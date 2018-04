Supermicro präsentiert neue intelligente Network-Edge- und Security-Appliance-Produkte auf der RSA 2018

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Kompakte, dichte Intel® Xeon® D-2100 und Atom® C3000 SoC-prozessorbasierte Plattformen mit niedrigem Energieverbrauch und niedriger Latenz, die für Software-definierte Netzwerke (SDN), Netzwerkfunktionsvirtualisierung (NFV), SD-WAN und vCPE-Applikationen konzipiert sind

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer für Enterprise Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie für Green-Computing-Technologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen neue Ergänzungen zu seinem umfangreichen Network-Edge- und Security-Appliance-Portfolio präsentieren werde, darunter Systeme, die auf der jüngsten Generation des Intel® Xeon® D-2100 SoC- (System-on-a-Chip) und Intel® Atom® C3000 SoC-Prozessors basieren. Die neuen Produkte werden am Messestand 2335 auf der RSA Conference 2018 vorgestellt, die vom 16. bis 20. April im Moscone Center in San Francisco stattfindet.

Supermicro nutzt seine tiefgreifende Fachkompetenz im Bereich Servertechnologie und bringt eine vollständige Reihe mit Lösungen heraus, die die neuesten Intel® Xeon® D-2100 SoC-Prozessoren (Codename Skylake-D) mit bis zu 1,6-facher Rechenleistung im Vergleich zur vorherigen Generation unterstützen. Die Motherboards der X11SDV-Serie sorgen für eine Optimierung der Infrastruktur, indem sie die Leistung und die fortschrittliche Intelligenz der neuen System-on-a-Chip-Prozessoren zu einer dichten, kompakten Lösung mit geringerem Stromverbrauch kombinieren, die sich ideal für eingebettete Anwendungen eignet. Die Plattformen von Supermicro unterstützen ebenfalls Intel® QuickAssist-Technologie (Intel® QAT) und liefern Kryptografie-Engines für eine schnellere Verschlüsselung und Entschlüsselung von Nachrichten oder Informationen zum Zweck der autorisierten und vorgesehenen Nutzung.

"Die Märkte fordern intelligentere Network-Edge-Lösungen und Supermicro steht bereit mit der branchenweit besten Auswahl von eingebetteten Servern und Motherboards, um ein breites Spektrum an vertikalen Märkten zu bedienen, darunter Sicherheit, Industrieautomation, Kommunikation und Vernetzung", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Angesichts des enormen Wachstums von datengesteuerten Arbeitslasten über eingebettete Anwendungen hinweg bleibt Supermicro der Entwicklung von leistungsstarken, skalierbaren und doch agilen IoT-Gateways und kompakten Server-, Speicher- und Netzwerklösungen verpflichtet, die die besten Edge-Ökosysteme mit einfacher Bereitstellung und offener Skalierbarkeit bieten."

Mit hoher Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartbarkeit (RAS-Funktionen) in einem ultradichten Gerät mit niedrigem Energieverbrauch liefern Supermicros Plattformen X11SDV ausgeglichene Rechner-, Speicher und Netzwerkleistungen für intelligente Edge-Lösungen. Diese fortschrittlichen Technologiebausteine bieten mit bis zu 18 Prozessorkernen, bis zu 512 GB DDR4-Vierkanalspeicher mit 2666 MHz, bis zu vier 10 GbE-LAN-Ports mit RDMA-Unterstützung und Verfügbarkeit von integrierter Intel® QAT Krypto-, Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsbeschleunigungs-Engine sowie internen Speichererweiterungsoptionen, einschließlich Mini-PCIe, M.2 und NVMe-Unterstützung, die besten, für Arbeitslasten optimierten Lösungen und eine lange Lebensdauer.

Supermicros neues SYS-E300-9D ist ein eingebettetes System im Kompaktgehäuse, das sich ideal für die folgenden Applikationen eignet: Network Security Appliance, SD-WAN, vCPE Controllerbox und NFV Edge-Computing-Server. Basierend auf Supermicros X11SDV-4C-TLN2F Mini-ITX Motherboard mit vier Kernen, 60 Watt Intel Xeon D-2123IT SoC unterstützt dieses System bis zu 512 GB Speicher, duale 10 GbE RJ45 Ports, quad USB-Ports und eine SATA/SAS-Festplatte, SSD oder NVMe SSD.

Das neue SYS-5019D-FN8TP ist ein kompaktes (weniger als 10 Zoll Tiefe), in 1U-Rack eingebettetes System, das sich ideal für die Cloud und Virtualisierung, Netzwerkanwendung und eingebettete Applikationen eignet. Das System umfasst Supermicros X11SDV-8C-TP8F flex-ATX Motherboard mit Unterstützung des Acht-Kern, 80 Watt Intel Xeon D-2146NT SoC. Dieses energieeffiziente und platzsparende System mit integrierter Intel QAT Kryptografie und Komprimierung bietet bis zu 512 GB Speicher, vier GbE RJ45 Ports, duale 10 GbE SFP+ und duale 10 GbE RJ45 Ports, duale USB 3.0 Ports, vier 2,5" interne SATA/SAS-Festplatten oder SSDs sowie interne Speichererweiterungsmöglichkeiten, einschließlich Mini-PCIe, M.2 und NVMe-Unterstützung.

Weitere Informationen über Supermicros Lösungen, die die hochleistungsfähigen Intel® Xeon® D SoC-Prozessoren unterstützen, finden Sie unter https://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon-D.cfm.

Zusätzlich zu diesen neuen Lösungen in Kompaktbox- und 1U-Racksystemen präsentiert Supermicro auch die neuesten eingebetteten Intel® Atom® Lösungen mit geringem Stromverbrauch in lüfterlosen Kompaktboxen, 1U-Racks mit geringer Bautiefe sowie Mini -Tower-Systemen. Weitere Informationen über diese vielfältig einsetzbaren Produkte mit geringem Stromverbrauch finden Sie unter: https://www.supermicro.com/products/nfo/Atom.cfm.

Das vollständige Angebot der Embedded Building Block-Lösungen von Supermicro finden Sie auf www.supermicro.com/Embedded oder laden Sie die Broschüre Embedded Solutions herunter.

