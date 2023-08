KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft KiKA-Kinderredaktionsrat in Erfurt

"CheX! Spezial" mit Moderator Tobias Krell am 16. bzw. 18. August bei KiKA

Erfurt

In der vergangenen Woche trafen die KiKA-Kinderredaktionsrat-Mitglieder Hanna und Lennox zusammen mit Tobias Krell Bundeskanzler Olaf Scholz in Erfurt. Am Freitag, 18. August 2023 um 19:30 Uhr zeigt KiKA, am 19. August 2023 um 8:25 Uhr das Erste das Interview in einem "CheX! Spezial: Checker Tobi trifft Bundeskanzler Olaf Scholz" (BR). Ab 16. August 2023 ist das Video bereits online im KiKA-Player, auf kika.de sowie in der ARD Mediathek verfügbar.

Die neunjährige Hannah und der 12-Jährige Lennox gehören zum fünfköpfigen KiKA-Kinderredaktionsrat, einem Partizipationsprojekt, das 2022 im KiKA-Jubiläumsjahr gelauncht wurde. Im Gespräch mit Olaf Scholz möchten beide erfahren, wovor Olaf Scholz Angst hat, wie man Geld zwischen Armen und Reichen gerechter verteilen kann, warum Kinderrechte noch nicht im Grundgesetz verankert sind. Sie sind zu Gast in der Sendung von Tobias Krell und unterstützen den Moderator im Gespräch mit dem Kanzler

Weitere Informationen und Fotos zum KiKA- Kinderredaktionsrat finden registrierte Nutzer*innen unter kommunikation.kika.de.

