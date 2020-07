Super Micro Computer, Inc.

Medienankündigung: Supermicro gibt ersten Speichergipfel bekannt

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

CEO von Supermicro, CEO von Nutanix und SVP von Intel präsentieren die neuesten Speichersysteminnovationen und Speicherlösungen für dynamische Märkte wie Unternehmenskunden, Rechenzentren und Cloud

Am 28. Juli 2020 wird Supermicro seinen ersten Online-Speichergipfel abhalten, bei dem wichtige Vertreter von Supermicro und seinen Partnern zusammenkommen, um die neuesten Entwicklungen in der Speichertechnologie für Unternehmen, Rechenzentren und Multi-Cloud-Infrastrukturen vorzustellen. Zu den bestätigten Referenten gehören Charles Liang, CEO und Gründer von Supermicro, Dheeraj Pandey, Gründer, CEO und Vorsitzender von Nutanix, sowie Rob Crooke, Senior Vice President und Geschäftsführer von Intel NSG.

Was: Supermicro First Storage Summit

Wo: Dies ist eine rein digitale Veranstaltung bestehend aus Präsentationen und vertiefenden Fachsitzungen mit Live-Fragen und Antworten

Wann:

- Nordamerika/EMEA: 28. Juli 2020, 9:00 Uhr PDT - Asien-Pazifik: 29. Juli 2020 - 9:00 Uhr GMT+8

Alle Sitzungen und Informationen bleiben ein Jahr lang live.

Wer: Führungskräfte von Supermicro, Nutanix und Intel.

Zu den Sitzungshöhepunkten gehören:

- Eröffnungssitzung (Supermicro, Nutanix und Intel) - Technologie-Fachsitzungen: - NVMe für hochleistungsfähige KI und HPC Hochleistungsspeicher und Erweiterungen Unterstützende Technologien für HCI Scale-Out-Speicherlösungen für Cloud-Anwendungen

Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen und zur Anmeldung.

