Supermicro eröffnet Remote-Online-Zugangsprogramm JumpStart für das H13-Systemportfolio auf Basis der brandneuen AMD-EPYC™-Prozessoren der 4. Generation

Das kostenlose Online-Zugangsprogramm ermöglicht Remote-Workload-Tests, Benchmarking und Validierung von Supermicros neuen Systemen mit AMD-EPYC-Prozessor, die ab 10. November ausgeliefert werden

Supermicro (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Storage und 5G/Edge, stellt sein JumpStart-Fernzugriffsprogramm – Supermicro H13 JumpStart – für Workload-Tests und Anwendungs-Tuning auf Systemen mit AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation vor.

Entwickler und IT-Administratoren in den Bereichen KI, Deep Learning, Fertigung, Telekommunikation, Datenspeicherung und anderen Branchen erhalten sofortigen Zugang zu Spitzentechnologien, um die Bereitstellung ihrer Lösungen auf Supermicros umfangreichem Portfolio an zukünftigen H13-Systemen zu beschleunigen. Die Kunden werden in der Lage sein, die Kompatibilität mit früheren Generationen von AMD-EPYC-Prozessor-basierten Systemen zu testen und ihre Anwendungen so zu optimieren, dass sie die Vorteile von DDR5-Speicher, PCI-E-5.0-Speicher, Netzwerken, Beschleunigern und CXL 1.1+-Peripheriegeräten der AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation voll ausschöpfen können.

„Das JumpStart-Programm für AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation von Supermicro soll den Kunden einen Marktvorteil gegenüber ihren Mitbewerbern verschaffen, indem es eine schnelle Validierung der Workload-Performance ermöglicht, um die Bereitstellung von Rechenzentren zu beschleunigen", erklärte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Die anwendungsoptimierten Server von Supermicro enthalten die neuesten Technologien, um die Leistung pro Watt und die Energieeffizienz zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zu senken."

JumpStart-Programm

Das JumpStart-Programm verschafft leistungs- und effizienzorientierten Rechenzentren einen Vorsprung bei der Implementierung ihrer vorvalidierten Lösungen. Die Hyper-1U- und 2U-Rackmount-Server von Supermicro werden zunächst für die Validierung verfügbar sein. Weitere Modelle von Rackmount-, Multi-Node-Zwillings- und Speichersystemen sollen im Laufe der Zeit und je nach Kundennachfrage hinzukommen.

Im Rack Plug and Play Solution Center von Supermicro haben die Teilnehmer des JumpStart-Programms von Supermicro Zugang zu dessen führenden Ingenieur- und Architekturteams für Rechenzentren. Diese Zusammenarbeit wird es den Teilnehmern ermöglichen, von der Prüfung und Validierung zu einer vollständigen Bereitstellung einer IT-Gesamtlösung überzugehen.

Über das JumpStart-Portal von Supermicro können sich interessierte Supermicro-Kunden registrieren, um sich zu qualifizieren. Kurz darauf erhalten sie eine Bare-Metal-Instanz mit einer Auswahl an Betriebssystemen und der Möglichkeit, die Zeit auf den Systemen entsprechend ihren Zeitplänen zu gestalten.

Weitere Informationen über das Supermicro H13 JumpStart-Programm finden Sie unter: www.supermicro.com/jumpstart/H13

Weitere Informationen zu Supermicro finden Sie auf www.supermicro.com

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marktneuheiten für Enterprise-, Cloud-, KI- und 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen herauszubringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden intern (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, welche ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

AMD, das Pfeil-Logo von AMD, EPYC sowie Kombinationen daraus sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere Namen dienen nur zu Informationszwecken und können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

