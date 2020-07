Super Micro Computer, Inc.

Supermicro stellt Top-Loading-Speichersysteme der neuen Generation für leistungsstarke cloudfähige Einsätze vor

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Kunden können verschiedene Erweiterungsoptionen mit flexiblen 60- und 90-Einschub-Systemen in Single-Node-, Dual-Node-, SBB- oder JBOD-Konfigurationen wirksam einsetzen

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Enterprise-Computing, Speicher- und Netzwerklösungen sowie Green Computing, gab eine Erweiterung seiner markterprobten, extrem kompakten Speicherlösungen mit neuen 60- und 90-Einschub-Optionen bekannt. Die herausragenden, leistungstarken Speicher- und Erweiterungssysteme wurden für cloudfähige Speicherimplementierungen sowie für HPC-Speicheranwendungen optimiert.

Diese neuartige Top-Loading-Architektur bietet genau jene erhöhte Flexibilität, Modularität sowie Gebrauchstauglichkeit, die von Kunden benötigt wird. Sowohl 60- als auch 90-Einschub-Systeme sind in Single-Node- sowie Dual-Node-Konfigurationen verfügbar, bei welchen die Laufwerke gleichmäßig unter den beiden Nodes aufgeteilt werden. Für hohe Verfügbarkeit können die Laufwerke sich zusätzlich in einer Storage Bridge Bay (SBB)-Konfiguration befinden. In diesem Fall haben beide Nodes Zugang zu allen verfügbaren Laufwerken und liefern sich bei Fehlerfällen gegenseitiges Back-Up. Sämtliche wichtige Onboard-Systeme - Hot-Swap Server-Nodes, Expander, Lüftermodule, Netzgeräte und Laufwerke - zeichnen sich durch ein modulares, werkzeugloses Design aus und wurden für eine reibungslose Bedienbarkeit durch einen einzigen Techniker vollständig optimiert.

"Mit einer zukunftsorientierten Vorgehensweise in Hinblick auf eine sich wandelnde Marktdynamik und angesichts des raschen Wachstums softwaredefinierter, cloudbasierter Speicheroptionen kann Supermicro Datenzentren dabei unterstützen, flexible Architekturen, werkzeuglose Design-Modularität sowie einfache Erweiterungskapazitäten wirksam einzusetzen", kommentierte Charles Liang, Vorsitzender und CEO von Supermicro. "Unsere neuen leistungsstarken Speichersysteme repräsentieren auch weiterhin Supermicros Streben nach Ressourcenschonung und bieten eine industrieführende Steigerung der Kapazität pro Watt, um sowohl die Gesamtbetriebskosten (TCO) als auch die Gesamtkosten für die Umwelt (TCE) zu reduzieren."

Supermicros neue leistungsstarke Top-Loading-Systeme wurden für unternehmerische Rahmenbedingungen optimiert und unterstützen sowohl Scale-Up- als auch Scale-Out-Architekturen. Die 4U-Systeme verfügen über 60x- oder 90x-Hot-Swap 2.5"/3.5"-SAS3/SATA3-Einschübe und 2x Onboard-PCI-E M.2-Steckplätze sowie 2x interne Slim-SATA SSD-Steckplätze. Das Single-Node-System unterstützt zusätzlich 2x rückseitige Hot-Swap 2,5"-Einschübe für OS-Mirroring sowie optionale 4x NVMe U.2-Einschübe für schnelles Caching. Bei maximaler Konfiguration unterstützt das System kostenoptimierten Speicherplatz in Höhe von 1.440 Terabyte. Die Single- und Dual-Node-Systeme nutzen skalierbare Intel Xeon-Prozessoren der zweiten Generation in einer Dual-Sockel-Konfiguration mit 16x DIMM-Steckplätzen pro Server-Node.

Supermicro Summit für Speicherlösungen (Supermicro Storage Summit)

Supermicro veröffentlicht diese Produktreihe im Rahmen des ersten Supermicro Summit für Speicherlösungen, die sich Technologieführerschaft sowie Lösungen für cloudbasierte Speicheroptionen zuwendet. Der Supermicro Storage Summit findet am 28. Juli 2020 um 9:00 PDT in Nordamerika/EMEA und am 29. Juli 2020 um 9:00 GMT+8 Asien-Pazifik statt. Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen und Registrierung.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), führender Innovator im Bereich leistungsstarker und hocheffizienter Servertechnologie, gilt als weltweiter Premium-Anbieter fortschrittlicher Server Building Block Solutions® für Datenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie Embedded-Systeme. Im Rahmen der Initiative "We Keep IT Green®" setzt sich Supermicro engagiert für den Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Alle weiteren Marken, Namen und Handelsmarken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigner.

