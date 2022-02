E.M.P. Merchandising HGmbH

Deutsche Bonus Awards: EMP Exclusive Merchandise Products mit Backstage Club auf Platz 1 in drei Kategorien

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Fast drei Viertel der Bundesbürger*innen nutzen regelmäßig Treueprogramme. Insgesamt gibt es hierzulande mehr als 2.000 solcher Bonusprogramme, deren beste nun erstmalig im Rahmen der künftig jährlichen Deutschen Bonus Awards ausgezeichnet wurden. In der Kategorie "Lifestyle/Shopping" konnte EMP Exclusive Merchandise Products mit seinem bei Fans beliebten Mitgliederprogramm Backstage Club (BSC) gleich drei erste Plätze einnehmen und sich somit das Triple als Nummer 1 in den Unterkategorien "Programm des Jahres", "Beste Aktion" sowie "Bester Kundenservice" sichern. Der Clou bei diesem Branchenaward: Abgestimmt wird nicht nur durch die Jury aus Expert*innen und Medienfachleuten, sondern auch durch die Kund*innen selbst. So haben bis zum Voting-Schluss am 6. Februar 2022 über 25.000 Teilnehmer*innen ihre Stimme bei den Deutschen Bonus Awards abgegeben. "Großartig! Wir freuen uns, dass der EMP Backstage Club bei den ersten Deutschen Bonus Awards direkt das Triple gewinnt. Diese Auszeichnung ist für uns die Bestätigung, dass sich Kundenbindung über Service, Exklusivität und Leidenschaft durchsetzt und unsere Arbeit weiter prägen wird. Großer Dank an die Organisator*innen und ein heftiges Danke an unsere treue Community", freut sich Lars Bartels, der bei EMP für den Backstage Club verantwortlich ist.

EMP wurde 1986 von Rock- und Metalfans im emsländischen Lingen gegründet und ist seitdem zu Europas Nummer 1 E-Commerce Company in Rock & Entertainment Merchandising mit mehr als 650 Mitarbeitenden gewachsen. Heute ist EMP, dessen Sortiment Textilien, Accessoires, Schmuck, Bild- sowie Tonträger und vieles mehr umfasst, einer der stärksten Direct-to-Retail-Partner vieler großer Lizenzgeber für Europa. Der Backstage Club ist der 2013 gegründete Kundenclub für die EMP-Fans. Er ist in 13 europäischen Ländern vertreten und zählt mehr als 290.000 Mitglieder, die dessen attraktive Vorteile wie kostenfreien Versand, Exklusivrabatte und -artikel, eigene VIP-Gewinnspiele oder Gratisartikel genießen. Kund*innen mit einer BSC-Mitgliedschaft haben Zutritt zu den exklusiven BSC-Areas auf den größten deutschen Festivals der lauten Musikszene.

Original-Content von: E.M.P. Merchandising HGmbH, übermittelt durch news aktuell