NEC wählt GPU-Systeme von Supermicro für einen der größten Supercomputer Japans für fortschrittliche KI-Forschung

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Die Lösung bietet 580 PetaFLOPS an KI-Leistung, um die wachsende Nachfrage nach KI-Training zu befriedigen, und nutzt Supermicros umfangreiches Portfolio und bewährte Erfolgsbilanz für KI-Gesamtlösungen im großen Maßstab

Supermicro (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, gibt bekannt, dass die NEC Corporation mehr als 116 GPU-Server von Supermicro ausgewählt hat, die die skalierbaren Prozessoren Dual-Socket 3rd Gen Intel Xeon und jeweils acht NVIDIA A100 80GB GPUs enthalten. Somit kann die GPU-Serverlinie von Supermicro die neuesten und leistungsfähigsten skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren und die fortschrittlichsten KI-GPUs von NVIDIA enthalten.

„Supermicro ist begeistert, seinen weltweiten KI-Installationen zusätzliche 580 PFLOPS an KI-Trainingsleistung zur Verfügung zu stellen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Die GPU-Server von Supermicro wurden bei der NEC Corporation installiert und werden zur Durchführung modernster KI-Forschung eingesetzt. Unsere Server sind für die anspruchsvollsten KI-Workloads konzipiert und verwenden die leistungsstärksten CPUs und GPUs. Wir arbeiten weiterhin mit führenden Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um ihre Geschäftsziele mit unseren fortschrittlichen Rack-Scale-Serverlösungen schneller und effizienter zu erreichen."

Der NEC-Supercomputer für die KI-Forschung wird genutzt, um seinen Ruf in der KI-Entwicklung zu erhalten und zu stärken. Dieser KI-Supercomputer wird mit einer Leistung von mehr als 580 PFLOPS der größte der Branche in Japan sein. Hunderte von KI-Forschern nutzen bereits einen Teil des Systems bei NEC. Mit dem 580-PFLOPS-System von Supermicro wird es zu Japans führender Forschungs- und Entwicklungsumgebung für KI, was die Entwicklung fortschrittlicher KI-Algorithmen beschleunigen wird. Diese Lösung basiert auf der NVIDIA HGX™ KI-Supercomputing-Plattform, die NVIDIA NVLink® und den NVIDIA NVSwitch™ umfasst.

„Die NEC Corporation führt die KI-Revolution an, indem sie Spitzenforschung mit GPU-Servern von Supermicro betreibt", sagte Takatoshi Kitano, Senior AI Platform Architect bei NEC. „Der GPU-Server von Supermicro ist in hohem Maße erweiterbar und anpassbar, so dass sich das System flexibel weiterentwickeln kann, wenn sich die KI-Forschung weiterentwickelt. Wir arbeiten weiterhin eng mit Supermicro zusammen, um unsere KI-Forschung voranzutreiben."

Insbesondere die neuen Systeme von Supermicro umfassen den SYS-420GP-TNAR-Server, der für große verteilte Lernanwendungen optimiert ist. Jeder Server enthält zwei Intel Xeon Platinum 8358 Prozessoren (32 Core, 2,6 GHz), 1 TB Speicher und acht NVIDIA A100 80GB Tensor Core GPUs. Der lokale Speicher in jedem Server besteht aus einer 1,9 TB NVMe SSD und vier 7,6 TB NVMe SSDs für Daten. Das Interconnect zwischen den Servern besteht aus fünf NVIDIA ConnectX-6 Single-Port-Schnittstellen und einer einzigen NVIDIA ConnectX-6 Dual-Port-Schnittstelle für den Speicher.

Um mehr darüber zu erfahren, wie NEC die GPU-Server von Supermicro einsetzt, besuchen Sie bitte unsere Website: Die KI von NEC nutzt Server von Supermicro zur Steigerung der KI-Forschung

Um mehr über die GPU-Server von Supermicro zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.supermicro.com/en/products/gpu

