#ZeitFür Wissen: KiKA-Service geht ab 11. Januar in die Verlängerung

KiKA passt Programm- und Online-Angebote an

Erfurt (ots)

KiKA, das mit Abstand beliebteste Kindermedien-Angebot der Drei- bis 13-Jährigen in Deutschland1, reagiert auf die Fortführung der Corona-Maßnahmen. Mit #ZeitFür werden Kinder und Familien zuhause medial begleitet - mit Premieren des Geschichtsformates "Triff..." (KiKA/WDR/HR) und den lehrreichen Kurzclips "Triff berühmte Künstlerinnen", Wissens-Beiträgen auf allen KiKA-Plattformen wie "Pia und das wilde Wissen" (BR), Filmen zum Entspannen und Beschäftigungstipps. Dazu zeigt KiKA erstmals die informativen Online-Only-Angebote "CheX! Die Checker-Webshow" (BR) und die Wissensclips "Die Abenteuer des jungen Marco Polo - SHORTIES!" (MDR) zur gleichnamigen Animationsserie. Ab 11. Januar gibt es für insgesamt drei Wochen Sonderprogrammierungen auf allen KiKA-Plattformen.

"Da Kinder weiter mit Einschränkungen und ohne Schulbesuche auskommen müssen, wollen wir auf ihr aktuelles Informations- und Unterhaltungsbedürfnis mit unseren Bildungs-, Wissens-, Film- und Serien-Angeboten eingehen. Über #ZeitFür bieten wir Passendes und Wissenswertes für jedes Alter und möchten dazu der ganzen Familie wichtige und wertvolle Gelegenheiten schenken, gemeinsam Zeit zu verbringen", so Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin.

Die Angebote im Überblick

"ZeitFür" - Unterhaltung und Information am Vormittag

Starke Marken wie "Feuerwehrmann Sam" und "Superwings" (beide KiKA) finden Jüngere, die auf die Betreuung in Kindertagesstätten und Vorschulen verzichten müssen, ab 9:30 Uhr im Programm. Modern aufgelegte Klassiker wie "Das Dschungelbuch" (ZDF) bieten ab 10:25 Uhr für Grundschulkinder eine Verschnaufpause nach der ersten Homeschooling-Einheit am Tag. Direkt im Anschluss informiert "logo!" (ZDF) mit Nachrichten aus aller Welt, verständlich erklärt.

"ZeitFür" - Fiktionales für die ganze Familie am Mittag

Ab 11:15 Uhr schafft KiKA mit einem neuen Spielfilm-Platz Zeit für die Familienunterhaltung. Mit Highlights wie der Filmreihe "Vater hoch vier" (KiKA), "Amelie rennt" (rbb) oder "Hauptsache Bären" (NDR) ist Abwechslung und Spannung garantiert. Die kuratierte Auswahl zeigt Kinderfilme, die größtenteils auf originären Geschichten basieren und sich durch eine breite Ansprache auszeichnen. Alle Inhalte sind auch im KiKA-Player abrufbar.

"ZeitFür" - Wissen im KiKA-Player und auf kika.de

Die vielfältigen Wissensformate werden auf kika.de und im KiKA-Player gebündelt und auf den Startseiten und als Red-Button-Teaser hervorgehoben. Auf dem "KiKA - besser.wissen"-Channel sind die Filme, Magazine und Dokumentationen schnell auffindbar, ergänzend auch Online-Only-Formate wie "CheX! Die Checker-Webshow" (BR).

Wissen aus aller Welt, kurz und knackig verpackt, bieten "Die Abenteuer des jungen Marco Polo - SHORTIES!" (MDR). Marco, Shi La und Luigi aus der bekannten Animationsserie "Die Abenteuer des jungen Marco Polo" haben die Welt bereist, spannende Abenteuer erlebt und viel gelernt. In den neuen Webisoden teilen sie überraschende und spannende Fun Facts zu den unterschiedlichsten Themen. Vom richtigen Gebrauch von Muskat, über getrocknete Walkacke oder die Entstehung des Schattenspiels bis hin zur erfolgreichen Haiabwehr. Die 40 SHORTIES gibt es als Videoclips und als Podcast.

Die Kurzclips "Triff berühmte Wissenschaftlerinnen" (KiKA) werden um die neue Staffel "Triff berühmte Künstlerinnen" (KiKA) auf kika.de erweitert. Vorgestellt werden historisch und kulturell einflussreiche Frauen wie die Malerin Frieda Kahlo oder Pianistin Clara Schumann, deren Schaffen bis in die Gegenwart nachwirkt. Die neue Staffel "Triff..." zeigt KiKA ab 13. Januar 2021 immer mittwochs in der Wissens-Primetime um 19:25 Uhr.Promireporterin Clarissa reist mit ihrer Zeitmaschine in die jeweilige Epoche von großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte wie Napoleon oder Johann Wolfgang von Goethe und begibt sich in der Gegenwart auf Spurensuche nach deren Wirkung.

"Pia und das wilde Wissen" (BR) vermittelt spannende Informationen über Tiere und Pflanzen in kompakter Form. Gerade in Zeiten von Homeschooling kann dieses Format als wertvolle Ergänzung zum Schulstoff dienen, da vor allem heimische Tiere und Pflanzen vorgestellt werden. Tierexpert*innen, kleine Experimente und natürlich Tierreporterin Pia sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung und motivieren, selbst raus in die Natur zu gehen und die kleinen Wunder vor der eigenen Haustür zu entdecken.

#ZeitFür: Neues aus der KiKANiNCHEN-Welt für Vorschüler*innen

Gerade für die Jüngsten ist es wichtig, sie in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen und die aktuellen Anforderungen auf ihre Ansprüche und ihre Entwicklung zugeschnitten zu vermitteln. Auf kikaninchen.de finden sie dazu neue Bastelanregungen: Puzzle-Spiele aus Eisstäbchen, Upcycling-Vogelhäuschen, Schneemänner aus Klopapierrollen, Karneval-Masken und winterliche Bastelvorlagen für das "ICH bin ICH"-Buchstabenspiel. Seit 1. Januar steht die Mini-Doku "Wir basteln einen Hühnerstall" für Fans von "ENE MENE BU" (KiKA) zur Verfügung.

Weitere Informationen und Bilder finden Sie jederzeit aktuell auf kommunikation.kika.de.

1iconkids & youth, repräsentative Mehrthemenumfrage im Auftrag von ARD/MDR, ZDF und KiKA bei 6- bis 13-Jährigen (n = 848), 3- bis 5-Jährige befragt über deren Mütter (n = 350), Oktober 2020, Frage: "Welchen Fernsehsender schaust du dir/schaut sich ihr Kind eigentlich am liebsten an", 1. Nennung (ungestützt) = 29% bei den 6- bis 13-Jährigen

