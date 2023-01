Super Micro Computer, Inc.

Supermicro bringt neues, besseres, schnelleres und umweltfreundlicheres X13-Server-Portfolio mit skalierbaren Intel®-Xeon®-Prozessoren der 4. Generation auf den Markt

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Mehr als 50 Modelle sind verfügbar, die für die neueste Generation von Edge-to-Data-Center-Infrastrukturen optimiert sind, um KI-, Cloud- und 5G/Edge-Lösungen im Rack-Maßstab zu betreiben

Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Storage und 5G/Edge, bringt das branchenweit umfangreichste Tier-1-Server- und Storage-Portfolio mit mehr als 15 Familien von leistungsoptimierten Systemen auf den Markt, deren Schwerpunkt auf Arbeitslasten in den Bereichen KI, HPC, Cloud Computing, Medien, Enterprise und 5G/Telco/Edge liegt. Die besseren, schnelleren und umweltfreundlicheren Systeme, die auf den brandneuen skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation (früher unter dem Codenamen Sapphire Rapids bekannt) basieren, bieten eine bis zu 60 % bessere, für Arbeitslasten optimierte Leistung sowie verbesserte Sicherheit (Hardware Root of Trust und Attestierung) und Verwaltbarkeit, sind schneller mit integrierter KI-, Storage- und Cloud-Beschleunigung und umweltfreundlicher mit Optionen für hohe Umgebungstemperaturen und Flüssigkeitskühlung, die die Umweltbelastung und die Betriebskosten reduzieren.

„Supermicros umfangreiches Portfolio von mehr als 15 X13-Serverfamilien besteht aus leistungsfähigen, funktions- und kostenoptimierten Designs für spezifische Arbeitslasten in Rechenzentren und Intelligent Edge", erklärt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Unsere Systeme mit den neuen skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation sind in der Lage, sowohl bei der Gesamtleistung als auch bei der Leistung pro Watt neue Höchstwerte zu erzielen. Neben dem Prozessor wurde jedes wichtige Subsystem drastisch aufgerüstet, mit einer bis zu zweifachen Verbesserung der Speicherleistung mit DDR5, einer zweifachen Verbesserung der E/A-Bandbreite mit 80 Lanes PCIe Gen 5 E/A, die leistungsstärkere Beschleunigerkarten unterstützen, sowie 400 Gbit/s-Netzwerken und verbesserter Verwaltbarkeit und Sicherheit. Die Stromversorgungs- und Kühlungsmöglichkeiten wurden ebenfalls erweitert und unterstützen nun 350 W CPUs und bis zu 700 W Grafikprozessoren. Außerdem haben wir für das neue Portfolio sowohl den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen als auch die Unterstützung von Flüssigkeitskühlung hinzugefügt, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Gesamtbetriebskosten zu verbessern."

Die in die skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation integrierten Accelerator-Engines erhöhen die Effizienz und reduzieren die CPU-Belastung für viele kritische Arbeitslasten in den heutigen Rechenzentren. Dazu gehören Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel AMX) zur Beschleunigung der Inferenz- und Trainingsleistung von Deep Learning, Intel® Data Streaming Accelerator (Intel DSA) zur Verringerung des CPU-Overheads bei speicher-, netzwerk- und datenverarbeitungsintensiven Aufgaben, Intel® QuickAssist Technology (QAT) zur Hardware-Auslagerung gängiger Kryptographie- und Datenkomprimierungs-/Dekomprimierungsalgorithmen und Intel® AVX für vRAN zur Verbesserung der Kapazität und Verringerung des Stromverbrauchs für vRAN-Arbeitslasten.

Darüber hinaus werden Supermicro-Server die neue Baureihe Intel® Data Center GPU Max (ehemals Ponte Vecchio) in einer breiten Palette von Servern unterstützen. Die Baureihe Intel Data Center GPU Max enthält bis zu 128 Xe-HPC-Kerne und beschleunigt eine Reihe von KI-, HPC- und Visualisierungs-Arbeitslasten.

„Die neuen skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation wurden entwickelt, um eine leistungsfähige Dateninfrastruktur von der Cloud über das Netzwerk bis zum Intelligent Edge zu schaffen und einen neuen Standard in der Architektur von Rechenzentren zu etablieren", erklärt Lisa Spelman, Corporate Vice President und General Manager, Intel Xeon Products. „Wir arbeiten seit fast drei Jahrzehnten mit Supermicro zusammen, um Intel-Prozessoren in ihre Systeme zu integrieren, und wir sind gespannt darauf, wie ihre innovative Architektur und ihr Systemdesign dazu beitragen werden, das volle Potenzial der skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation für ihre Kunden zu erschließen."

Besser

Die neuen Supermicro-X13-Systeme repräsentieren die nächste Generation von Rechenzentrumsinfrastrukturen. Sie wurden von Grund auf mit Supermicros Building-Block-Solutions®-Ansatz entwickelt und bieten maximale Leistung und Effizienz sowie ein hohes Maß an Flexibilität, um sich den spezifischen Arbeitslasten und Skalierungen der Kunden anzupassen. Supermicro X13 Systeme können von einem, zwei, vier oder sogar acht skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation angetrieben werden, jeder mit bis zu 60 Kernen und Unterstützung für integrierte Beschleuniger und Grafikprozessoren der nächsten Generation mit bis zu 700 W von Intel, NVIDIA und anderen. Darüber hinaus verringert die Unterstützung einer Reihe offener Industriestandards, einschließlich OCP 3.0-kompatibler Advanced IO Modules (AIOM), EDSFF-Speicher sowie OCP Open Accelerator Module (OAM) und SXM Grafikprozessor-Interconnect, die Abhängigkeit von proprietären Technologien. Dies ermöglicht es Kunden, Komponenten im gesamten Rechenzentrum zu standardisieren und Supermicro-Systeme mit minimalen Änderungen in ihre bestehende Infrastruktur zu integrieren. Durch die Verwendung einer auf offenen Standards basierenden Serververwaltung können Supermicro-Server reibungslos in bestehende IT-Umgebungen integriert werden.

Schneller

Supermicro-X13-Systeme basieren auf skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation und Intel-Xeon-CPUs der Baureihe „Max" mit einer Leistung von bis zu 350 W. Ausgewählte Systeme unterstützen High Bandwidth Memory (HBM), das die Speicherbandbreite um das Vierfache erhöht. X13-Systeme unterstützen auch die Technologien der nächsten Generation, darunter CXL 1.1, um einen einheitlichen und kohärenten Speicherbereich zwischen CPUs und Beschleunigern zu schaffen, DDR5-4800-MT/s-Speicher mit der bis zu 1,5-fachen Leistung und Kapazität von DDR4, PCIe 5.0 für die doppelte E/A-Bandbreite der vorherigen Generation und 80 Lanes pro CPU sowie neue Speicherformfaktoren, darunter EDSFF E1.S und E3.S, die eine noch nie da gewesene Geschwindigkeit, Kapazität und Dichte für Hot-and-Warm-Tier-Speicheranwendungen bieten werden. Im Netzwerkbereich ermöglicht die Unterstützung für mehrere 400 Gbit/s InfiniBand (NDR) und Data Processing Units (DPU) verteiltes Training, disaggregierte Speicherung und Echtzeit-Zusammenarbeit mit extrem niedrigen Latenzen.

Umweltfreundlicher

Trotz dieser drastischen Kapazitäts- und Leistungssteigerungen ermöglichen die fortschrittliche thermische Architektur und der optimierte Luftstrom der Supermicro-X13-Systeme den Betrieb in Umgebungen mit hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C mit Freiluftkühlung, wodurch die mit der Kühlung verbundenen Infrastrukturkosten und Betriebsausgaben reduziert werden. Für viele X13-Systeme sind auch Optionen zur Flüssigkeitskühlung erhältlich, die die Betriebskosten im Vergleich zu einer Standard-Klimaanlage um bis zu 40 % senken können. Die ressourcensparende Architektur von Supermicro für Multi-Node-Systeme nutzt eine gemeinsame Kühlung und Stromversorgung, um den Stromverbrauch und den Rohstoffverbrauch zu reduzieren und damit sowohl die Wärmeausdehnungskoeffizienten als auch die Gesamtbetriebskosten zu senken. Darüber hinaus sorgt das hauseigene Design der Titanium-Level-Netzteile für eine verbesserte Betriebseffizienz. Infolgedessen kann der PUE-Wert eines Rechenzentrums realistischerweise von einem Branchendurchschnitt von 1,60 auf etwa 1,05 gesenkt werden.

Supermicro-X13-Portfolio:

SuperBlade® – Der leistungsstarke, dichteoptimierte und energieeffiziente X13 SuperBlade von Supermicro kann die anfänglichen Kapital- und Betriebskosten vieler Unternehmen erheblich senken. SuperBlade verwendet gemeinsam genutzte, redundante Komponenten, einschließlich Kühlung, Netzwerk, Stromversorgung und Chassis-Verwaltung, um die Rechenleistung eines ganzen Server-Racks auf einer viel kleineren Grundfläche bereitzustellen. Diese Systeme unterstützen Grafikprozessor-aktivierte Blades und sind für KI, Datenanalyse, Hochleistungsrechnen, Cloud und Arbeitslasten in Unternehmen optimiert. Eine Reduzierung der Kabel um bis zu 95 % im Vergleich zu Servern nach Branchenstandard senkt die Kosten und kann den Stromverbrauch senken.

Grafikprozessor-Server mit PCIe-Grafikprozessoren – Optimiert für KI-, Deep Learning, Hochleistungsrechnen und High-End-Grafikprofis, mit maximaler Beschleunigung, Flexibilität, hoher Leistung und ausgewogenen Lösungen. Die Grafikprozessor-optimierten Systeme von Supermicro unterstützen fortschrittliche Beschleuniger und bieten dramatische Leistungssteigerungen und Kosteneinsparungen. Diese Systeme sind für Hochleistungsrechnen, KI/ML, Rendering und Virtual-Desktop-Infrastructure-Arbeitslasten konzipiert.

Universelle Grafikprozessor-Server – Die universellen X13-Grafikprozessor-Systeme sind offene, modulare, auf Standards basierende Server, die mit zwei skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation und einem im laufenden Betrieb austauschbaren, werkzeuglosen Design überlegene Leistung und Wartungsfreundlichkeit bieten. Zu den Grafikprozessor-Optionen gehören die neueste PCIe-, OAM- und NVIDIA-SXM-Technologie. Diese Grafikprozessor-Server sind ideal für Hochleistungsrechnen mit anspruchsvollster KI-Trainingsleistung, Hochleistungsrechnen und Big Data Analytics.

Hyper – Die X13-Hyper-Baureihe verleiht den Rackmount-Servern von Supermicro die Leistung der nächsten Generation. Sie ist für die anspruchsvollsten Arbeitslasten ausgelegt und bietet die nötige Speicher- und E/A-Flexibilität für eine breite Palette von Anwendungen.

Hyper-E – Der X13 Hyper-E bringt die Leistung und Flexibilität von Supermicros Flaggschiff der Hyper-Baureihe in den Edge-Bereich. Er hat eine geringe Einbautiefe und wurde für den Einsatz in Edge-Rechenzentren und Telekommunikationsunternehmen entwickelt. Telco-optimierte Konfigurationen sind NEBS Level 3 zertifiziert und verfügen bei ausgewählten Modellen über optionale DC-Netzteile. Alle E/A- und Erweiterungssteckplätze sind von vorn zugänglich, um die Wartung in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot zu erleichtern. Wartungsfreundliche Designinnovationen sorgen für werkzeuglose Wartung und vereinfachen Rollout und Installation.

BigTwin® – Die X13-BigTwin-Systeme bieten überragende Dichte, Leistung und Wartungsfreundlichkeit mit zwei skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation pro Knoten und einem Hot-Swap-fähigen, werkzeuglosen Design. Diese Systeme sind ideal für Cloud-, Speicher- und Medien-Workloads.

GrandTwin™ – Der X13 GrandTwin ist eine völlig neue Architektur, die speziell für Single-Prozessor-Leistung entwickelt wurde. Das Design maximiert die Rechenleistung, den Speicher und die Effizienz, um eine maximale Dichte zu erreichen. Angetrieben von einem einzigen skalierbaren Intel®-Xeon®-Prozessor der 4. Generation kann das flexible modulare Design von GrandTwin leicht an eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden, mit der Möglichkeit, Komponenten je nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen, was die Kosten reduziert. Darüber hinaus verfügt der Supermicro GrandTwin über hot-swap-fähige Knoten an der Vorderseite (Kaltgang), die für mehr Wartungsfreundlichkeit entweder mit frontseitigen oder rückseitigen E/A konfiguriert werden können. Damit ist der X13 GrandTwin ideal für Arbeitslasten wie Content-Delivery-Netzwerke, Multi-Access Edge Computing, Cloud Gaming und hochverfügbare Cache-Cluster.

FatTwin® – Die X13 FatTwin High-Density-Systeme bieten eine fortschrittliche Multi-Node 4U Twin-Architektur mit 8 oder 4 Knoten (ein Prozessor pro Knoten). Das von vorn zugängliche Servicedesign ermöglicht die kaltseitige Wartung mit hochgradig konfigurierbaren Systemen, die für Rechenzentrumsinfrastrukturen mit hoher Rechen- und Speicherdichte und -optionen optimiert sind. Darüber hinaus unterstützt Fat Twin hybride, im laufenden Betrieb austauschbare NVMe/SAS/SATA-Laufwerksschächte mit bis zu 6 Laufwerken pro Knoten (8-Knoten) und bis zu 8 Laufwerken pro Knoten (4-Knoten). Daher eignet sich der Supermicro-FatTwin-Server hervorragend für kritische EDA-Anwendungen.

SuperEdge – Der X13 SuperEdge von Supermicro wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen an die Rechen- und E/A-Dichte moderner Edge-Anwendungen zu erfüllen. Mit drei anpassbaren Single-Prozessor-Knoten bietet SuperEdge erstklassige Leistung in einem 2U-Formfaktor mit geringer Einbautiefe. Jeder Knoten ist im laufenden Betrieb austauschbar und bietet E/A für den Front-Zugriff, wodurch sich das System ideal für dezentrale IdD-, Edge- oder Telco-Implementierungen eignet. Mit flexiblen Ethernet- oder Glasfaser-Verbindungsoptionen zum Baseboard-Management-Controller macht Super Edge es den Kunden leicht, Remote-Management-Verbindungen für ihre Einsatzumgebung zu wählen.

Edge-Server – Optimiert für Telco-Edge-Workloads bieten die X13-Edge-Systeme von Supermicro eine hochdichte Rechenleistung in kompakten Formfaktoren. Die flexible Stromversorgung mit AC- und DC-Konfigurationen und die erhöhten Betriebstemperaturen von bis zu 55 °C machen diese Systeme ideal für Multi-Access-Edge Computing, Open-RAN und Edge-Einsätze im Freien. Supermicro SuperEdge bringt eine hohe Rechendichte und Flexibilität an den Intelligent Edge, mit drei Hot-Swap-fähigen Einzelprozessor-Knoten und frontseitigem E/A in einem 2U-Formfaktor mit geringer Einbautiefe.

CloudDC – Ultimative Flexibilität bei E/A und Speicher mit 2 oder 6 PCIe 5.0-Steckplätzen und zwei AIOM-Steckplätzen (PCIe 5.0; OCP 3.0-konform) für maximalen Datendurchsatz. Die X13-CloudDC-Systeme von Supermicro sind für eine bequeme Wartung mit werkzeuglosen Halterungen, Hot-Swap-Laufwerkseinschüben und redundanten Netzteilen konzipiert, die eine schnelle Bereitstellung und effizientere Wartung in Rechenzentren gewährleisten.

WIO – Die Supermicro WIO Systeme mit einem Sockel bieten eine breite Palette von E/A-Optionen, um wirklich optimierte Systeme für spezifische Anforderungen zu liefern. Benutzer können die Speicher- und Netzwerkalternativen optimieren, um die Leistung zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und die perfekte Lösung für ihre Anwendungen zu finden. Die X13 WIO-Systeme von Supermicro können jetzt Grafikprozessoren mit doppelter Breite für beschleunigte KI/ML-Arbeitslasten über neu gestaltete, von oben beladbare Erweiterungssteckplätze aufnehmen.

Petascale Storage – Die X13-All-Flash-NVMe-Systeme bieten eine branchenführende Speicherdichte und Leistung mit EDSFF-Laufwerken, die eine noch nie dagewesene Kapazität und Leistung in einem einzigen 1U-Gehäuse ermöglichen. Als erster einer kommenden Reihe von X13-Speichersystemen unterstützt dieser neueste E1.S-Server 9,5-mm- und 15-mm-EDSFF-Medien, die jetzt von allen branchenführenden Flash-Anbietern geliefert werden.

MP-Server – Die X13-MP-Server bieten maximale Konfigurierbarkeit und Skalierbarkeit in einem 2U- oder 6U-Design mit 4 oder 8 CPUs. Die X13-Multiprozessorsysteme bieten mit der Unterstützung von skalierbaren Intel®-Xeon®-Prozessoren der 4. Generation ein neues Maß an Rechenleistung und Flexibilität zur Unterstützung unternehmenskritischer Arbeitslasten.

Weitere Informationen zu den X13-Produkten von Supermicro finden Sie auf unserer Website: www.supermicro.com/x13

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marktneuheiten für Enterprise-, Cloud-, KI- und 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen herauszubringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden intern (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, welche ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Intel, das Intel Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1979084/New_X13_Server_Portfolio.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Original-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell