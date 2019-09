The Walt Disney Company GSA

Countdown zum Triple Force Friday eingeläutet

Ab 4. Oktober sind die neuen Star Wars Produkte weltweit erhältlich

München (ots)

Am gestrigen Abend haben die Star Wars Darsteller im Rahmen eines globalen Livestream-Events die neuen Produkte der drei bevorstehenden Star Wars Highlights enthüllt und damit den einwöchigen Countdown zum Triple Force Friday am 4. Oktober eingeläutet. Von Spielzeug über Kleidung und Accessoires bis hin zu Büchern, Spielen, Technik und Haushaltswaren, sind weltweit ab dem Triple Force Friday zahlreiche von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers, The Mandalorian und Star Wars Jedi: Fallen Order inspirierte Produkte erhältlich.

Galaktische Star Wars Triple Force Friday Retail-Aktivitäten in Deutschland

In Deutschland wird Smyths Toys Superstores in der Nacht zum 4. Oktober zum "Star Wars Mitternachtsshopping" nach Köln City und Wuppertal einladen. Von 00.00 Uhr bis 02.00 Uhr erwartet die Fans dort ein spannendes Erlebnis mit vielen verschiedenen Star Wars Highlights und auch GameStopZing feiert am 4. Oktober den Star Wars Triple Force Friday in sechs Aktionsstores in München, Essen, Hamburg, Leipzig, Berlin und Köln. Neben tollen Fotomöglichkeiten, Gewinnspielen und Fan-Aktivitäten vor Ort können sich alle Besucher selbstverständlich als Allererste auf brandneue Produkte zu den drei kommenden Star Wars Highlights freuen.

Weitere Details und Updates zum Triple Force Friday sind unter StarWars.com verfügbar.

