Star Wars & Die Eiskönigin Fans auf der ganzen Welt feiern beispiellose globale Produkteinführung

München (ots)

Mehr als 500.000 Einzelhändler weltweit starten am 4. Oktober den Triple Force Friday und das FROZEN FAN FEST mit brandneuen Produkten, Giveaways, Aktionen und familienfreundlichen Aktivitäten.

Nach monatelanger Vorfreude feiern Einzelhändler auf der ganzen Welt den Triple Force Friday und das FROZEN FAN FEST - ein erstmalig zeitgleich stattfindender globaler Produkt-Rollout. Die neuen Produkte, inspiriert von drei bevorstehenden Star Wars Highlights und Disneys Die Eiskönigin 2, sind ab heute im Handel erhältlich.

Nach einer Woche voller spannender Produktenthüllungen - unter anderem im Rahmen eines Star Wars Livestream-Events in den Pinewood Studios in London mit bekannten und neuen Star Wars Darstellern, sowie weltweiten Unboxings von Die Eiskönigin 2 Produkten in den sozialen Netzwerken von Hunderten prominenter Fans und Influencern - ist ab sofort eine Vielzahl neuer Produkte aus den Bereichen Spielzeug, Bekleidung, Mode, Accessoires, Haushaltswaren, Technologie, Bücher und vielem mehr im Handel erhältlich.

"Diese Woche markiert das größte Retail-Event der Walt Disney Company und bietet den Fans eine bisher einzigartige Gelegenheit, sich noch mehr mit ihren Lieblingsgeschichten und -charakteren aus Star Wars und Die Eiskönigin 2 zu identifizieren", sagt Ken Potrock, President, Consumer Products Commercialization. "Wir können es kaum erwarten, dass Fans auf der ganzen Welt die neuesten Produkte, Spiele, Bücher und mehr entdecken und mit ihren Lieblingscharakteren neue Abenteuer erleben."

FROZEN FAN FEST und Triple Force Friday Aktionen im Handel

In ganz EMEA öffnen am 4. Oktober seit Mitternacht ausgewählte Händler wie Smyths Toys Superstores in Deutschland ihre Türen, um die neue Produktpalette beider Franchises sowie eine Auswahl an limitierten Sammlerstücken zu präsentieren. Darüber hinaus wird es am heutigen Freitag bei GameStopZing besondere Aktionen zum Triple Force Friday geben. Online gibt es beispielsweise bei Amazon.de einen eigenen Star Wars Shop.

In ausgewählten Disney Store Filialen in ganz EMEA werden Veranstaltungen zum Thema Die Eiskönigin 2 stattfinden. Gäste können zum Beispiel an einem Sing-along teilnehmen und lernen, wie man Schneemann Olaf zeichnet. Fans können außerdem auf shopDisney.de ein breites Sortiment an Merchandise beider Franchises für die ganze Familie entdecken.

Umfangreiche Pressetexte, Produktabbildungen, Logos sowie Fotos und EPKs der Veranstaltungen in London zum Triple Force Friday und zum FROZEN FAN FEST stehen im PDF anbei als Download bereit.

Über Triple Force Friday:

Der Triple Force Friday feiert den Launch der brandneuen Produkte, die von drei bevorstehenden Star Wars Highlights inspiriert sind:

- Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers: Der mit Spannung erwartete letzte Teil der Skywalker Saga, der am 18. Dezember in die deutschen Kinos kommt - The Mandalorian: Die erste Star Wars Live-Action-Serie, die ab 12. November in den USA exklusiv auf Disney+, dem neuen Streaming-Service der Walt Disney Company, zu sehen sein wird - Star Wars Jedi: Fallen Order: Ein brandneues Action-Adventure Game von Electronic Arts und Respawn, das am 15. November erscheint

Am 26. September kamen Hunderttausende Fans auf der ganzen Welt auf www.youtube.com/StarWars zu einem Livestream-Event in den Pinewood Studios in London zusammen. Ein Ensemble an bekannten und neuen Star Wars Darstellern stellte sowohl live als auch mittels vorher aufgenommener Clips die neue Star Wars Produkte vor, die ab dem 4. Oktober im Handel erhältlich sind.

Über FROZEN FAN FEST:

FROZEN FAN FEST ist eine globale Feier, die am 2. Oktober mit Hunderten prominenter Fans und Influencern aus der ganzen Welt in den sozialen Netzwerken begann, um das Sortiment der neuen Produkte für Fans jeden Alters zu enthüllen, darunter Kleidung, Modeaccessoires, Spielzeug, Haushaltswaren, Bücher und mehr. Mit dem Hashtag #FrozenFanFest konnten Fans die Aktion verfolgen und ihre Lieblingsmomente auf allen sozialen Plattformen teilen.

Die Feier wird im Einzelhandel weltweit fortgesetzt, da neue Produkte bis zum Kinostart von Die Eiskönigin 2 am 20. November 2019 (D) und darüber hinaus eingeführt werden.

Über Disney Parks, Experiences & Products:

Dieser Bereich bringt den Zauber von Disney in den Alltag von Familien und Fans auf der ganzen Welt, um magische Erinnerungen zu schaffen, die ein Leben lang halten.

Als Walt Disney am 17. Juli 1955 in Anaheim, Kalifornien, das Disneyland eröffnete, erschuf er einen einzigartigen Ort, der wunderbare Geschichten mit unvergesslichen Erlebnissen verbindet und läutete damit eine neue Ära der Familienunterhaltung ein. Mehr als sechzig Jahre später hat sich Disney zum weltweit führenden Anbieter von Familienreisen und Freizeiterlebnissen entwickelt, mit einzigartigen Geschäftsbereichen, darunter sechs Ferienziele mit 12 Themenparks und 52 Resorts in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien mit rund 160.000 Mitarbeitern; einer erstklassigen Kreuzfahrtlinie mit vier Schiffen und Plänen für drei weitere in den Jahren 2021, 2022 und 2023; einem luxuriösen Familien-Strandresort auf Hawaii; einem beliebten Ferienwohnrecht-Programm; und einem preisgekrönten Unternehmen für geführte Familien-Abenteuerreisen.

Zu Disneys globalen Aktivitäten im Bereich Consumer Products gehören das weltweit führende Lizenzgeschäft, der weltweit größte Kinderbuchverlag, der weltweit größte Spiellizenzgeber auf allen Plattformen, mehr als 200 Disney Store Standorte auf der ganzen Welt und die E-Commerce-Plattform shopDisney.

Walt Disney Imagineering steht für den Bereich "Experiences", der Schmiede für alle Erlebnisse in Disney Themenparks sowie Resort-Hotels, auf Kreuzfahrtschiffen und mit unseren Lizenzprodukten - einschließlich Büchern, Spielen und Merchandise.

STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. © & TM Lucasfilm Ltd.

