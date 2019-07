Essity Germany GmbH

Berlin Fashion Week: TENA präsentiert Deutschlands erste schwarze Unterwäsche für Inkontinenz

Frauen lieben schwarze Unterwäsche. Deshalb hat der Marktführer für Blasenschwäche-Produkte mit der neuen TENA Silhouette Noir jetzt Deutschlands erste schwarze Unterwäsche für Inkontinenz auf der Berlin Fashion Week präsentiert. Auf einem zwölf Meter langen Catwalk stellten Models die brandneue TENA Silhouette Kollektion vor. Sie besteht aus verschiedenen Slips zum Wohlfühlen für jeden Tag und jeden Anlass. Die Wäsche besticht durch einen femininen, taillenhohen Schnitt, innovative Farben, hochwertige Materialien und einem modernen Design. Nach der Show wurde die TENA Silhouette Lounge für die geladenen Gäste zum "Place to be" in Sachen Unterwäsche, Beauty und Wohlfühlen.

Laufstege, Designer und Partys - Anfang Juli drehte sich in der Hauptstadt wieder alles um Mode und Lifestyle. Zahlreiche etablierte und junge Designer stellten auf der Berlin Fashion Week ihre Kollektionen und die neuesten Trends für die Frühjahr- und Sommersaison 2020 vor. Und auch TENA überraschte in diesem Jahr mit einer brandneuen, inspirierenden und innovativen Unterwäsche-Produktlinie. Denn schließlich gibt uns schöne Wäsche jede Menge Selbstvertrauen, wir fühlen uns gut und strahlen das auch aus!

Doch nicht alle Frauen können sich morgens ungezwungen und selbstverständlich den perfekten Slip auswählen. Jede dritte Frau über 35 hat Erfahrungen mit einer schwachen Blase. Damit ist der unfreiwillige Urinverlust etwa so häufig wie Heuschnupfen oder Migräne. Es gibt viele Gründe, weshalb der Beckenboden seine Spannkraft verliert und dadurch oft die Blase nicht mehr so funktioniert wie wir möchten. Dazu zählen beispielsweise eine Schwangerschaft, schwaches Bindegewebe oder die Wechseljahre.

Das Gefühl von Unterwäsche. Der Schutz von TENA.

Damit Frauen mit Inkontinenz endlich wieder eine Auswahl in ihrer Wäscheschublade haben, präsentierte TENA auf der Berlin Fashion Week seine brandneue TENA Silhouette Kollektion. Sie besteht aus verschiedenen Slips zum Wohlfühlen für jeden Tag und jeden Anlass. Die Unterwäsche für Blasenschwäche ist taillenhoch geschnitten und passt sich perfekt den weiblichen Rundungen an. Das macht sie so weich und bequem wie echte Unterwäsche. "Blasenschwäche bedeutet ab heute nicht mehr, dass Frauen auf Wohlbefinden, Selbstbewusstsein und feminine Outfits verzichten müssen", freut sich Kathrin Berger, Brand Manager bei Essity.

Die Slips wurden von authentischen Frauen während der TENA Silhouette Fashion Show im Grand Hyatt Berlin präsentiert. Für die Runway-Show wurden zuvor 120 der heißbegehrten Gästelistenplätze verlost. Neben der TENA Silhouette Kollektion präsentierten die Models auch sechs verschiedene Stoff-Dessous - vom String bis zum Taillenslip. Und weil natürlich auch Männer unfreiwilligen Harnverlust kennen, wurde mit der TENA MEN Active Fit Pants auch eine moderne Einweghose für modebewusste Männer auf den Catwalk geschickt.

TENA Silhouette Unterwäsche ist in crème und jetzt auch erstmals in schwarz erhältlich. Schwarz ist die beliebteste Farbe für Unterwäsche. Eine von TENA durchgeführte Studie ergab: 84 Prozent aller Frauen tragen schwarze Dessous. Rund die Hälfte (53 Prozent) wählt am häufigsten schwarze Unterwäsche - gefolgt von weißen und crèmefarbenen Slips*. "Deshalb werden sich viele Frauen über die neue TENA Silhouette Noir freuen", erklärt Kathrin Berger. Die TENA Silhouette Crème spielt hingegen einen anderen Vorteil aus: Dank ihrer zarten Crèmefarbe ist sie selbst unter einem hellen Etuikleid nicht zu sehen. Das ist Diskretion in Perfektion, wie die geladenen Gäste, zahlreiche Influencer und Journalisten während der TENA Silhouette Fashion Show auf eindrucksvolle Weise erleben konnten. Die beiden modischen Slips lassen sich übrigens prima mit einem passenden BH kombinieren.

"Wir sind unglaublich stolz auf unsere neue TENA Silhouette Kollektion und die spannende 'Ich bin ich'-Kampagne, die wir zur Markteinführung entwickelt haben", sagt die Brand Managerin. Mit den eleganten und diskreten Slips geht TENA völlig neue Wege, damit sich Frauen attraktiv und selbstbewusst fühlen können. Denn viele Frauen sind zwar davon überzeugt, dass ihre Schutzunterwäsche für Blasenschwäche einen sicheren Schutz bietet, sie finden jedoch, dass die Produkte nicht wie ihre normale Unterwäsche aussehen.

Ein Outfit ist erst mit dem passenden Slip perfekt

Die Slips aus der TENA Silhouette Kollektion werden aus einem atmungsaktiven Micro-Stretch-Stoff hergestellt, der unter der Kleidung praktisch nicht zu sehen ist. Einfach schick und sehr schmeichelhaft. Und weil Frauen alle so großartig verschieden sind, gibt es sämtliche Slips aus der TENA Silhouette Kollektion in zwei Konfektionsgrößen Medium (36-44) und Large (44-54).

"Mit unserer TENA Silhouette Kollektion ermöglichen wir es Millionen Frauen, so zu sein, wie sie sind. Damit sie ein Leben mit Leidenschaft, Selbstvertrauen und ohne Kompromisse führen können", erklärt Kathrin Berger. Inkontinenz soll schließlich niemanden einschränken und von einem aktiven, starken und selbstbestimmten Leben abhalten. Dank TENA Silhouette brauchen sich Frauen mit Blasenschwäche nicht mehr länger zu verstecken. Sie können endlich wieder selbstbewusst auftreten, sich zeigen und mit Stolz sagen "Ich bin ich".

Nach der Fashion Show öffnete die angesagte TENA Silhouette Lounge ihre Pforten. An vielfältigen Ständen konnten die Gäste jede Menge Aktivitäten rund um Beauty und Wohlfühlen erleben - vom Foto-Shooting über einen Make-up-Service bis zur Stilberatung. Absolutes Highlight war eine Silhouetten-Zeichnerin, von der sich die Gäste zeichnen lassen konnten.

Anprobieren und anfühlen

Die modischen Einwegslips aus der TENA Silhouette Kollektion sind im Damenhygieneregal von Super- und Drogeriemärkten zu finden. Zur Markteinführung erhalten Käuferinnen zwischen Juli und September bei einer "100% Geld zurück Aktion" den vollen Kaufpreis zurückerstattet**. Sie müssen dazu lediglich ein Aktionsprodukt kaufen, den Aktionscode von der Packung im Internet eingeben und den Kassenbon hochladen. Frauen, die die TENA Silhouette unverbindlich anprobieren und anfühlen möchten, können sich aber auch jederzeit eine kostenlose Probe unter www.tena.de/probe oder 01806 / 12 12 22*** bestellen.

