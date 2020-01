The Walt Disney Company GSA

Kleine Helden auf der großen Leinwand! Das Disney Junior Mitmach-Kino - Am 9. Februar 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz

München (ots)

Am 9. Februar ist es wieder so weit: Das Disney Junior Mitmach-Kino geht in die neunte Runde und lädt alle kleinen Disney Fans zu neuen Abenteuern mit Micky Maus und seinen Disney Junior Freunden ein. An den Start gehen wird das Mitmach-Kino in Deutschland, Österreich und dieses Jahr auch zum ersten Mal in der Schweiz.

Die circa einstündige Vorstellung, in der Micky auch in diesem Jahr wieder als animierter Moderator durch das Programm führen wird, hält für die kleinen Zuschauer noch nie zuvor gezeigte Folgen von "Vampirina", "Welpen Freunde" und "T.O.T.S" bereit. Neben den neuen Folgen hat Micky außerdem noch Songs zum Mittanzen und interaktive Spiele im Gepäck - gute Laune ist hier garantiert! Still sitzen und ruhig sein muss hier also keiner, denn am 9. Februar steht Mitmachen ganz oben auf der Tagesordnung. Mit einem Eintrittspreis von 5 Euro können alle kleinen Disney Fans ab 3 Jahren dabei sein und ihre liebsten Disney Junior Helden auf der großen Leinwand erleben.

Übersicht Programm Disney Junior Mitmach-Kino

BEGRÜSSUNG: vom animierten Moderator Micky Maus LIED: DIE GARDE DER LÖWEN - "Zuka Zama" SPIEL: MUPPET BABIES - Schiebepuzzle EPISODE: VAMPIRINA - "Ein eisiger Gast" LIED: MICKY UND DIE FLINKEN FLITZER - "Probier was Neues aus" SPIEL: VAMPIRINA - Stopp Tanz EPISODE: WELPEN FREUNDE - "Das Geheimnis des verlorenen Golfballs" LIED: PJ MASKS - "Aufgepasst und mitgemacht!" SPIEL: MICKY UND DIE FLINKEN FLITZER - Becherspiel EPISODE: T.O.T.S. - "Bodhi, der Panikstorch" SPIEL: PJ MASKS - Superhelden Spiel LIED: WELPEN FREUNDE - "Ich würde alles tun" VERABSCHIEDUNG: vom animierten Moderator Micky Maus LIED: "Steh auf und tanz!"

Informationen zu den teilnehmenden Kinos, weitere Informationen und Tickets finden Sie online unter: www.disneyjunior.de.

Über Disney Junior

Disney Junior ist der werbefreie Vorschulsender von Disney, der gezielt für Kinder im Alter von 2-7 Jahren und deren Eltern entwickelt wurde. Das Programm verbindet Disneys konkurrenzlose Erzählkunst und die beliebtesten Disney Figuren von damals und heute mit sprachfördernden Spielen, kreativen Bastelideen, Tipps für eine gesunde Lebensweise sowie dem spielerischen Erlernen wichtiger Sozialkompetenzen. Mit Serien wie DIE GARDE DER LÖWEN, SOFIA DIE ERSTE, JAKE UND DIE NIMMERLAND PIRATEN und Shows wie ART ATTACK möchte Disney Junior die kleinsten Zuschauer anregen, mitzulachen, mitzusingen, mitzutanzen - und vor allem viel Spaß miteinander zu haben. In Deutschland ist Disney Junior über Sky, die Deutsche Telekom, Unitymedia und Vodafone zu empfangen; in Österreich ebenso über Sky sowie A1; und in der Schweiz über Teleclub und UPC.

