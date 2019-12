Super Micro Computer, Inc.

Supermicro stellt Edge-Systeme der Serverklasse für Open 5G Radio Access Network-(RAN-) Lösungen vor

Neue SuperServer verfügen über O-RAN Open-Platform Software, skalierbare Intel Xeon Prozessoren, GPUs, FPGA und Gehäuse mit IP65-Schutzart zum Einsatz mit Mobilfunkmasten

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Weltmarktführer bei Computersystemen für Unternehmen, Speicher- und Netzwerklösungen sowie Green Computing-Technologie, hat neue Lösungen für den Einsatz mit 5G-Mobilfunkmasten angekündigt. Sie bestehen aus vollständig konfigurierbaren SuperServern auf Basis von skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 2. Generation mit O-RAN-konformer Partnersoftware und halten widrige Einsatzbedingungen aus. Mit diesen Leistungsmerkmalen entwickelt sich das Mobilnetz von proprietärer Hardware/Software hin zu Open-Source-Software und entkoppelter Hardware für 5G-Installationen.

"Supermicros Kunden, die Rechenzentren oder weltweite Mobilnetze betreiben, fordern 5G-Lösungen mit nicht-proprietärer entkoppelter Hardware und Software, die webdimensionierte, anbieterunabhängige Netze unterstützen", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Supermicros neue SuperServer-Lösungen liefern die 5G-Netzinfrastruktur mit maximaler Bereitstellungsflexibilität und effizienten Gesamtbetriebskosten (TCO)."

Die beiden Neusysteme von Supermicro sind die ersten Server für 5G, intelligente Randstellen und andere Embedded-Anwendungen auf Basis der 2. Intel Xeon Prozessorgeneration. Der E403-9PFN2T ist für anspruchsvolle Einsatzumgebungen konzipiert und bietet drei PCI-E-Steckplätze für GPU- und FPGA-Beschleunigerkarten. Der kompakte 1HE 1019P-FHN2T ist die ideale Lösung für kontrollierte Umgebungen wie beispielsweise Kleindatenzentren oder umgewidmete Zentralen und bietet zwei PCI-E Steckplätze mit voller Höhe und voller Länge.

Durch diese Erweiterungssteckplätze kann Supermicro Edge-KI-Inferenzierung via GPU-Karten in Echtzeit bereitstellen. Mit der Intel FPGA Programmable Acceleration Card N3000 lassen sich die 5G RAN-Software und Kommunikation zwischen Standorten auf Basis offener Standards beschleunigen. Diese neuen Server ergänzen Supermicros erfolgreiche Modelle 1019D and E403 auf Basis von Xeon D. Supermicro entwickelt Gehäuse mit IP65-Schutzart, die für den anspruchsvollen Außeneinsatz wie beispielsweise mit Mobilfunkmasten und Mikrozellen geeignet sind.

Supermicro ist ein Marktführer bei hochperformanten, leistungseffizienten Open-Hardware-Serverplattformen. Es dehnt die Fernverwaltung auf Rechenzentrumebene auf Edge Computing-Plattformen aus und ist Experte für Visualisierung und Container, einschließlich Software wie Kubernetes und VMware. Die neue 5G-Architektur basiert auf Open-Hardware-Plattformen, die über standardisierte Schnittstellen verbunden sind, kombiniert mit virtuellen Netzwerkelementen. Supermicro hat sich der O-RAN Alliance angeschlossen, um an der Entwicklung einer coudnativen, offenen 5G RAN-Architektur mitzuarbeiten. Diese Lösungen unterstützen zugleich 4G und die Umstellung auf den 5G-Mobilstandard.

Das 5G-Kernnetz wurde in ein virtualisiertes Modell verlagert, das auf Rechenzentrum-Hardware läuft. Supermicros Resource-Saving Architecture bietet innovative Computing-Plattformen wie das hochperformante Multinode-System BigTwin(TM) und die hochdichten Produkte der Reihe SuperBlade® und MicroBlade(TM). Diese Systeme zeichnen sich durch zentrale Kühlung und effiziente Leistung aus und bieten eine entkoppelte Struktur, damit sich Systeme ohne den verschwenderischen Austausch kompletter Server-Racks aufrüsten lassen.

