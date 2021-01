Super Micro Computer, Inc.

Workload-Erfassung über Remote-Supermicro-Server: Supermicro stellt NVIDIA GPU-Server-Test-Laufwerk-Programm mit führenden Vertriebspartnern vor

Supermicro-Kunden können über untenstehende Vertriebspartner auf 2U HGX A100 4-GPU- oder 4U HGX A100 8-GPU-Systeme zugreifen - EMEA: Boston und Broadberry; Nord- und Lateinamerika: Colfax, Exxact, Microway, Thinkmate und AMAX - Damit wird schnelles Testen branchenführender Plattformen möglich

Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie Green-Computing-Technologie, hat Details zu einem neuen Test-Laufwerk-Programm für Grafikprozessoren (GPU) veröffentlicht. Das Programm heißt STEP (Supermicro Test drive Engagement with Partners) und ermöglicht es den Kunden, entweder das 2U HGX A100 4-GPU- oder das 4U HGX A100 8-GPU-System von Supermicro mit der NVIDIA NVLink-Technologie der 3. Generation aus der Ferne (Remote) zu testen.

"Die Zusammenarbeit von Supermicro mit NVIDIA im Rahmen des GPU-Test-Laufwerk-Programms bietet die einzigartige Möglichkeit, über die Vertriebspartner Workloads auf Remote-Supermicro-Servern zu testen, welche die HGX A100-Plattformen von NVIDIA nutzen", erklärte Don Clegg, Senior Vice President für weltweiten Vertrieb bei Supermicro. "Dieses Programm wird die Leistungsfähigkeit dieser Server zur Unterstützung einzigartiger Anwendungen sowie zur Beschleunigung der Markteinführungszeit verdeutlichen."

Die Kunden können über die Supermicro STEP-Landingpage mit Links zu teilnehmenden Partnern auf das Programm zugreifen. Hier können sie eine Anfrage zur Registrierung einreichen. Anschließend können die Kunden eine direkte Verbindung zu Remote-NVIDIA HGX A100-Plattformen von Supermicro herstellen, um ihre erweiterten Workloads zu testen und einzuordnen.

"Die NVIDIA HGX AI Supercomputing-Plattform wurde speziell für Höchstleistungen bei Simulationen, Datenanalysen und KI-Anwendungen entwickelt", erklärte Paresh Kharya, Senior Director für Produktmanagement und Marketing bei NVIDIA. "Die Entscheidung von Supermicro, das STEP-Programm auf der Grundlage der HGX-Technologie von NVIDIA aufzubauen, ermöglicht den Kunden den Zugang zu einer führenden Plattform, die in der Lage ist, die komplexesten Probleme anzugehen und die weltweite Forschergemeinde zu verändern."

Die fortschrittlichen 2U- und 4U-Server mit hoher Dichte von Supermicro verfügen über NVIDIA HGX A100 4-GPU- und 8-GPU-Baseboards. Der Formfaktor des Advanced I/O-Moduls (AIOM) von Supermicro trägt dank seiner hohen Flexibilität zu einer weiteren Verbesserung der Netzwerkkommunikation bei. Das AIOM kann mit den neuesten PCI-E 4.0-Speicher- und Netzwerkgeräten mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz gekoppelt werden, die NVIDIA GPUDirect ®RDMA und GPUDirect Storage mit NVMe over Fabrics (NVMe-oF) auf NVIDIA Mellanox® InfiniBand unterstützen, das das skalierbare Multi-GPU-System mit einem kontinuierlichen Datenfluss ohne Engpässe versorgt.

Teilnehmende Partner

EMEA-Raum:

Boston

"Boston freut sich, seinen Partnern und Kunden in Europa die Möglichkeit zu bieten, einen der leistungsstärksten und erstmals auf dem Markt vertretenen Server von Supermicro auf der Basis von NVIDIA A100(TM)-Grafikprozessoren zu testen", erklärte Manoj Nayee, Managing Director von Boston. "Das Supermicro AS -2124GQ-NART-System ist ein idealer Baustein für Cluster-Anforderungen mit KI, die im kompakten 2U-Formfaktor angeboten werden und eine beeindruckend dichte Konfiguration bieten, welche vier NVIDIA A100-GPUs unterstützt. Das Team der Boston Labs und der Boston Training Academy freut sich darauf, die Kunden beim Testen, bei der Schulung und beim Implementieren dieser hochmodernen, beschleunigten Computing-Lösung zu unterstützen."

Broadberry

"Die Künstliche Intelligenz (KI) ist nach Angaben der Europäischen Kommission zu einem Bereich von strategischer Bedeutung und einem wichtigen Motor für die wirtschaftliche Entwicklung Europas geworden", erklärte Colin Broadberry, Präsident von Broadberry Data Systems. "Aus diesem Grund freut sich das Broadberry-Team sehr darauf, mit Supermicro zusammenzuarbeiten, um Kunden den Fernzugriff auf NVUIA A100-Server auf der Basis von Grafikprozessoren (GPU), den Broadberry CyberServe A+-Server 2124GQ-NART und den CyberServe EPYC EP2-4124GO-NART GPU-Server zu ermöglichen."

Nord- und Lateinamerika:

Colfax

"Colfax International freut sich, mit Supermicro und NVIDIA zusammenzuarbeiten, um dieses neue Testprogramm zu starten, mit dem die Benutzer in der gesamten Branche auf das Supermicro AS-2124GQ-NART zugreifen können, die neueste und leistungsstärkste 2U-GPU-Serverplattform, die die neue 4-GPU HGX A100 von NVIDIA hervorhebt", erklärte Gautam Shah, CEO. "Diese Lösung sorgt für neue Geschwindigkeit, wo es früher zu Schwierigkeiten kam, und beschleunigt die HPC- und AI-Workloads, was letztendlich dazu führt, dass es schneller zu einer Lösung kommt. Mit dem Know-how von Colfax im HPC- und KI-Bereich können wir den Benutzern bei der Auswahl der besten GPU-Lösung für ihr Unternehmen helfen."

Exxact

"Die Exxact Corporation freut sich, mit Supermicro zusammenzuarbeiten, um den Fernzugriff auf ein leistungsstarkes TensorEX TS4-195183185-System zu ermöglichen, das 8x A100 40 GB SXM4-GPUs mit 600 GB/s "GPU-zu-GPU"-Bandbreitenfunktionen enthält. Dies bietet eine hervorragende Gelegenheit, die Fähigkeiten des Systems zur Beschleunigung von Code in einer Vielzahl von Anwendungen und Codes darzulegen", erklärte Andrew Nelson, Vice President of Technology.

Microway

"Das Expertenteam von Microway empfiehlt die flexibelsten, leistungsfähigsten und kostengünstigsten Lösungen für schlüsselfertige Bereitstellungen. Unsere Fähigkeit, diese neuesten HPC- und KI-Systeme schnell bereitzustellen, ist unserer engen Zusammenarbeit mit Supermicro zu verdanken", so Eliot Eshelman, Vice President für Strategic Accounts bei Microway. "Wir sind stolz darauf, die erste HGX A100 8-GPU-Lösung, die Supermicro AS -4124GO-NART, als unsere Navion 4U-GPU mit NVLink-Server auf den Markt zu bringen - und potenzielle Kunden dazu anzuregen, sie vor dem Kauf zu testen [microway.com]. Das ist mittels unserer neuen Remote-Test-Verfahren möglich."

Thinkmate

"Viele Menschen sind mit der Leistungsfähigkeit der NVIDIA® A100-Grafikprozessoren (GPUs) zur Beschleunigung der Workloads durch künstliche Intelligenz (KI) vertraut, haben aber noch nie gesehen, wie gut sie mit AMD-basierten Zentralprozessoren (CPUs) arbeiten können", sagte Brian Corn, Vice President für Produkte bei Thinkmate. "Dank unserer Zusammenarbeit mit Supermicro kann Thinkmate seinen Kunden die Möglichkeit geben, die leistungsstarken neuen AMD- und NVIDIA-basierten Server von Supermicro - die Thinkmate GPX QN4-22E2-4NV und GPX QN6-42E2-8NV - auszuprobieren und die Leistungsfähigkeit dieser Kombination selbst zu erleben."

AMAX

"AMAX freut sich, mit Supermicro und NVIDIA zusammenzuarbeiten und den Kunden die Möglichkeit zu geben, einen NVIDIA A100-basierten Server DGS-428AS zu testen, um ihre anspruchsvollsten Workloads in den Bereichen Analyse, Hochleistungsrechnen (HPC), Inferenz und Schulung zu beschleunigen", erklärte Dr. Rene Meyer, VP of Technology bei AMAX." "Die AceleMax GPU-Lösungen von AMAX, die auf den neuesten NVIDIA A100 Tensor Core-GPUs basieren, bieten beispiellose Leistungen und eine immense Skalierbarkeit für alle beschleunigten Workloads für HPC, Datenanalysen, Schulungen und Inferenz."

