Supermicro bringt VMware vSAN-optimierte Best-in-Class All-Flash NVMe BigTwin Server-Lösungen auf den Markt

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Bis zu 10-fache Leistungssteigerung und eine um das 9-fache verbesserte Kosteneffizienz pro virtuelle Maschine durch zertifizierte hyperkonvergente BigTwin Server mit Maximalwerten für CPU, Speicher, NVMe-Storage und Unterstützung für Erweiterungskarten

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer für Enterprise Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen und Green Computing-Technologie, hat heute seine neueste, vollkonfigurierte und einsatzbereite SDS-Lösung (Software-Defined Storage) im Rahmen der VMworld 2018 in Las Vegas an Stand 2137 im Mandalay Bay Hotel & Convention Center vorgestellt.

"Unsere neue All-Flash NVMe BigTwin(TM)-Lösung, die vollständig einsatzbereit ist und einer stringenten Validierungsprüfung und Zertifizierung durch Intel, VMware and Supermicro, unterzogen wurde, ist die bevorzugte Plattform für zahlreiche maßgebliche Player im Feld Hyperkonvergenz", erklärt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Diese hyperkonvergente All-Flash vSAN-Lösung macht die softwaredefinierte Speicherung schneller, optimiert die Infrastruktur des Rechenzentrums und beschleunigt letztendlich den Prozess der Auswahl und Bereitstellung von Hard- und Software".

Die BigTwin SDS-Lösung kann mit einer höheren Anzahl von Kernen aufwarten, um mehr virtuelle Maschinen (VM) pro Knoten und System zu unterstützen. Mit bis zu 3TB Speicher pro Knoten ist die All-Flash NVMe BigTwin-Technologie ideal für In-Memory-Datenbankanwendungen geeignet. Jeder Knoten unterstützt sechs Hot-Swap NVMe-Laufwerke, um die Leistung voll zu maximieren.

Der mit Supermicros flexiblem, kostenoptimiertem SIOM Netzwerkmodul ausgestattete All-Flash NVMe BigTwin unterstützt eine Vielzahl von 10G, 25G, 50G und 100G Netzwerk-Interface-Optionen. Die Multi-Knoten-Architektur der Lösung maximiert die Energieeffizienz durch gemeinsam genutzte Ressourcen für umweltfreundlicheres Computing, bringt für den Kunden Einsparungen bei sowohl Investitionsausgaben als auch Betriebskosten, und liefert die beste TCO.

Durch den Einsatz von Intel® Optane(TM) DC SSDs mit NVMe-Support für das Caching kann diese leistungsstarke SDS-Lösung die Speicherleistung bis auf das 3-fache beschleunigen und bis zu 30 Schreibvorgänge pro Tag (Drive Writes Per Day, DWPD) verkraften. Diese auf BigTwin basierenden Supermicro VMware-Lösungen bieten vSAN Data Protection für missionskritische Anwendungen. Mehr über die hyperkonvergente Lösung finden Sie in folgendem Whitepaper: https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_BigTwin.pdf.

Viele Unternehmenskunden suchen, um der schnell wachsenden Nachfrage nach digitalen Speichermedien gerecht zu werden, nach Lösungen mit geringerer Latenzzeit und höherer Kapazität. Mit 36 NF1 und 32 Ruler Formfaktor NVMe SSDs unterstützen Supermicros Petascale 1U JBOFs und Storage-Server hohe leistungsstarke All-Flash NVMe-Speicherkapazitäten, belegen dabei jedoch nur 1U an Rackspace, und machen damit wesentlich teureren herkömmlichen Speichermedien zu einem Bruchteil der Kosten für Stellfläche und Infrastruktur Konkurrenz.

Supermicros All-Flash 1U Ultra-System (SYS-1029U-TN10RT) bietet darüber hinaus mit bewährt niedriger Latenz und hoher Effizienz, durch Bestückung mit einer NVIDIA Tesla V100-Beschleunigerkarte eine sehr gut ausbalancierte Lösung in Bezug auf Dichte, Performance und Leistungseffizienz für zahlreiche KI-, HPC- und Grafikanwendungen.

Mehr zu den für VMware vSAN optimierten Supermicro All-Flash NVMe-Systemen erfahren Sie in diesem Whitepaper https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Vitual_SAN.pdf.

Für allgemeine Informationen zu Supermicros mit VMware vSAN integrierten All-Flash- und Hybrid-Lösungen besuchen Sie bitte https://www.supermicro.com/solutions/VMware_VSAN.cfm.

Folgen Sie Supermicro auf Facebook und Twitter, um neueste Nachrichten und Ankündigungen zu erhalten.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den wichtigsten Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.

Supermicro, Building Block Solutions, BigTwin und We Keep IT Green sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/735148/PRBanner_2018_08_VMWorld__01.jpg

Pressekontakt:

Michael Kalodrich

Super Micro Computer, Inc.

michaelkalodrich@supermicro.com

Original-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell