Ambiente 2019 - Hier kommen die wichtigsten Trends und Neuheiten

Frankfurt (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Haben Sie eigentlich mitbekommen, wieso es plötzlich alle hygge haben wollten? Oder woher die ganzen Einhörner kamen, die noch nicht mal vor Toilettenpapier oder Haarspray halt gemacht haben? Wie die Do-it-Yourself-Welle losgetreten wurde? Nicht? Kein Wunder. Trends entstehen im Untergrund - und die meisten Menschen bekommen erst mit, dass etwas total angesagt ist, wenn die sogenannten Trendsetter schon längst nach neuen Themen Ausschau halten. Zum Beispiel auf der Ambiente in Frankfurt - das ist die größte Trendmesse der Welt, und die öffnet jetzt bald (8. - 12. Februar) wieder dem Fachpublikum ihre Tore. Mein Kollege Oliver Heinze hat sich schon mal schlau gemacht.

Sprecher: Eine gute Nachricht für alle, die voll auf der skandinavischen Gemütlichkeitswelle surfen: Hygge bleibt! Aber natürlich gibt es auch was Neues, weiß Nicolette Naumann von der Trendmesse Ambiente in Frankurt.

O-Ton 1 (Nicolette Naumann, 24 Sek.): "Was neu ist, ist Wabi-Sabi. Das kommt aus dem Japanischen, bedeutet im Grunde genommen 'Die Liebe zum Unvollkommenen'. Rauere Oberflächen, die eben das Handwerkliche betonen, die Formen sind gar nicht immer gleichmäßig, das betont auch - selbst in der industriellen Produktion - die Anmutung von etwas Einmaligem. Was beide Trends haben: Liebe zum Handwerk, das Nachhaltige."

Sprecher: Also noch weiter weg vom Einheitslook - Individualität und Mut zur Lücke sind gefragt! Auch bei den Farben tut sich was - sie werden satter.

O-Ton 2 (Nicolette Naumann, 32 Sek.): "Die Töne kriegen etwas leicht Gedämpftes, das geht von Orange- und Gelbtönen, die aber was Gebranntes haben, das Gelb kriegt was von Curry, das Rosa wird eher zu Flamingo - gilt als die Trendfarbe des kommenden Jahres bei Pantone - Grün ist sehr dunkel, es gibt dazu aber auch Brauntöne, Rosttöne. Viele Farben fließen ineinander, aber immer nicht mit dem Ziel des Kontrasts, des Lauten, sondern des Harmonischen."

Sprecher: Harmonisch geht es auch bei den Formen zu: Es wird rund.

O-Ton 3 (Nicolette Naumann, 17 Sek.): "Selbst die Sofas haben abgerundete Ecken. Die Betten haben heute gerne einen Bettrücken, der im Grunde genommen fast wie umarmt. Beistelltische, wenn es in die Beine übergeht - auch diese Stellen sind gerne abgerundet. Das meine ich mit weich, mit harmonisch."

Sprecher: Und auch, wenn die Ambiente eine Fachmesse ist, bleiben uns die angesagten Neuheiten und stylishen Trends keineswegs verborgen.

O-Ton 4 (Nicolette Naumann, 29 Sek.): "Also, wir haben ein ganzjähriges Ambiente-Blog.com, Ambiente - the Blog - wo wir ganzjährig Trends von der Messe zeigen und vorstellen. Zu Farben, zu bestimmten Produktwelten, und auch konkret die sehr große Trendshow der Ambiente - hier werden 800 Produkte in drei Trendwelten inszeniert - abfilmen und Trendforscher in kleinen Videos die Trends erklären."

Abmoderationsvorschlag:

Sie interessieren sich auch brennend für die neuesten Trends und angesagtesten Styles? Dann klicken Sie sich doch einfach mal ins Netz, unter ambiente-messefrankfurt.com finden alle Trendsetter - und die, die es werden wollen - die besten Infos!

