitere Informationen sowie Interesse an einem Interview mit Griff oder dem für die Weihnachtskampagne verantwortlichen Disney Team stehen wir Ihnen gern jederzeit zur Verfügung. Bei Interesse stellen wir Ihnen gern ein individuelles Weihnachts-Verloseangebot zusammen.

