Star Wars Darsteller bündeln ihre Kräfte, um den Triple Force Friday zu feiern

Fans auf der ganzen Welt sind eingeladen, ein episches Livestream-Event aus den Pinewood Studios zu verfolgen, bei dem es erstmals einen Blick auf die neuen Produkte zu "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", "The Mandalorian" und "Star Wars Jedi: Fallen Order" geben wird. // Daisy Ridley, John Boyega, Pedro Pascal, Gina Carano und viele mehr enthüllen die neuen Star Wars Produkte vor dem globalen Launch

Generationen von Star Wars Darstellern kommen diesen Donnerstag für ein globales YouTube-Event zusammen, um den einwöchigen Countdown zum Triple Force Friday einzuläuten, dem Tag, an dem weltweit die neuen Produkte, inspiriert von dem mit Spannung erwarteten Star Wars Kinofilm, der Live-Action Serie und dem brandneuen Game, in die Regale kommen.

Am 26. September können Fans um 20.00 Uhr auf der ganzen Welt auf www.youtube.com/StarWars ein Livestream-Event in den Pinewood Studios in London verfolgen, in denen auch der bevorstehende Kinofilm Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers gedreht wurde. Ein Ensemble an bekannten und neuen Star Wars Darstellern wird sowohl live als auch mittels vorher aufgenommener Clips neue Produkte vorstellen, die von drei bevorstehenden Star Wars Highlights inspiriert sind und ab 4. Oktober - dem Triple Force Friday - weltweit erhältlich sein werden.

- Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers: Der mit Spannung erwartete letzte Teil der Skywalker Saga, der am 18. Dezember in die deutschen Kinos kommt - The Mandalorian: Die erste Star Wars Live-Action-Serie, die ab 12. November in den USA exklusiv auf Disney+, dem neuen Streaming-Service der Walt Disney Company, zu sehen sein wird - Star Wars Jedi: Fallen Order: Ein brandneues Action-Adventure Game von Electronic Arts und Respawn, das am 15. November erscheint

Folgende Star Wars Darsteller werden bei dem globalen Livestream dabei sein: Daisy Ridley ("Rey"); John Boyega ("Finn"); Oscar Isaac ("Poe"); Anthony Daniels ("C3P0"); Billy Dee Williams ("Lando Calrissian"); Joonas Suotamo ("Chewbacca"); Kerri Russel ("Zorii"); Naomi Ackie ("Jannah"); Kelly Marie Tran ("Rose"); Pedro Pascal ("The Mandalorian"); und Gina Carano ("Cara Dune" in "The Mandalorian"). Die Zuschauer des Livestreams werden außerdem mit der Weltpremiere des Trailers zum Videogame Star Wars Jedi: The Fallen Order und weiteren exklusiven Specials aus dem Star Wars Universum überrascht.

Der erfolgreiche Schauspieler Warwick Davis, bekannt für seine Rolle als Ewok 'Wicket' in Star Wars: Die Rückkehr der Jedi, 'Willow Ufgood' in Willow, wird das Live-Event in den Pinewood Studios moderieren. In den USA werden Fans und Influencer bei einer besonderen Screening-Party in den Lucasfilm Headquarters in San Francisco zusammenkommen.

Neben der Vorstellung von Produkten der neuen Charaktere wie zum Beispiel Zorii, Jannah, The Mandalorian, Cal Kesti und dem neuen Droiden D-O, erhalten Fans einen ersten Blick auf die breite Palette der neuen Produkte, die die Charaktere auf unerwartete Weise zum Leben erwecken - von Spielzeug über Kleidung und Accessoires bis hin zu Büchern, Spielen, Technik und Haushaltswaren.

Ganz in der Tradition, dass Produkte im Vorfeld der episodischen Filme vorgestellt werden, ist der Force Friday ein sehnsüchtig erwartetes Ereignis für Star Wars Fans auf der ganzen Welt. Vergangene Events, darunter ein Live-Unboxing-Event, das 2015 weltweit in 15 Städten stattfand, und eine weltweite digitale In-Store-Schnitzeljagd mit Augmented-Reality-Technologie im Jahr 2017, brachten bereits Millionen von Menschen zusammen, die ihre Erlebnisse miteinander teilten.

Wie immer sind Fans eingeladen, sich via Social Media unter dem Hashtag Triple #ForceFriday auszutauschen und darüber hinaus an weiteren Aktivitäten der Einzelhändler teilzunehmen. In Deutschland wird SMYTHS TOYS an ausgewählten Standorten in der Nacht zum 4. Oktober exklusiv die Türen öffnen, um die neuen Produkte aller drei Star Wars Highlights sowie limitierte Sammlerstücke zu präsentieren und auch GameStop wird in sechs Städten am Force Friday selbst mit galaktischen Aktionen für die Besucher aufwarten.

Da neue Handlungsstränge des Films erst nach und nach enthüllt werden, werden bis zum Kinostart und darüber hinaus immer wieder zusätzliche Produkte veröffentlicht. Weitere Details und Updates zum Triple Force Friday sind unter StarWars.com verfügbar.

