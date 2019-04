Neue skalierbare In-Memory-Rechnerplattformen von Supermicro nun in großen Mengen verfügbar

Super Micro Computer, Inc.

Vier-Socket-Server, die die 2. Generation der Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren und die Intel® Optane(TM) nichtflüchtigen DC-Speicher unterstützen, gewinnen im Bereich der Hybrid-Cloud für Unternehmen an Fahrt

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Rechen-, Speicher- und Netzwerktechnologien für Unternehmen und Green Computing, kündigte heute an, dass die neuen 4-Socket-Server, die die 2. Generation der Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren und die Intel® Optane(TM) nichtflüchtigen DC-Speicher unterstützen, nun in großen Mengen verfügbar sind.

Der SuperServer 2049U-TR4 von Supermicro ist den anspruchsvollsten und intensivsten Workloads der führenden Cloud-Anbieter in der Branche gewappnet. Dieses System wurde zur vollen Ausnutzung des neuen Intel Xeon Scalable-Prozessors der 2. Generation sowie den einen Paradigmenwechsel einleitenden Intel Optane DC nichtflüchtigen DC-Speichern optimiert. Der 2U-Server bietet bis zu 112 Prozessorkerne zu einem unwiderstehlich günstigen Preis. In einer kürzlich von Intel und SAP durchgeführten Studie konnte ein mit dem nichtflüchtigen Speicher von Intel ausgestattetes SAP S/4 HANA ERP-System einen Neustart bis zu 12,5 Mal schneller ausführen als DDR4 und SSDs allein.

"Unsere 4-Socket-Server sind bewährte, zuverlässige Maschinen, die geschäftskritische Workloads für Großunternehmen und führende Cloud-Service-Anbieter auf der ganzen Welt unterstützen", sagte Raju Penumatcha, Senior Vice President und Chief Product Officer von Supermicro. "Unter Verwendung von Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 2. Generation und Intel Optane nichtflüchtigen DC-Speichern sind diese Server in der Lage, eine enorme Leistungssteigerung für In-Memory-Computing bereitzustellen, die im Vergleich zu Architekturen der vorherigen Generation mit erheblich geringeren Kosten einhergehen."

"SUSE und Supermicro arbeiten bereits seit langem als Partner an Lösungen zusammen, die unsere Kunden in der digitalen Wirtschaft bedienen", sagte Phillip Cockrell, Vice President von SUSE für Worldwide Alliance Sales. "Im Rahmen dieser Partnerschaft wird SUSE erneut die Lösungen von Supermicro unterstützen, die nun die neuesten 4-Socket- und 8-Socket-In-Memory-Systeme von Supermicro einschließen. SUSE, der Hersteller der führenden Linux-Plattform für SAP-Workloads, wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit Supermicro auch zukünftig ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis für unsere Kunden bieten und ein Serversystem für SAP HANA auf Kubernetes-Installationen auf der ganzen Welt bereitstellen."

Neben der Unterstützung von Cloud-Anwendungen macht die Stabilität und Skalierbarkeit des SYS-2049-TR4 von Supermicro das Serversystem zu einem idealen Baustein für Unternehmenskunden, die eine Migration von ihrer gegenwärtigen Mainframe-Infrastruktur planen. Bei einem kürzlich von Neeve Research durchgeführten internen Test konnten die Supermicro Multi-Processor (MP)-Server eine überragende Leistungsfähigkeit im Vergleich zu typischen Mainframe-Workloads demonstrieren.

"Durch den Einsatz von Supermicro MP Servern waren wir in der Lage, die Erkennung von Betrugsversuchen in Echtzeit gegen ein Datenvolumen von 10 TB zu realisieren, und konnten erstaunliche 10.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) mit weniger als 10 Mikrosekunden Reaktionszeit verarbeiten", sagte Grish Mutraja, CEO von Neeve Research, ein Vorreiter im Bereich von In-Memory-Rechnertechnologie der nächsten Generation. "Die gegenwärtigen Baseline der heutigen Mainframes liegt um die 800 TPS bei einer Latenz von 50 Millisekunden. Die Server von Supermicro bieten eine erstaunliche Leistungsfähigkeit und ein solides Preis-/Leistungsverhältnis für alle Unternehmen, die Mainframe-Migrationsstrategien ernsthaft in Erwägung ziehen."

OmniTier, ein weltweiter Marktführer in fortschrittlichen Softwareanwendungen zur Genomsequenzierung, stimmt dieser Einschätzung nachdrücklich zu. "Die Familie der 4-Socket-Server von Supermicro hat einen bedeutenden Beitrag zur hochentwickelten CompStor® Rechnerplattform mit mehrstufiger Speicherung von OmniTier geleistet, die bei der Genomsequenzierung zum Einsatz kommt", sagte Dr. Jonathan Coker, CTO von OmniTier, Inc. "Unsere rechenintensiven Anwendungen erfordern eine hohe Anzahl von Kernen pro Knoten, und unsere Implementierung mit mehrstufiger Speicherung benötigt Zugang zu hochmodernen lokalen Speichersystemen mit äußerst hoher Performance. Die 4-Socket-Serverlösung von Supermicro hat beide Anforderungen übertroffen."

Die Multi-Prozessor-Server von Supermicro sind für geschäftskritische Workloads von Unternehmen wie OLTP + OLAP in Echtzeit, In-Memory-Analytik, Virtualisierung und skalierbares High Performance Computing (HPC) geeignet. Diese Server sind für eine große Breite von gängigen Betriebssystemen zertifiziert, zu denen RedHat, SUSE, Ubuntu, VMWare und Windows gehören.

Supermicro erprobt derzeit einen neuen 4U-Server mit vier Intel Xeon Scalable-Prozessors der 2. Generation für bis zu 112 Rechenkernen und bis zu 18 Terabyte Speicherplatz. Der SuperServer 8049U-E1CR4T unterstützt 16 Erweiterungssteckplätze, acht NVMe SSDs und bis zu sechs GPU-Karten. Zu den besten Anwendungen für dieses System gehören In-Memory-Computing, Echtzeit-Datenanalysen, KI-Inferenz und Virtualisierung.

