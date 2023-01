GLS Bank

Lützerath: "Räumung stoppen" appelliert Vorstandssprecherin Osmanoglu

Bochum (ots)

Diesen Samstag versammeln sich erneut Tausende Menschen, um gegen fossile Energien und den Kohleabbau in Lützerath zu demonstrieren. Die sozial-ökologische GLS Bank unterstützt diese klimapolitischen Forderungen zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens.

Dazu sagt Aysel Osmanoglu, Vorstandssprecherin der GLS Bank:

"Der Anblick der Kohlegrube in Lützerath ist schwer zu ertragen. Deswegen möchte ich an die Verantwortung und die Verantwortlichen der RWE appellieren: Es ist noch nicht zu spät, für eine zukunftsträchtige Wirtschaftweise zu sorgen. Stoppen Sie diese Räumung."

