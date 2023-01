KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Streaming-Highlights im KiKA-Player und auf kika.de im Februar 2023

Erfurt (ots)

"Auf Augenhöhe" (ZDF/KiKA) Online-First ab 10. Februar 2023 im KiKA-Player und auf kika.de

Der besondere Kinderfilm | Ausstrahlung am 17. Februar 2023 um 19:30 Uhr

Der zehnjährige Michi lebt seit dem Tod seiner Mutter in einem Kinderheim. Als er durch Zufall die Adresse seines unbekannten Vaters findet, kann er sein Glück kaum fassen. Er zieht los, ihn zu suchen. Endlich gefunden, ist dieser aber ganz anders, als Michi ihn sich ausgemalt hat. Bis die beiden zueinanderfinden, müssen einige Höhen und Tiefen gemeistert werden.

"Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult" und "Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott" (beide ZDF) Online-First ab 11. und 17. Februar 2023 im KiKA-Player und auf kika.de

Animationsfilme | Ausstrahlung am 12. Februar 2023 um 13:30 Uhr und am 19. Februar um 13:25 Uhr

Ritter Rost hält sich für den mutigsten Ritter von ganz Schrottland. Großspurig meldet er sich freiwillig für jedes noch so gefährliche Abenteuer - was er sehr schnell wieder bereut. Wenn das Burgfräulein Bö und der Hausdrache Koks nicht wären, wäre er ziemlich aufgeschmissen. Ab 11. Februar 2023 kann der Spielfilm "Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult" bei KiKA online abgerufen werden; am 17. Februar folgt "Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott".

"Dein Song" (ZDF) feiert 15. Staffel mit vielen Online-Only-Inhalten auf kika.de und im KiKA-Player

Premiere | Songwriting-Wettbewerb | Ausstrahlung ab 20. Februar 2023 montags bis donnerstags um 19:25 Uhr

Schon vor der ersten Folge "Dein Song" können alle Musikbegeisterten die Teilnehmenden der 15. Staffel kennenlernen. Auf kika.de sind Steckbriefe aller Songwriter*innen zu finden.

Für alle ausgeschiedenen Kandidat*innen gibt es auch in dieser Staffel wieder eine zweite Chance, sich mit einem neuen Song für die 16. Staffel zu qualifizieren: Popmusikerin Wilhelmine lädt ab dem 27. Februar zum Online-Contest "Dein Song - Zurück im Wettbewerb" (KiKA) auf kika.de und im KiKA-Player ein. Viele weitere Zusatzinhalte sind ebenfalls online in der "Dein Song"-Welt zu finden.

"Into The Beat - Dein Herz tanzt" (ZDF/KiKA) Online-First ab 23. Februar 2023 im KiKA-Player und auf kika.de

Der besondere Kinderfilm | Ausstrahlung am 25. Februar 2023 um 13:30 Uhr

Eigentlich hat Katya gute Chancen auf ein Stipendium an der New York Ballet Academy, doch dann lernt sie eine Gruppe Streetdancer und den Hip-Hopper Marlon kennen und taucht in eine völlig neue Welt ein. Sie entdeckt eine andere Art des Tanzes, voller Energie und Lebensfreude. Aber ihre neue Leidenschaft stellt sie vor eine große Entscheidung.

"CheX! - Ukraine-Spezial" (BR) Online-Only ab 24. Februar 2023 im KiKA-Player und auf kika.de

Web-Show

Am 24. Februar 2022 hat Russlands Armee die Ukraine angegriffen. Seither herrscht ein Krieg in der Ukraine. Die Menschen verteidigen ihr Land und ihre Freiheit. Viele Städte sind zerstört, Tausende von Menschen sind gestorben und fast acht Millionen Einwohner sind geflohen. Tobi Krell fragt, wie die Lage ein Jahr nach Kriegsbeginn vor Ort ist und wie es den geflüchteten Familien in Deutschland geht.

Informationen über weitere kindgerechte Inhalte rund um den Krieg in der Ukraine sind über kommunikation.kika.de abrufbar.

Mitmachen: Beratung und Austausch zum Krieg in der Ukraine am 23. und 27. Februar 2023 in KiKA-Chats

Parallel zu "logo! extra" (ZDF) am 23. Februar um 19:50 Uhr stehen Moderator Sherif und zwei Beraterinnen des "KUMMERKASTEN" (KiKA) im Chat zur Verfügung, um Sherifs Eindrücke einzuordnen und Orientierung und Beratung zu bieten. Am 27. Februar 2023 um 20:00 Uhr können sich Interessierte mit den Protagonist*innen von "Berlin und wir! Ukraine Spezial" (ZDF) austauschen.

Mitmachen: Tier-Reporterin Anna am 5. Februar 2023 ab 16:30 Uhr im KiKA-Chat

Parallel zur "Anna und die wilden Tiere: Wie schwer ist der Ameisenbär?" (BR) können sich Interessierte auf kika.de mit Moderatorin Anna austauschen.

Mitmachen: Chat mit Singer-Songwriterin CassMae am 14. Februar 2023 um 19:25 Uhr bei kika.de

In der neuen Folge "PUR+" (ZDF) komponiert Eric einen eigenen Song und wird dabei von CassMae unterstützt. Parallel zur Ausstrahlung können Musikbegeisterte mit der Musikerin chatten.

Streaming-Highlights und Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

Mitmachen: "Sesamstraße"-Mitmach-Aktion zum 50. Geburtstag auf kikaninchen.de noch bis 8. Februar 2023

Elmo und seine Freund*innen fragen sich, wie ihre Fans den großen Geburtstag feiern würden. Sie rufen dazu auf, kreativ zu werden und Bilder zu malen, wie sie sich das Fest mit Krümelmonster, Ernie und Bert & Co. vorstellen. Einsendungen per Post oder als Upload auf den KiKA-Erwachsenenseiten sind noch bis zum 8. Februar 2023 möglich.

Neue Suchfunktion ab 1. Februar 2023 auf kikaninchen.de

Mit der neuen Suchfunktion können Eltern ab sofort gezielt nach Vorschulinhalten auf kikaninchen.de suchen.

Karneval mit Kikaninchen und seinen Freund*innen ab 4. Februar 2023 auf kikaninchen.de

Kikaninchen und seine Freund*innen feiern Karneval.

Beschäftigungstipp: Neue Aufrufe bei "ENE MENE BU - und dran bist du" ab 14. Februar 2023

Kinder können wieder ihre Lieblingstiere malen oder basteln und an "ENE MENE BU" (KiKA) senden. Weitere Aufrufe finden sich auf enemenebu.de.

Beschäftigungstipp: "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus": Schatzkiste am 24. Februar 2023

Juri bastelt im "KiKA-Baumhaus" (KiKA) eine Schatzkiste aus Papier. Auf kikaninchen.de sind Bastelanleitung und Bastelbogen hinterlegt.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de.

