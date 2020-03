Super Micro Computer, Inc.

Media Alert: Supermicro kündigt sein erstes GPU-Live-Forum an

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Supermicros Produktexperten bieten Einblicke in Produkte, Funktionen und Produkt-Updates

Am 24. März 2020 wird Supermicro sein erstes GPU-Live-Forum präsentieren. Darin werden kompetente Produktmanager von Supermicro Einblicke und Updates zum branchenweit breitesten Portfolio an NVIDIA-GPU-Systemen geben. Teilnehmer erleben Produkt-Podiumsdiskussionen, Produktdemos, Networking-Möglichkeiten inklusive Live-Sessions mit Fragen und Antworten und die einzigartige Möglichkeit, mit Supermicro-Produktexperten in unserer virtuellen Umgebung live zu chatten.

Die Sitzungen beschäftigen sich mit den folgenden Themen:

- GPU-beschleunigte VDI-Lösung mit NVIDIA vGPU - High-Density-Computing: Bladeserver und GPU-Optionen - Intelligentes Edge-Computing mit NVIDIA EGX - End-to-End-KI mit den validierten NGC- und EGX-Plattformen von Supermicro - Beschleunigung von Distributed DL-Schulungen mit optimierter GPU-Computing-Lösung - Infrastruktur-Herausforderungen innerhalb von GPU-CPU-Workflows

Was: Supermicro GPU-Live-Forum

Wo: Dies ist eine reine Digitalveranstaltung - sie wird Standpräsentationen und Demos sowie ausführliche Breakout-Sessions und Live-Sessions mit Fragen und Antworten beinhalten.

Wann: Ab dem 24. März 2020. Alle Sitzungen und Informationen werden ein Jahr lang zur Verfügung stehen.

Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen und zur Anmeldung.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud-Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

