Supermicro beschleunigt eine große Auswahl an IT-Workloads mit leistungsstarken neuen Produkten mit den skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation (Intel Xeon Scalable)

San Jose, Calif. und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

State-of-the-Art Intelligent Edge AI Computing steht im Mittelpunkt der nächsten Generation der Verteilernetzwerktechnologie mit einer bis zu dreißigfachen Leistungsverbesserung von Inferenz-Anwendungen

Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein kompletter IT-Lösungsanbieter für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, präsentiert seine neueste Generation von Systemen, welche die Arbeitslasten für die gesamte Telco-Industrie beschleunigen könnten, insbesondere in der Netzwerkperipherie. Diese Systeme sind Teil der neu eingeführten Supermicro Intel-based-Produktlinie; die besseren, schnelleren und umweltfreundlicheren Systeme, die auf den brandneuen skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation (Intel Xeon Scalable) basieren (ehemals Codename Sapphire Rapids), die eine bis zu 60 % bessere Workload-optimierte Leistung erzielen. Bezüglich Performance demonstrieren diese neuen Systeme eine bis zu 30 × schnellere KI-Inferenzgeschwindigkeit auf großen Modellen für KI- und Rand-Workloads mit den NVIDIA H100 GPUs. Darüber hinaus unterstützen die Supermicro-Systeme die neue Intel® Data Center GPU Max Serie (ehemals Codename Ponte Vecchio) auf einer breiten Palette von Servern. Die Intel Data Center GPU Max Series enthält bis zu 128 Xe-HPC-Kerne und beschleunigt eine Reihe von KI, HPC und Visualisierungsauslastung. Supermicro X13 AI-Systeme unterstützen integrierte Beschleuniger der nächsten Generation und GPUs mit bis zu 700 W von Intel, NVIDIA und anderen.

Supermicros breite Palette an Produktfamilien wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und schnellere und genauere Entscheidungen zu ermöglichen. Mit der Ergänzung durch speziell für Netzwerk-Workloads wie Open RAN-Implementierungen und private 5G optimierte Server, senkt der skalierbare Intel Xeon-Prozessor (Intel Xeon Scalable) dervierten Generation mit der vRAN Boost-Technologie den Stromverbrauch und verbessert gleichzeitig die Leistung. Supermicro bietet weiterhin eine breite Palette an umweltfreundlichen Servern für Workloads vom Peripheriebereich bis hin zum Rechenzentrum.

„Supermicro entwickelt weiterhin anwendungsoptimierte Lösungen für die gesamte IT-Branche", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Mit der kürzlich erfolgten Ankündigung einer kompletten Familie von Servern, die für Einsätze optimiert sind, bei denen eine hohe Rechenleistung erforderlich ist, sorgen wir für rasche Innovationen in der Netzwerkrand. Die Edge- und Hyper-E-Server basieren auf den neuesten Intel Sapphire Rapids-CPUs mit bis zu 60 Kernen pro CPU, die zusätzlich zu unseren Rack-Scale-Lösungen für die Backend-Verarbeitung auch die Herausforderungen am Netzwerkrand bewältigen können. Die Building Block Solutions® -Architektur ermöglicht es uns, die modernsten Server vom Rand bis hin zum Rechenzentrum auf den Markt zu bringen und damit soviel Kundenbedarf wie möglich zu erfüllen.

Supermicro-Server werden für anspruchsvolle Workloads in der gesamten IT-Branche eingesetzt, einschließlich 5G-Workloads im Kern, am Netzwerkrand und zur Beschleunigung von KI für Netzwerkoptimierung und IOT- und 5G-Anwendungen.

Die fortschrittliche Wärmearchitektur und der optimierte Luftstrom der Supermicro X13-Systeme ermöglichen es ihnen, in Umgebungen mit hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C (104 °F) mit Freiluftkühlung zu laufen, was zu einer Reduzierung der kühlungsbedingten Infrastrukturkosten und der OPEX führt. Flüssigkeitskühloptionen sind für viele X13-Systeme ebenfalls verfügbar und können, im Vergleich zu einer Standard-Klimaanlage, die OPEX um bis zu 40 % reduzieren. Darüber hinaus nutzt die ressourcensparende Architektur von Supermicro für Mehrknotensysteme eine gemeinsame Kühlung und Leistung, um den Energieverbrauch und den Rohstoffverbrauch zu reduzieren und somit sowohl TCO als auch TCE zu senken.

Darüber hinaus gewährleistet das hauseigene Design der Titanium Level-Netzteile eine verbesserte Betriebseffizienz. Dadurch kann der PUE eines Rechenzentrums realistisch von einem Branchenschnitt von 1,60 in den 1,05-Bereich reduziert werden.

Die Reihe von Supermicro X13 Servern, zusammen mit der neuesten GPU-Technologie wie z. B. den NVIDIA H100, A30 und A10 GPUs oder dem Intel® Data Center GPU der Flex- oder Max-Reihe (Max Series) beschleunigt die Datenverarbeitung am Rand, wo extrem niedrige Latenzen durch 5 G entscheidend sind. Der Supermicro Universal 4U/5U GPU-Server mit NVIDIA H100 GPUs ist ideal für Rechenzentrumsumgebungen, in denen eine massive KI-Leistung erforderlich ist.KI am Rand. Sie wird zu einer entscheidenden Technologie für viele Branchen und intelligente Lösungen. Durch den Einsatz der neuesten KI-Technologie können Entscheidungen dort getroffen werden, wo konstant Daten generiert werden, was den Netzwerkverkehr reduziert und somit das Kundenerlebnis verbessert. Darüber hinaus ist die Supermicro Edge- Server-Produktlinie, einschließlich des SYS-211E und des Supermicro Hyper-E-Servers SYS-221HE, ideal für Rand-Einsätze, bei denen die Umgebungsbedingungen kompakte und dennoch leistungsstarke Server erfordern. Wenn große Datenmengen gesammelt und analysiert werden müssen, steht auch das Supermicro Petabyte-Speichersystem mit bis zu 16 E3.S NVMe-Laufwerken zur Verfügung.

Supermicro wird auf dem MWC in Barcelona, Spanien, vom 27. Februar bis 2. März 2023, in Halle 5, Stand 5D66, mehrere Lösungen vorstellen. Supermicro arbeitet eng mit Intel und Capgemini zusammen, um die realen Leistungssteigerungen für Open RAN mit der Intel vRAN Boost Technologie zu präsentieren. Darüber hinaus wird Supermicro am Stand von Rakuten Symphony eine breite Palette von Server- und Edge-Produkten vorführen.

Supermicro wird in Zusammenarbeit mit führenden Edge-Anbietern die folgenden Lösungen demonstrieren:

UST - Anwendung der Machine Vision-Technologie für einen reibungslosen Checkout

Sodaclick - Sprachaktivierte Interaktion in intelligenten Umgebungen

VSBLTY - Industrielle Bildverarbeitung / Sicherheit und Analyse von intelligenten Umgebungen

Um mehr über Supermicro auf dem MWC 2023 zu erfahren, besuchen Sie bitte Supermicro, Halle 5, Stand 5D66. Interessierte Teilnehmer können ein Treffen mit den Supermicro-Führungskräften vereinbaren und sich die Roundtable- Diskussion von Supermicro vom 28. Februar bezüglich 5G/IoT-Markttrends ansehen.

