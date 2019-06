DEGRO-Jahrestagung 2019: Varian Medical Systems stellt Innovationen in der Strahlentherapie vor

Varian Medical Systems

Varian (NYSE: VAR) wird auf der 25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) in Münster (13.-16. Juni 2019) Innovationen in der Strahlentherapie vorstellen. Kernstück der DEGRO-Aktivitäten des Unternehmens ist dabei das Halcyon(TM)-System, das zurzeit in sieben Zentren in Deutschland klinisch ist.

Auf Varians Lunch Symposium am 14. Juni werden Dr. Johannes Gollrad (Charité Universitätsmedizin Berlin) sowie Prof. Dr. Florian Würschmidt und Dr. Matthias Kretschmer (Radiologische Allianz Hamburg) über ihre Erfahrungen mit dem System berichten.

Halcyon vereinfacht und verbessert praktisch jeden Aspekt der bildgeführten volumetrischen intensitätsmodulierten Radiotherapie (IMRT). Das beinhaltet auch mehr Patientenkomfort und eine kürzere Sitzungszeit. Dabei müssen keine Qualitätsverluste hingenommen werden. Das System ist für die Behandlung der meisten Krebsarten geeignet, einschließlich Lungen-, Prostata-, Brust-, Kopf- und Halskrebs. Auf dem Lunch Symposium werden die Vortragenden unter anderem beleuchten, wie sich die Anwendbarkeit des Halcyon-Systems bei schwierigen Indikationen und Therapiebereichen gestaltet. Dazu zählt die körperstereotaktische Bestrahlung bei Lungenkrebs und die Behandlung von Medulloblastomen.

Das Halcyon-System ermöglicht einen optimierten Arbeitsablauf, der die Bildgebung und Behandlung auf insgesamt neun Schritte reduziert. Dies reduziert auch die Zeit, die für eine Sitzung aufgewendet werden muss. Bei älteren Technologien sind bis zu 30 Schritte erforderlich. Weitere Zeit- und Kosteneinsparungen werden durch eine beschleunigte Inbetriebnahme, geringere Bunkeranforderungen in Bezug auf Abschirmung und Größe und eine Installationszeit von maximal zwei Wochen gewährleistet.

"Halcyon hat die Bestrahlungsdurchführung für uns effizienter gemacht. Gleichzeitig ist die Bedienung des Systems extrem intuitiv", sagt Dr. Johannes Gollrad, Charité Universitätsmedizin Berlin.

"Dank der hohen Benutzerfreundlichkeit des Systems verkürzt sich sowohl die Warte- als auch die Sitzungszeit für unsere Patienten", sagt Prof. Dr. Florian Würschmidt von der Radiologischen Allianz in Hamburg. Beide Zentren behandeln nun im Schnitt 50 bis 60 Patienten in 8-Stunden-Schichten an einem Halcyon-System. Die Zeit, die die Patienten pro Sitzung von der Umkleidekabine zum Gerät und wieder zurück aufwenden, beträgt weniger als zehn Minuten.

"Bei Varian arbeiten wir kontinuierlich daran, neue, bahnbrechende Methoden für die Krebstherapie zu entwickeln und bestehende Technologien zu verbessern. So leisten wir unseren Beitrag zu einer Welt ohne Angst vor Krebs", sagt Rolf Stähelin, Geschäftsführer von Varian in Deutschland.

Details zum Symposium:

Wann: 14. Juni 2019, 12:30-14:00 Uhr

Wo: Weißer Saal, Messe- und Kongresszentrum Münsterland, Albersloher Weg 32, 48155 Münster

Varian-Stand: C1

