Supermicro reagiert mit erweitertem Intelligent-Edge-Portfolio auf neue KI- und 5G-Technologien

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Supermicro versorgt Edge-Geräte mit KI-Inferenz für die Verarbeitung von großen Datenmengen im 5G-Bereich, bei gleichzeitigem High-Speed-Streaming und geringer Latenz zugunsten einer optimalen Nutzererfahrung

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen für Unternehmens-IT, Speicher- und Networking-Lösungen sowie Green-Computing-Technologien, gab heute die Neuvorstellung seiner neuen Edge-Systeme bekannt, die für künstliche Intelligenz (KI) und 5G-Workloads konzipiert sind.

Mit den in atemberaubendem Tempo wachsenden Datenmengen bei Ede-Geräten stehen Organisationen zahlreichen Herausforderungen gegenüber, unter anderem aufgrund der potenziellen Überlastung von bestehenden Bandbreiten, mangelnder Skalierbarkeit, Verzögerungen in der Datenverarbeitung und in Bezug auf Datensicherheit und Integrität sowie Compliance- und Datenschutzangelegenheiten. Die neuen Edge-Server von Supermicro wollen Unternehmen transformieren und sie dabei unterstützen, IoT-Geräte mithilfe von intelligenter Konnektivität an die Cloud anzubinden.

Diese neuen Edge-Plattformen, die auf Supermicro-Servern basieren und optional Unterstützung für Intel®-programmierbare FPGA-Beschleunigungskarten oder Grafikbeschleuniger bieten, stellen lokale Computing- und KI-Inferenz bereit und fügen Edge und Cloud zu einer nahtlosen Datenverarbeitungsplattform zusammen. Diese Plattformen tragen nicht nur dazu bei, Komplexität zu eliminieren und Softwareimplementierungen zu beschleunigen, sondern unterstützen Entwickler dabei, die Anwendungslogik in den Vordergrund zu stellen, die den IoT-Anwendungen und -Diensten zugrunde liegt.

"Supermicro engagiert sich für Unternehmen, die ihre Rechenzentren und ihre Edge-Infrastruktur modernisieren möchten, damit sie, in Anbetracht ihrer Kernkompetenzen und zugunsten ihres Geschäftsvorteils, Daten in Echtzeit-Geschwindigkeit analysieren können", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Mit unseren fortschrittlichen Plattformen, die für die KI-Verarbeitung an der Edge optimiert sind, können große Datenmengen verarbeitet, die Zuverlässigkeit erhöht, Latenzzeiten reduziert und Verbindungen gesichert werden."

Mit ausgereiften RAS-Funktionen (Reliability, Availability, Serviceability) in einer ultradichten, energieeffizienten Einheit sind die neuen Supermicro-Systeme 1019D-16C-FHN13TP und 1019D-FRN5TP als Intel®-Xeon®-D-2100-prozessorbasierte Plattformen ausgeführt, die ausgewogene Rechnerlösungen, KI, Speicher- und Vernetzungslösungen für die Intelligent-Edge-Infrastruktur bereitstellen. Mit Unterstützung für bis zu 37 LANs, einschließlich RJ45- und SFP-Ports, bieten diese kompakten, 38,1 cm tiefen Systeme mit bis zu 16 Prozessorkernen, bis zu 512 GB DDR4-Vierkanalspeichern mit 2400 MHz, bis zu vier 10 GbE-LAN-Ports mit RDMA-Unterstützung und Verfügbarkeit von integrierter Intel®-Quick-Assist-Technologie mit Krypto-, Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsbeschleunigungs-Engine sowie internen Speichererweiterungsoptionen, einschließlich Mini-PCIe, M.2 und NVMe-Unterstützung sowie Unterstützung für FPGA-/GPU-Beschleunigungskarten für KI-Inferenz, die besten, für spezifische Arbeitslasten optimierten Lösungen und eine lange Lebensdauer.

Neben der Einführung von KI für Edge-Systeme stellen diese neuen serverbasierten Lösungen von Supermicro einen enormen Mehrwert für ein breites Branchenspektrum dar, unter anderem für die Bereiche Fertigung, Einzelhandel, Öl und Gas, Gesundheitswesen und intelligente Städte.

Mobile Geräte und mobile IoT-Systeme unterliegen rasanten Innovationen, da dieser Geschäftsbereich sich täglich um Millionen von intelligenten Geräten und Sensortechnologien erweitert. Dadurch kommt es zu einer wahren Explosion, sowohl in der mobilen Nutzung als auch bei der Datengenerierung. Supermicro nimmt diese Gelegenheit wahr, um optimierte und effiziente Lösungen nicht nur für den Rand des Netzwerks ("intelligent edge"), sondern auch zugunsten einer nahtlosen Integration von Edge und Cloud hervorzubringen.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro®, der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologien, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloudcomputing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der Initiative "We Keep IT Green®" engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden den höchsten Grad an Energieeffizienz sowie die umweltfreundlichsten Lösungen, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

