Supermicro stellt erste Server- und Speichersysteme der Branche mit Unterstützung von EDSFF vor: Erster Branchenstandard für kompakten, offenen All-Flash NVMe-optimierten Speicher

Höhere Dichte und Kapazität sowie verbesserte thermische Effizienz von EDSFF für Kunden als BigTwin(TM) 2U Four-Node-System und in einer Reihe von 1U Petascale Systemen verfügbar

Super Micro Computer Inc. (SMCI), in den Bereichen Enterprise-Computing, Speicher, Netzwerkprodukte und Green Computing weltweit führend, hat heute die erste Familie von Server- und Speichersystemen der Branche auf den Markt gebracht, die NVMe-Laufwerke der Kategorie EDSFF (Enterprise and Datacenter Storage Form Factor) unterstützt.

EDSFF ist die erste All-Flash-NVMe­-Spezifizierung als Branchenstandard mit Optimierung für Speicher. Sie bringt NVMe mit höherer Dichte, verbesserter Verwaltung und optimaler thermischer Effizienz auf ein neues Niveau. EDSFF baut auf NVMe-Kapazitäten auf und liefert den sechsfach höheren Durchsatz sowie eine Reduzierung der Latenz um den Faktor sieben im Vergleich mit herkömmlichem Flash-Speicher. Sie arbeitet mit langen (E1.L) und kurzen (E1.S) Laufwerken und zahlreiche Hersteller von Laufwerken unterstützen EDSFF. Kunden haben damit mehr Speicheroptionen mit einer Dichte von bis zu einem oder einem halben Petabyte bei 1U.

"Supermicro ist bei Server- und Speichersystemen, die EDSFF unterstützen, Erster auf dem Markt", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Wir bieten in der Branche die umfassendste Reihe von Systemen bei NVMe, Hybrid NVMe und SATA an. Die Hinzunahme von EDSFF stärkt unsere führende Position auf dem Markt für NVMe. Diese optimierten NVMe-Laufwerke unterstützen bis zu 32 Hot-Swap-Laufwerke bei 1U. Das ist ideal für Hochleistungsarbeitslasten oder spezielle Speichersoftware, die optimiert für IOPS ist. EDSFF etabliert eine gemeinsame Bauform, von der wir annehmen, dass sie in Zukunft vorherrschend sein wird."

"NVMe-Speicher ist der neueste Branchenstandard und für den Markt eine Umwälzung", sagte Jake Roersma, Vizepräsident des Bereichs Platform Engineering bei Netskope. "Eine Bauform, die für SSD optimiert ist, hat belegt, dass sie herausragende Leistung zeigt und gleichzeitig die Integration mit offenen Standards vereinfacht. Supermicro ist weiterhin führend, da man das umfassendste Portfolio von NVMe-Produkten, die günstigsten Kosten und die beste Verfügbarkeit anbietet."

Produkte der EDSFF-Familie von Supermicro:

BigTwin(TM)

Das einzigartige neue BigTwin 2U Four-Node-System bietet die höchste Leistung (IOPS/GB) mit zehn E1.S-Laufwerken plus zwei SATA M.2 pro Node. Die Multi-Node-Effizienz des BigTwin mit geteilter Stromversorgung und Kühlung ist die beste der Branche und wird mit der thermischen Effizienz eines EDSFF-Laufwerks verbessert, um weitere Ressourceneinsparungen zu ermöglichen. Jeder Node unterstützt zudem duale Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der zweiten Generation, ohne Kompromisse bei den Funktionen mit bis zu 205 Watt und 24 DIMMs.

1U Petascale Systeme

Die Petascale-Baureihe von Supermicro der All-Flash NVMe(TM) 1U Speicherserver unterstützt die Flash-Technik der nächsten Generation mit einer Bandbreite von bis zu 52 Gb/Sekunde, hoher IOPS-Leistung, NVMe over Fabrics und problemloser Wartung.

Die neuen EDSFF Petascale Systeme optimieren Kapazität und Effizienz ($/Gb/Watt) und verfügen über 1U Petascale E1.L mit Unterstützung von 32 E1.L-Laufwerken hoher Kapazität; 1U Petascale E1.S, ein System von 30 Zoll Tiefe mit Unterstützung von 32 E1.S-Laufwerken hoher Kapazität; und Petascale JBOF mit Unterstützung von 32 E1.L-Laufwerken für den Ausbau des Speichers und Konnektivität von bis zu acht Hosts. Sämtliche Systeme sind jetzt erhältlich.

Supermicro bietet zudem ein 1U Petascale System mit Optimierung für NVMe-Laufwerke der Bauform NF1 an, das seit dem vierten Quartal 2018 in großen Zahlen ausgeliefert wird. Wie die EDSFF Petascale Systeme unterstützt das 1U Petascale NF1 32 Laufwerke hoher Kapazität.

Weitere Informationen über Supermicro EDSFF Produkte erhalten Sie unter www.supermicro.com/NVMe.

Informationen zu Super Micro Computer Inc. (SMCI)

Supermicro®, der führende Innovator im Bereich höchst leistungsfähiger und effizienter Servertechnik, zählt zu den führenden Anbietern im Bereich fortschrittlicher Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteter Systeme weltweit. Im Rahmen der Initiative "We Keep IT Green®" setzt sich Supermicro engagiert für den Umweltschutz ein und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

Supermicro, BigTwin, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der Super Micro Computer Inc.

Alle weiteren Marken, Namen und Handelsmarken sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigner.

