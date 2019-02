Intercongress GmbH

"Together Hand in Hand": 14th IFSSH & 11th IFSHT Triennial Congress von Handchirurgie und Handtherapie in Berlin

Vom 17. bis 21. Juni 2019 findet in Berlin, Deutschland, mit dem Kongress der International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) und der International Federation of Societies for Hand Therapy (IFSHT) der internationale Weltkongress von Handchirurgen und Handtherapeuten statt. Erstmals vereint das Meeting die internationalen, europäischen sowie deutschen Kongresse von Handchirurgen und Handtherapeuten zu einem internationalen Groß-Event. Aktuell werden etwa 2.500 Teilnehmer sowie zahlreiche Industrieaussteller erwartet. Rund 260 Experten wurden für das wissenschaftliche Komitee nominiert, was ein hochwertiges Kongressprogramm verspricht; zudem zeugt eine neue Höchstzahl von 1.800 eingereichten Abstracts von einem besonders starken Interesse an diesem Kongressereignis.

Unter dem Motto "Building Bridges - Together Hand in Hand" führt der Kongress die vielfältigen Disziplinen der Handchirurgie und Handtherapie aus allen Teilen der Welt zusammen und ermöglicht einen intensiven fachlichen Dialog zwischen den eng verknüpften Perspektiven von Handchirurgie und Handtherapie. "Wir sind überzeugt, dass von diesem gemeinsamen Kongress der Handchirurgen und Handtherapeuten viele neue Impulse ausgehen werden", sagt Prof. Andreas Eisenschenk, der Präsident der gastgebenden Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie. "Sowohl das wissenschaftliche als auch das Begleitprogramm bieten hervorragende Möglichkeiten zum Austausch. Außerdem freuen wir uns sehr, nach Berlin, in eine der inspirierendsten Städte der Welt, einladen zu dürfen."

Das wissenschaftliche Programm des Kongresses spiegelt die große thematische Bandbreite der Handchirurgie wider. Besonderer Fokus liegt auf der Schlüssellochchirurgie und den digitalen Technologien. Darüber hinaus soll der Kongress auch die Steuerung der weltweiten Hilfsorganisationen zur Versorgung und Rehabilitation von Handverletzungen voranbringen und die stärkere digitale Vernetzung der handchirurgischen Zentren in Europa thematisieren. Mit dem "Educational Monday" präsentieren die Veranstalter zudem ein neues Format für die nächste Generation von Handchirurgen.

