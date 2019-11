Super Micro Computer, Inc.

Neue vSAN-Hochleistungslösung der Enterprise-Klasse von Supermicro ist ideal für hyperkonvergierte Infrastruktur

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Wachsendes vSAN-Portfolio von Supermicro liefert bewährte Optionen der Produktkonfiguration für entscheidende Bereitstellungen

Super Micro Computer Inc. (SMCI), weltweit führend in den Technikbereichen Enterprise Computing, Speicher, Netzwerklösungen und Green Computing, hat seinem breiten Portfolio vollständig konfigurierter, einsatzbereiter Systeme eine weitere vSAN-Lösung der Enterprise-Klasse hinzugefügt. Supermicros "Ultra SuperServer"-Systeme werden in Kombination mit in der Branche bewährten, software-definierten vSAN-Speichern für hyperkonvergente Infrastrukturen genutzt.

"Supermicros umfassendendes Produktportfolio hyperkonvergenter vSANs stellt Kunden die ideale Speicherplattform für geschäftlich entscheidende Anwendungen zur Verfügung", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Die Systeme von Supermicro und die umfassende Reihe von Nodes, die für vSAN bereit sind, sind weitgehend konfigurierbar, um rechenintensive Arbeitslasten zu unterstützen und bieten dabei geringe Gesamtbetriebskosten (TCO) für intelligente Enterprise-Bereitstellungen."

Die Ultra SuperServer 1U und 2U von Supermicro unterstützen Intel Xeon Scalable Prozessoren der höchsten Leistung (bis zu 205 W TDP) mit 24 DIMM-Steckplätzen. Ultra-Plattformen unterstützen nicht nur eine große Anzahl von NVMe-Laufwerken sondern zudem viele PCI-E-Kanäle, um Netzwerk-Schnittstellenkarten (NICs) aufzunehmen und so ausreichende Bandbreite für externen Zugriff über Netzwerke zu bieten. Ultra-Systeme sind mit 20, 10, 4 oder 2 Hot-Swap-NVMe-Laufwerken konfigurierbar, die für unterschiedliche Anwendungen optimiert werden können. Die Ultra SuperServer sind in Hinsicht auf Leistungsbedarf, Effizienz, Skalierbarkeit und Flexibilität abgestimmt.

Die Lösung von Supermicro hat die rigorosen Tests für die Zertifizierung für VMware vSAN ReadyNode(TM) auf Ausgeglichenheit und optimierte Leistung bestanden. Dies gilt von der Hardware über den Firmware-Stack bis zur VMware vSAN(TM) Software. VMware vSAN(TM) ist nativ zum VMware vSphere® Hypervisor und verwendet Solid-State-NVMe-Festplatten für hohe Kapazität und E/A sowie geringe Latenz.

Die nahtlose Integration mit VMware vSphere und der Gesamtstruktur von VMware® macht diese hyperkonvergierte Lösung optimal für cloud-native Anwendungen, Einsätze in entfernten Büros und Niederlassungen, Umfeldern für Tests und Entwicklung, Management-Clustern, Sicherheitszonen sowie Virtual-Desktop-Infrastruktur.

Supermicro führt zudem Intel Select Solutions für VMware vSAN ein. Intel Select Solutions von Supermicro sind bestätigte, für die Übernahme bereite und workload-optimierte Konfigurationen für bestimmte Arbeitslasten bei Berechnung, Speichern und Netzwerken. Sie helfen bei der beschleunigten Bereitstellung komplexer Lösungen durch Reduzierung der Vermutungen und Bewertungen vor Ort, die notwendig sind, um exzellente Leistung zu erreichen.

Supermicro wird seine Produkte und Lösungen auf der VMworld Europe 2019 an Stand S212 in Halle 7 zeigen, die vom 4. bis zum 7. November in Fira Gran Via in Barcelona (Spanien) stattfindet.

Informationen zu Super Micro Computer Inc.

Supermicro (SMCI), der Wegbereiter im Bereich höchst leistungsfähiger und effizienter Servertechnik, zählt zu den führenden Anbietern fortschrittlicher Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, die Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebettete Systeme weltweit. Im Rahmen der Initiative We Keep IT Green® setzt sich Supermicro engagiert für den Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

