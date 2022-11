Super Micro Computer, Inc.

Supermicro präsentiert ein breites Portfolio an leistungsoptimierten und energieeffizienten (luft- und flüssigkeitsgekühlten) Systemen mit skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation

San Jose, Kalifornien und Dallas (ots/PRNewswire)

Supermicros umfangreiches X13-Portfolio umfasst die SuperBlade ® -, Hyper, BigTwin ® -, GrandTwin™-, SuperEdge-, FatTwin ® -, GPU-Server mit Unterstützung für SXM, OAM und PCIe, CloudDC, WIO und Petascale-Speichersysteme

Supercomputing Conference 2022 (SC22) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Storage und 5G/Edge, stellt auf der Super Computing Conference 2022 das branchenweit umfangreichste Portfolio an Servern und Speichersystemen vor, die auf dem kommenden skalierbaren Intel Xeon-Prozessor der 4. Generation basieren, der früher den Codenamen Sapphire Rapids trug.

Supermicro nutzt weiterhin seinen Building Block Solutions®-Ansatz, um hochmoderne und sichere Systeme für die anspruchsvollsten KI-, Cloud- und 5G Edge-Anforderungen zu liefern. Die Systeme unterstützen Hochleistungs-CPUs und DDR5-Speicher mit bis zu 2-facher Leistung und Kapazitäten von bis zu 512 GB DIMMs sowie PCIe 5.0, das die I/O-Bandbreite verdoppelt. Die Intel® Xeon® CPUs der Max Series (früher unter dem Codenamen Sapphire Rapids HBM High Bandwidth Memory (HBM)) sind auch in einer Reihe von Supermicro X13-Systemen verfügbar. Darüber hinaus werden Umgebungen mit hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C unterstützt, wobei die Server für eine optimale Effizienz durch Luft- und Flüssigkeitskühlung ausgelegt sind und durch offene Industriestandard-Designs sowie verbesserte Sicherheit und Verwaltbarkeit für den Rackbetrieb optimiert sind.

„Supermicro ist wieder einmal Vorreiter bei der Bereitstellung des breitesten Portfolios an Systemen, die auf der neuesten Technologie von Intel basieren", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Unsere Total IT Solutions-Strategie ermöglicht es uns, unseren Kunden eine Komplettlösung zu liefern, die Hardware, Software, Rack-Scale-Tests und Flüssigkeitskühlung umfasst. Unser innovatives Plattformdesign und unsere Architektur holen das Beste aus den skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation heraus und bieten ein Maximum an Leistung, Konfigurierbarkeit und Energieeinsparungen, um den wachsenden Anforderungen an Leistung und Energieeffizienz gerecht zu werden. Die Systeme sind für den Rack-Scale optimiert, da Supermicro ein deutliches Wachstum der Rack-Scale-Fertigung mit bis zu 3-facher Rack-Kapazität verzeichnet."

Darüber hinaus ist das Workload-optimierte Systemportfolio die ideale Ergänzung zu den integrierten anwendungsoptimierten Beschleunigern des neuen Intel Xeon-Prozessors. Das X13-Systemportfolio, einschließlich der SuperBlade-Server, kann die Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX) für eine verbesserte spezifische Deep Learning-Leistung optimal nutzen. BigTwin- und GrandTwin-basierte Cloud- und Web-Service-Workloads können den Intel® Data Streaming Accelerator (Intel® DSA) zur Optimierung von Streaming-Datenbewegungen und Transformationsvorgängen und die Intel® Quick Assist Technology (Intel® QAT) für kryptografische Algorithmen nutzen. Mit Intel® VRAN Boost beschleunigen Systeme wie der Hyper die 5G- und Edge-Leistung und reduzieren gleichzeitig den Stromverbrauch.

Das Supermicro-Portfolio an X13-Systemen ist leistungsoptimiert, energieeffizient, bietet eine verbesserte Verwaltbarkeit und Sicherheit, ist offen und für den Rackbetrieb optimiert.

Leistung optimiert

Unterstützung für die leistungsstärksten CPUs und GPUs mit bis zu 700 W.

DDR5-Speicher mit bis zu 4800 MT/s, der die Datenübertragung zu und von den CPUs beschleunigt und so die Ausführungszeiten verbessert.

Unterstützung für PCIe 5.0, wodurch sich die Bandbreite für Peripheriegeräte verdoppelt und die Kommunikationszeit für Speicher oder Hardwarebeschleuniger verkürzt wird.

Die Unterstützung von Compute Express Link (CXL 1.1) ermöglicht Anwendungen die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und damit die Arbeit mit viel größeren Datensätzen als je zuvor.

KI- und Metaverse-fähig mit einer breiten Palette von GPUs, einschließlich NVIDIA-, AMD- und Intel-Beschleunigern.

Die Unterstützung mehrerer 400G InfiniBand und Data Processing Units (DPU) ermöglicht eine Zusammenarbeit in Echtzeit mit extrem niedrigen Latenzen.

Unterstützt die Intel® Xeon® CPU Max Series (früher unter dem Codenamen Sapphire Rapids HBM), die eine vierfache Steigerung der Speicherbandbreite bietet, und die Intel® Data Center GPU Max Series (früher unter dem Codenamen Ponte Vecchio).

Energieeffizient – Reduziert den OPEX des Rechenzentrums

Die Systeme können in Umgebungen mit hohen Temperaturen von bis zu 40 °C im Rechenzentrum betrieben werden, was die Kühlkosten reduziert.

Unterstützt Freiluft- oder Rack-Scale-Flüssigkeitskühlungstechnologien.

Unterstützung für mehrere Luftstrom-Kühlzonen für maximale CPU- und GPU-Leistung.

Die hauseigene Entwicklung von Netzteilen auf Titanium-Niveau gewährleistet eine verbesserte Betriebseffizienz.

Verbesserte Sicherheit und Handhabbarkeit

Die NIST 800-193-konforme Hardwareplattform Root of Trust (RoT) auf jedem Serverknoten bietet sichere Bootvorgänge, sichere Firmware-Updates und automatische Wiederherstellung.

Silicon RoT der zweiten Generation, das auf Industriestandards ausgerichtet ist, eröffnet enorme Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Innovation.

Offene, auf Industriestandards basierende Zertifizierung/Lieferkettensicherung von der Motherboard-Herstellung über die Serverproduktion bis zum Kunden. Supermicro hat die Integrität jeder Komponente und Firmware mit Hilfe von signierten Zertifikaten und einer sicheren Geräteidentität kryptografisch bestätigt.

Der Laufzeit-BMC-Schutz überwacht kontinuierlich Bedrohungen und bietet Benachrichtigungsdienste.

Hardware-TPMs bieten zusätzliche Funktionen und Messungen, die für den Betrieb von Systemen in sicheren Umgebungen erforderlich sind.

Remote Management, das auf Industriestandard und sicheren Redfish-APIs basiert, ermöglicht die nahtlose Integration von Supermicro-Produkten in die bestehende Infrastruktur.

Umfassende Software-Suite, die eine skalierbare Rack-Verwaltung für IT-Infrastrukturlösungen ermöglicht, die vom Core bis zum Edge eingesetzt werden.

Integrierte und geprüfte Lösungen mit Standardhardware und -firmware von Drittanbietern bieten IT-Administratoren die beste Out-of-the-Box-Erfahrung.

Unterstützung für offene Industriestandards

E1.S bietet eine zukunftssichere Plattform mit einem gemeinsamen Anschluss für alle Formfaktoren, einer breiten Palette von Leistungsprofilen und verbesserten Wärmeprofilen.

OCP 3.0-konforme Advanced IO-Module (AIOM)-Karten, die auf Basis von PCIe 5.0 eine Bandbreite von bis zu 400 GBit/s bieten.

OCP Open Accelerator Module Universal Base Board-Design für den GPU-Komplex.

Offene ORV2-konforme DC-gespeiste Rack-Sammelschiene.

Unterstützung von Open BMC und Open BIOS (OCP OSF) bei ausgewählten Produkten.

Das Supermicro X13-Portfolio umfasst folgende Komponenten:

SuperBlade® – Supermicros hochleistungsfähiger, dichteoptimierter und energieeffizienter SuperBlade kann die anfänglichen Kapital- und Betriebskosten für viele Unternehmen erheblich senken. SuperBlade verwendet gemeinsam genutzte, redundante Komponenten, einschließlich Kühlung, Netzwerk und Stromversorgung, um die Rechenleistung eines kompletten Server-Racks auf einer viel kleineren Grundfläche bereitzustellen. Diese Systeme sind für KI, Datenanalyse, HPC, Cloud- und Unternehmens-Workloads optimiert.

G PU-Server mit PCIe-GPUs – Optimiert für KI, Deep Learning, HPC und High-End-Grafikprofis bietet sie maximale Beschleunigung, Flexibilität, hohe Leistung und ausgewogene Lösungen. Die GPU-optimierten Systeme von Supermicro unterstützen fortschrittliche Beschleuniger und bieten sowohl dramatische Leistungssteigerungen als auch Kosteneinsparungen. Diese Systeme sind für HPC-, AI/ML-, Rendering- und VDI-Workloads konzipiert.

Universelle GPU-Server – Bei den X13 Universal GPU-Systemen handelt es sich um offene, modulare, auf Standards basierende Server, die mit zwei skalierbaren Intel® Xeon®-Prozessoren der 4. Generation und einem im laufenden Betrieb austauschbaren, werkzeuglosen Design hervorragende Leistung und Wartungsfreundlichkeit bieten. Zu den GPU-Optionen gehören die neueste PCIe-, OAM- und NVIDIA SXM-Technologie. Diese GPU-Server sind ideal für Workloads, die die anspruchsvollste KI-Trainingsleistung, HPC und Big Data Analytics umfassen.

Hyper – Die X13 Hyper-Serie bringt die nächste Generation von Supermicros Rackmount-Servern auf den Markt. Sie ist für die anspruchsvollsten Workloads ausgelegt und verfügt über die nötige Speicher- und E/A-Flexibilität, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

BigTwin® – Die X13 BigTwin-Systeme bieten eine überragende Dichte, Leistung und Wartungsfreundlichkeit mit zwei skalierbaren Intel® Xeon®-Prozessoren der 4. Generation pro Knoten und einem Hot-Swap-fähigen, werkzeuglosen Design. Diese Systeme sind ideal für Cloud-, Speicher- und Medien-Workloads.

GrandTwin™ – Der X13 GrandTwin ist eine völlig neue Architektur, die speziell für Single-Prozessor-Leistung entwickelt wurde. Das Design maximiert die Rechenleistung, den Speicher und die Effizienz, um eine maximale Dichte zu erreichen. Angetrieben von einem einzigen skalierbaren Intel® Xeon®-Prozessor der 4. Generation kann das flexible modulare Design von GrandTwin leicht an eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden, mit der Möglichkeit, Komponenten je nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen, was die Kosten reduziert. Darüber hinaus verfügt der GrandTwin von Supermicro über Hot-Swap-fähige Knoten an der Vorderseite (Cold Aisle), die entweder mit Front- oder Rear-E/A konfiguriert werden können, um die Wartung zu erleichtern. Der X13 GrandTwin ist ideal für Workloads wie CDN, Multi-Access Edge Computing, Cloud Gaming und hochverfügbare Cache-Cluster.

FatTwin® - Die X13 FatTwin High-Density-Systeme bieten eine fortschrittliche Multi-Node 4U Twin-Architektur mit 8 oder 4 Knoten (ein Prozessor pro Knoten). Das von vorne zugängliche Servicedesign ermöglicht eine kalte Wartung mit hochgradig konfigurierbaren Systemen, die für die Rechen- oder Speicherdichte im Rechenzentrum optimiert sind. Darüber hinaus unterstützt der Fat Twin hybride, im laufenden Betrieb austauschbare NVMe/SAS/SATA-Laufwerksschächte mit bis zu 6 Laufwerken pro Knoten (8-Knoten) und bis zu 8 Laufwerken pro Knoten (4-Knoten).

Edge-Server – Optimiert für Telco-Edge-Workloads bieten die X13 Edge-Systeme von Supermicro eine hochdichte Rechenleistung in kompakten Formfaktoren. Die flexible Stromversorgung mit AC- und DC-Konfigurationen und die erhöhten Betriebstemperaturen von bis zu 55 °C machen diese Systeme ideal für Multi-Access Edge Computing, Open RAN und Edge-Einsätze im Freien. SuperEdge von Supermicro bringt High-Density-Computing und Flexibilität auf den intelligenten Edge, mit drei Hot-Swap-fähigen Einzelprozessor-Knoten und Front-E/A in einem 2U-Formfaktor mit geringer Bauhöhe.

CloudDC– Ultimative Flexibilität bei E/A und Speicher mit 2 oder 6 PCIe 5.0-Steckplätzen und zwei AIOM-Steckplätzen (PCIe 5.0; OCP 3.0-konform) für maximalen Datendurchsatz. Die X13 CloudDC-Systeme von Supermicro sind für eine bequeme Wartung mit werkzeuglosen Halterungen, Hot-Swap-Laufwerkseinschüben und redundanten Netzteilen konzipiert, die eine schnelle Bereitstellung und effizientere Wartung in Rechenzentren gewährleisten.

WIO – Die WIO-Systeme von Supermicro bieten eine breite Palette von E/A-Optionen, um wirklich optimierte Systeme für spezifische Anforderungen zu liefern. Benutzer können die Speicher- und Netzwerkalternativen optimieren, um die Leistung zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und die perfekte Lösung für ihre Anwendungen zu finden.

Petascale Storage – Die X13 All-Flash NVMe-Systeme bieten eine branchenführende Speicherdichte und Leistung mit EDSFF-Laufwerken, die eine noch nie dagewesene Kapazität und Leistung in einem einzigen 1U-Gehäuse ermöglichen. Als erster einer kommenden Reihe von X13-Speichersystemen unterstützt dieser neueste E1.S-Server sowohl 9,5-mm- als auch 15-mm-EDSFF-Medien, die jetzt von allen branchenführenden Flash-Anbietern geliefert werden.

MP-Server – Die X13 MP-Server bieten maximale Konfigurierbarkeit und Skalierbarkeit in einem 2U-Design. Die X13-Multiprozessorsysteme bieten mit der Unterstützung von skalierbaren Intel® Xeon®-Prozessoren der 4. Generation ein neues Maß an Rechenleistung und Flexibilität zur Unterstützung unternehmenskritischer Arbeitslasten.

Weitere Informationen über Server von Supermicro mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation finden Sie auf: www.supermicro.com/x13.

Das X13 JumpStart-Programm von Supermicro ermöglicht qualifizierten Kunden einen frühen Fernzugang zu X13-Servern von Supermicro für Workload-Tests auf X13-Systemen von Supermicro mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation. Besuchen Sie www.supermicro.com/jumpstart/x13, um mehr zu erfahren.

X13-Webinar vor der Veröffentlichung

Erfahren Sie mehr über die X13-Produktlinie von Supermicro, indem Sie sich registrieren oder das X13 Pre-Release-Webinar ansehen, in dem Sie eine informative Vorschau auf die breiteste Palette von Systemen der nächsten Generation erhalten, die für die Rechenzentrums-Workloads von morgen optimiert sind. Besuchen Sie das Webinar, das am 17. November 2022 um 10:00 Uhr (PST) beginnt, unter: https://www.brighttalk.com/webcast/17278/564709?utm_source=brighttalk-portal&utm_medium=web&utm_campaign=channel-feed .

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marktneuheiten für Enterprise-, Cloud-, KI- und 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen herauszubringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden intern (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, welche ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Intel, das Intel Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1947027/Super_Micro_Portfolio.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Original-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell