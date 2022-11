EMP versorgt Fans der "TV total WOK WM" auf ProSieben als offizieller Partner mit Merchandise

E.M.P. Merchandising HGmbH

Winterberg/Lingen (ots)

Nach sieben langen Jahren Pause war es am vergangenen Wochenende endlich wieder so weit: Mit der "TV total WOK WM" kehrte auf ProSieben ein absoluter Fanliebling der sportlichen Samstagabendunterhaltung zurück. Mit jeder Menge Mut, Ehrgeiz und olympischem Geist wagten Promis in guter alter Tradition mit dem WOK den rasanten Höllenritt durch den Eiskanal im nordrhein-westfälischen Winterberg.

Der Lingener Merchandise-Hersteller EMP Exclusive Merchandise Products präsentierte als stolzer Partner dieses sportlichen Großereignisses des Winters das offizielle Merchandise zum Event 2022 exklusiv im "TV total"-Fanshop auf EMP.de und war auch vor Ort als offizieller Grafikpartner in sportbezogenen Grafiken der WOK WM präsent.

Wie immer live und mit großem Erfolg (insgesamt 6,96 Millionen Zuschauer*innen am 12. November bei einem Marktanteil von 17,3 % in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen - und machte ProSieben zum Prime-Time-Sieger des Abends) stellten sich Prominente in Team- und Einer-WOKs der Herausforderung. Moderiert wurde der Abend von Elton; Sophia Thomalla und Christoph "Icke" Dommisch waren an der Bahn direkt an den Sportler*innen dran und lieferten spannende wie amüsante Einblicke. Nachdem "TV total"-Gastgeber Sebastian Pufpaff aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen konnte, sorgten z.B. Kandidaten wie Knossi, Trymacs, MontanaBlack und unsympathischTV im "Team World Wide WOK" oder das Team "Deutschland 3" mit Evi Sachenbacher-Stehle, Francesco Friedrich, Felix von Jascheroff und Johannes Ludwig für einen mehr als gelungenen Abend. Letztere konnten sich auch als Gewinner im 4er-WOK behaupten; im 1er-WOK siegte einmal mehr WOK-WM-Legende Joey Kelly (Irland) vor Lucas Cordalis (Griechenland) und Jolina Mennen (Türkei). Die Teilnahme der Twitch-Helden des "Team World Wide WOK", die zum Teil bereits mit EMP als Partner zusammenarbeiten konnten, dürfte in der jüngeren Zielgruppe viele Zuschauer mobilisiert haben. Wieder einmal sollte Stefan Raab also recht behalten: Der Super Bowl war nur das Warm-up - lang lebe der WOK!

Mit dem offiziellen Merchandise zur "TV total WOK WM" 2022 können sich Fans weiterhin unter http://emp.me/1Dqd versorgen.

