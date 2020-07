Super Micro Computer, Inc.

Supermicro rangiert für seine IoT & Edge Server- und Systemlösungen weltweit im Spitzenfeld, wird mit Platinum Award gewürdigt

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Supermicro wird für Top-Benotungen seiner anwendungsoptimierten Produkte in der Kundenzufriedenheitsumfrage vonVDC Research ausgezeichnet

Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein Weltmarktführer für Enterprise Computing, Speicher- und Netzwerklösungen und Green Computing-Technologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der globalen IoT und Edge Engineering & Development Umfrage von VDC Research für 2020 mit Platin ausgezeichnet wurde. Supermicro wird von den Umfrageteilnehmern für den höheren Leistungsgrad seiner Edge-Geräte gewürdigt, der typischerweise nur bei Servern der Rechenzentrumsklasse zu finden ist, die Virtualisierung und Workload-Konsolidierung für Anwendungsfälle einschließlich KI/ML und Videoverarbeitung unterstützen.

Mehr als 700 Befragte aus den Regionen Nord- und Südamerika, EMEA und APAC nahmen an der Studie teil, wobei jede Region rund 30 Prozent der Endergebnisse ausmachte. Zu den Teilnehmern gehörten das Projekt- und Produktmanagement, sowie CTOs, Ingenieure und Systemintegratoren. Die Befragten haben dabei nur die Anbieter bewertet, von denen sie bei ihren jeweils aktuellsten Projekten Merchant-Computer-Hardware bezogen hatten.

"Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg, insbesondere weil die Ergebnisse von Kunden stammen, die im Rahmen von VDCs unabhängiger Zufriedenheitsstudie kontaktiert wurden", sagt Charles Liang, CEO und President von Supermicro. "Diese Anerkennung von Kundenseite bestätigt, dass Supermicro herausragende Produkte liefert, die führend als erste am Markt sind, und sich durch überlegenes Design, hohe Zuverlässigkeit, ressourcenschonende Technologie und starken technischen Service und Support auszeichnen".

Supermicros fortschrittlichste und neueste Server- und Speicherlösungen decken ein breites Spektrum an vertikalen Märkten und Partnerschaften mit führenden Prozessor- und Softwareherstellern ab. Zu den innovativen 5G- und Edge Computing-Produkten von Supermicro gehören auch Server, die für die Anforderungen von Telekommunikationskunden und anspruchsvollere Betriebsumgebungen entwickelt wurden.

Supermicros neue 2U Ultra SuperServer bieten verbesserte Funktionen, schnellere Performance und eine umweltfreundlichere Energieeffizienz, und umfassen NEBS-Zertifizierung und redundante DC- oder AC-Netzteile. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit (RAS) in einem 2U-Rackmount-Formfaktor mit geringer Einbautiefe aus, unterstützen jeweils bis zu zwei 205-Watt TDP CPUs und liefern leistungsstarke Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen für Edge Micro-Datacenter.

Supermicro kündigte vor kurzem auch eine bahnbrechende und erstmalig im Markt verfügbare Outdoor Edge Systems-Lösung an, die mit IP65-konformem Gehäuse ausgestattete Server umfasst, die für 5G RAN, KI-Inferencing und andere auf Intelligent Edge-fokussierte Anwendungen optimiert wurden. Die neuen Systeme sind für raue Outdoor-Umgebungen konzipiert und unterstützen die Neuausrichtung der Industrie auf Open Source-Software und disaggregierte Hardware.

Supermicros umfangreiches 5G- und Edge Computing-Portfolio umfasst die kürzlich eingeführten E403-9P-FN2T und 1019P-FHN2T Systeme, und ergänzt die High Performance-Produkte des Unternehmens für das Rechenzentrum, darunter der Multi-Node BigTwin(TM) und die hochdichten SuperBlade® und MicroBlade(TM), die den virtualisierten Kern des 5G-Netzes unterstützen können.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), das führende Innovationsunternehmen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologien, ist ein weltweit agierender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Enterprise-IT, Hadoop/Big Data, HPC und eingebetteten Systemen. Mit der Initiative "We Keep IT Green®" setzt sich Supermicro für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

