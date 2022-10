Super Micro Computer, Inc.

Supermicro erweitert die Best-of-Breed-Server-Bausteinlösungen um eine breite Palette von OCP-Technologien, was die Kundeninnovation und die Markteinführungszeit vorantreibt

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Die Open Superset-Lösungen kombinieren erstklassige Compute-, GPU-, Speicher- und Netzwerkfunktionen mit einem umfangreichen Satz offener Technologien: OCP Rack & Rack Power, OAM Open Base Boards, Open I/O, OpenBMC und Open BIOS

2022 OCP Global Summit -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, kündigt eine erweiterte Integration der wichtigsten Open-Hardware- und Open-Source-Technologien in das Kern-Server-Portfolio von Supermicro an. Diese offenen Technologien sorgen für Innovationen in einem breit aufgestellten Entwickler- und Lieferanten-Ökosystem und reduzieren den proprietären Lock-in.

„Supermicro setzt sein Engagement fort, Best-of-Breed-Lösungen wie unser 8U-8-GPU-KI-Trainingssystem zu liefern und gleichzeitig wichtige offene Technologien zu integrieren, die zu Innovation und Flexibilität für unsere Kunden führen", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Die Lösungen wurden entwickelt, um die erstklassigen Funktionen zu unterstützen, einschließlich Intel, AMD oder ARM, CPUs bis zu 400 W, bis zu 700-W-GPUs und 400-GBit/s-Netzwerke, während sie gleichzeitig offene Technologien wie OpenBMC und Open BIOS unterstützen, die offene Systeme mit ausgezeichneter Leistung, Effizienz und TCO bieten."

Die neuen und zukünftigen 8U-8-GPU-Rack-optimierten Systeme bieten eine überlegene Leistung und thermische Fähigkeiten für ein umfangreiches KI-Training und umfassen eine Vielzahl offener Technologien. Dieses System enthält ein OAM-Universal-Basisplatinen-Design für den GPU-Komplex mit Unterstützung für eine offene, OCP ORV2-konforme DC-betriebene Rack-Sammelschiene und OCP 3.0-konforme AIOM-Karten. Diese offenen Technologien ermöglichen in Zukunft Flexibilität für mehrere Server und GPU-Optionen und bieten mit einer zuverlässigen Stromversorgung und zusätzlichen Kühlung eine höhere Effizienz des Systems. Das 8U-8-GPU-System unterstützt die neuesten H100 GPUs von NVIDIA und bietet eine erstklassige Leistung mit Unterstützung für bis zu 400-W-CPUs und 700-W-GPUs, bis zu 8 TB Speicher mit 32 DIMMs des DDR4-Speichers sowie zukünftige Unterstützung für DDR5, bis zu 6 NVMe All-Flash-SSDs und bis zu 10 dedizierte I/O-Module. Darüber hinaus bietet Supermicro einen offenen Standard-5U-10-GPU-Server an, der sich hervorragend für NVIDIA Omniverse-Applikationen eignet.

Supermicro erweiterte auch die Verwendung von OCP 3.0-konformen Advanced IO-Modul (AIOM)-Karten, die eine Bandbreite von bis zu 400 GBit/s basierend auf PCI-E 5.0 bieten. Die Open I/O-Module werden in 8U-Universal-GPU-System, 1U-Cloud-DC mit dualen AIOM-Erweiterungssteckplätzen, 2U-Hyper- und GrandTwin-Systemen mit CPUs der nächsten Generation und AIOM-Erweiterungssteckplätzen unterstützt.

Zusätzlich zu den neuen Hardware-Angeboten wird Supermicro OpenBMC- und Open BIOS (OCP OSF)-Softwarelösungen für die nächste Generation von Intel-, AMD- und ARM-basierten Systemen anbieten. Die auf Linux basierende OpenBMC-Implementierung ermöglicht es Entwicklern, neue Funktionen zu integrieren, die bestehende Implementierung zu erweitern, und sie bietet den vollständigen Funktionsumfang des Basiscodes, einschließlich IPMI 2.0, WebUI, iKVM/SOL, SEL, SSH und Redfish.

Die neuen OCP-konformen Server werden auf dem OCP Global Summit 2022 am Supermicro-Stand (C9) vorgestellt. Zu den präsentierten Produkten gehören eine Reihe von leistungsstarken Multi-GPU-Systemen mit OAM-Universal-Basisplatinen, die eine Reihe von Formfaktoren nach Industriestandard, sowie Rackmontage- und Multinode-Architekturen mit OCP 3.0 konformen AION-Erweiterungssteckplätzen unterstützen, einschließlich:

8U-Universal-GPU-System optimiert für ORV2 Racks mit dem NVIDIA HGX A100 8-GPU

5U-Universal-GPU-System mit bis zu 10 GPUs

4U-Universal-GPU-System, das 4-GPU OAM-Basisplatinen unterstützt

2U-Hyper- und GrandTwin™-Systeme mit CPUs der nächsten Generation und AIOM-Erweiterungssteckplätzen

1U-Cloud-DC mit dualen AIOM-Erweiterungssteckplätzen

2U-1P-ARM-Server unterstützt OpenBMC mit Ampere® Prozessoren der Altra®-Serie mit bis zu 128 Core 3,0 GHz

Informationen zur Teilnahme am 2022 OCP Global Summit finden Sie unter https://www.opencompute.org/summit/global-summit

Darüber hinaus wird im OCP Experience Center auf dem OCP Global Summit eine Demonstration der Open BIOS (OCP OSF) Software gezeigt.

Weitere Informationen zu Supermicro finden Sie unter www.supermicro.com

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marktneuheiten für Enterprise-, Cloud-, KI- und 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen herauszubringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden intern (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, welche ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

