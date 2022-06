Super Micro Computer, Inc.

Supermicro kündigt weltweite Verfügbarkeit von intelligenten Edge-Systemen mit Intel Xeon D-Prozessoren an

Nürnberg und San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Höhere Leistung und Workload-optimierte Systeme mit Front-E/A, Short-Depth, KI-Inferenz und robusten IP65-Gehäuseoptionen für den Außenbereich – Hochleistung und KI näher an die Datengenerierung bringen

Embedded World 2022 -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Computing-, Speicher-, Netzwerk- sowie grüner Computertechnologie, gibt die weltweite Verfügbarkeit einer breiten Palette von Systemen für Edge-Computing bekannt, darunter das kürzlich angekündigte SuperEdge und eine Reihe von Systemen auf Intel Xeon D-Prozessorbasis mit bis zu 20 Kernen und integriertem 25-GbE-Netzwerk, und einen Temperaturbetriebsbereich von -40° C bis 85° C. Diese Systeme sind für Intelligent Edge optimiert, wo reaktionsschnelle Systeme mit reduzierter Latenz erforderlich sind. Darüber hinaus reduziert die Platzierung leistungsstarker KI-Systeme näher am Standort der Datengenerierung den Netzwerkverkehr und verkürzt die Reaktionszeit.

„Wir freuen uns, unsere hochvolumigen, optimierten Edge-Systeme aufgrund unserer erweiterten Fabriken und Kapazitäten weltweit liefern zu können", betonte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere neuesten Systeme sind für raue Bedingungen mit den leistungsstärksten Prozessoren und Grafikprozessoren ausgelegt, die verfügbar sind. Bei Supermicro haben wir die einzigartige Fähigkeit, mit unserem Building Block Solution®-Ansatz schnell industrieoptimierte Lösungen vom Edge bis zum Rechenzentrum zu liefern. Wir sind außerdem bestrebt, den CO2-Fußabdruck unserer Server zu verringern, was zu weniger Emissionen und einem grüneren Planeten führt."

Supermicro führt eine Auswahl neuer Systeme ein, darunter aktualisierte Versionen des beliebten IP65 Outdoor Edge-Systems und der Supermicro Hyper-E-Produktreihen, die alle mit der optimalen Intel Xeon-CPU und verschiedenen Formfaktoren entwickelt wurden. Bei allen Systemen handelt es sich um Anwendungen, die für Computing und Inferenzen am Edge optimiert sind und weltweit verfügbar sind.

Die Edge-Systeme von Supermicro enthalten die neuesten Intel Xeon-CPUs, einschließlich der Intel Xeon D-Familie und der skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 3. Generation. Infolgedessen zeigen Supermicro-Server, die mit diesen Prozessoren gebaut wurden, eine Leistungssteigerung gegenüber früheren Systemgenerationen und produzieren mehr Arbeit pro Watt Strom.

„Weil Daten weiterhin außerhalb des traditionellen Rechenzentrums verarbeitet werden, suchen Kunden nach Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungsfälle, um ein besseres Gesamterlebnis für wichtige Netzwerk- und Edge-Nutzungen und Workloads zu schaffen", erklärte Jeni Panhorst, Vice President und Geschäftsführer der Abteilung für Netzwerk- und Edge-Computing bei Intel. „Unsere Zusammenarbeit mit Supermicro erweitert die Reichweite von Systemen, die zur Erfüllung der Nachfrage in robusten Umgebungen erforderlich sind, und ermöglicht die Bereitstellung neuer Lösungen, die dazu beitragen, die Innovation zu steigern und die Kosten für viele Unternehmen zu senken."

Die geringe Tiefe und Front-E/A-Systeme sind entscheidend für Edge-Umgebungen, in denen der physische Raum möglicherweise knapp ist. Diese Systeme müssen teilweise in Einrichtungen weit weg von klimatisierten Rechenzentren und ohne Unterbrechung betrieben werden. Supermicro ist weiterhin innovativ mit Servern, die in Outdoor-Umgebungen installiert werden können, unter anderem der am Mast montierbaren IP65-Serverplattform für 5G und dem intelligenten Edge. Durch die Verlagerung von KI-Inferenzen an den Rand des Netzwerks können schnellere Entscheidungen getroffen werden, ohne wertvolle Netzwerkbandbreite für die Kommunikation mit einem entfernten Rechenzentrum zu verwenden.

Supermicro auf der Embedded World 2022

Die Embedded World 2022 ist eine Drehscheibe für Wissenstransfer und Dialog zwischen Embedded-Systementwicklern, internationalen Spezialisten und Entscheidungsträgern. Die embedded world Conference beleuchtet verschiedene Aspekte der Embedded-Industrie und bietet gleichzeitig eine Plattform für den zunehmend wichtigen Austausch von interdisziplinärem Wissen. Darüber hinaus zeigt Supermicro die neuesten Edge-Computing-Systeme, darunter das Supermicro IP65 Outdoor Edge-System, der Supermicro Hyper-E und die Supermicro IoT SuperServer-Produktreihen.

Halle: 1 Stand: 208

Weitere Informationen zu den Supermicro Edge-Servern finden Sie unter:

https://www.supermicro.com/en/products/iot-edge

Weitere Informationen zu Supermicro finden Sie auf www.supermicro.com

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden intern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, Grafikprozessoren, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

