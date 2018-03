CloudFest 2018: Supermicro beschleunigt mit ressourcenschonenden Datacenter-Lösungen das Tempo der IT-Innovation

Europa-Park, Deutschland (ots/PRNewswire) - Supermicro stellt für Cloud-Rechenzentren optimierte Multi-Node-Lösungen BigTwin(TM) und SuperBlade® und kosteneffiziente 45/60/90-Bay Storage-Systeme vor, die Lebenszyklus der Server-Ressourcen verlängern

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer für Enterprise Computing-, Speicher-, und Netzwerklösungen und Green Computing-Technologie, wird seine SuperBlade, MicroBlade und 2U BigTwin Systeme beim CloudFest 2018 vom 13. - 15. März in der Europa-Park Arena an Stand #F09 präsentieren.

"Wir setzen unsere We Keep IT Green®-Mission aktiv in der Praxis um, und Supermicro hat ressourcenschonende Systeme bereits in großer Zahl in vielen Fortune-100-Rechenzentren implementiert", erklärt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Als Marktführer im Bereich der Energieeffizienz von Serversystemen und Green Computing ermöglichen wir nun weitere Einsparungen, indem wir die Lebensdauer von Servergehäusen einschließlich Netzwerk, Speicher, Lüftern und Netzteilen verlängern. Dies reduziert sowohl den Stromverbrauch allgemein als auch den im Zuge der technischen Aktualisierungszyklen anfallenden Elektronikschrott, spart Kosten und hilft, unsere Mutter Erde für zukünftige Generationen zu erhalten".

Um die Wichtigkeit dieser ressourcenschonenden Neuerung anschaulich zu verdeutlichen, wird Dr. Martin Galle von Supermicro am Mittwoch, den 14. März um 16.10 Uhr im main.FORUM Dome die Präsentation "Energy Saving to Resource Saving: The Next Steps of Running Efficient Cloud Infrastructure" (Von energiesparend bis ressourcenschonend: Die nächsten Schritte zum Betrieb einer effizienten Cloud-Infrastruktur) vorstellen.

Supermicro führt seine hochdichten Rechenlösungen SuperBlade® und MicroBlade(TM) vor, die entwickelt wurden, um eine ressourcenschonende disaggregierte Architektur für den Leistungsbedarf heutiger Rechenzentren bereitzustellen. Diese gehäusebasierten Blade Serverlösungen sind für optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit konzeptioniert, und ermöglichen niedrigere Anschaffungskosten und geringere Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) bei gleichzeitig höherer Anlagerendite (Return on Investment (ROI).

Das SuperBlade-Portfolio ist eine modulare, gehäusebasierte und in sich geschlossene Lösung, die in einer Vielzahl von Formfaktoren wie 8U, 6U und 4U erhältlich ist. Die Blade Server stehen jeweils als 1-Socket (UP), 2-Socket (DP) und 4-Socket (4S) Version zur Verfügung. Das 8U-Gehäuse unterstützt bis zu zwanzig DP bzw. zehn 4S Blades, oder eine Kombination aus diesen beiden. Das 6U-Gehäuse bietet Platz für entweder zehn oder vierzehn disaggregierte UP/DP Blade Server. 4U unterstützt bis zu vierzehn DP Blade Server. Alle Blade Server sind so konzipiert, dass sie die Leistungsmerkmale der neuesten Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren nutzen können, und sind vom Design her für die Unterstützung von bis zu 205W TDP pro CPU optimiert. Der 8U SuperBlade beinhaltet leistungsstarke, latenzarme und maximierte Durchsatz-Switches mit 100G EDR InfiniBand oder 100G Intel® Omni-Path, und 25/10G Ethernet-Switches. Das 6U-Gehäuse unterstützt zwei 25G Ethernet-Switches. Die redundanten Chassis Management Module (CMM) gewährleisten die Verwaltbarkeit der Gehäuse. Innovative optionale Battery Backup Power (BBP)-Module verbessern Zuverlässigkeit und Schutz der Daten, und machen teure UPS-Systeme für die ununterbrochene Stromversorgung im Rechenzentrum überflüssig. Mit optimierten Titanium-Klasse-Netzteilen und Kühlventilator-Modulen unterstützt das System freie Luftkühlung, was hilft, die Gesamtbetriebskosten für das Rechenzentrum zu senken.

Supermicro MicroBlades sind flexible, extremdichte 6U/3U All-in-One Komplettsysteme mit 28/14 hot-swap-fähigen, disaggregierten MicroBlade Serverknoten, die 28/14 neue Dualknoten Xeon UP-Systeme mit Intel Prozessorfamilie E3-1200 v6/v5-Konfiguration bis zu 2 SSDs oder 1 HDD pro Knoten unterstützen. Das 6U/3U MicroBlade-Gehäuse kann bis zu zwei Chassis Management Module und bis zu zwei Switch-Module für die effiziente Übertragung mit hoher Bandbreite aufnehmen. Es bietet Platz für bis zu acht redundante (N+1 oder N+N) hocheffiziente 1600/2000W (95%/96%) Netzteile mit Kühlventilatoren. Die innovative Architektur der neuen Generation beinhaltet Server, Netzwerk, Storage und ein einheitliches Remote Management für Cloud Computing, Video-Streaming, Content Delivery, Social Networking, Desktop-Virtualisierung und Remote Workstation-Anwendungen.

Das Supermicro BigTwin(TM) System liefert die höchste Leistungsfähigkeit und Effizienz aller 2U 4-Node-Designs. Das System unterstützt die komplette Intel® Xeon® Scalable-Prozessor-Reihe, nutzt sämtliche Speicherkanäle mit maximal 24 DIMMs pro Knoten voll aus und bietet Optionen für All-Flash NVMe- oder hybride NVMe/SAS3-Laufwerkschächte. Je nach Konfiguration verfügt jeder Knoten über duale Intel Xeon Scalable-Prozessoren (bis zu 28 Kernen, 205W TDP pro CPU, 3 UPI), 24 DIMMs für bis zu 3TB an DDR4-2666MHz Registered ECC Memory, bis zu 6 Hot-Swap NVMe- oder SAS3-Laufwerke und bis zu drei PCI-E 3.0 Slots einschließlich Support für ein flexibles SIOM-Modul, das 100/50/40/25/10G Netzwerkoptionen und redundante Stromversorgung mit digitalen 2600W/2200W Netzteilen der Titanium-Klasse (96%+) ermöglicht.

Supermicros 45/60/90-Bay Storage-Server besitzen das branchenweit flexibelste und innovativste Design. Die Server packen mit ihrer mehrstufigen Speicherlösung Hot, Warm und Cold Storage in ein kompaktes 4U-Gehäuse. Supermicros 45-Bay Storage-Server (SSG-6048R-E1CR45H/L) ist der einzige Server am Markt, der NVMe SSDs (6 x U.2) für I/O-intensive Metadaten-Operationen, CPU mit der höchsten Performance, den größten Speicher mit 24 DIMMs, M.2 SSDs, Boot-Laufwerke mit Hochverfügbarkeit und eine große Bandbreite von Netzwerkmöglichkeiten mit den Supermicro Super I/O Module (SIOM) Steckkarten bieten kann.

Der 45-Bay Storage-Server hat mit seiner geringen Tiefe von 0,66 Meter (25,9 Zoll) genau die richtigen Dimensionen für Rechenzentrumeinsätze und ist perfekt für räumlich begrenzte Umgebungen geeignet. Zu den üblichen Software-Defined Storage (SDS) Applikationen und Anwendungsfällen, für die sich die Supermicro Top-Loading Speicherserver-Familie ideal eignet, gehören unter anderem Red Hat Gluster, Ceph, Daten-Replikationstargets, Daten-Backup, Archivierung und kalte Speicherung, Video-Streaming und Überwachung.

Die Technologiepartner von Supermicro werden beim CloudFest 2018 ein breites Spektrum an Supermicro Standard-Rackmount-Plattformen präsentieren, um eine Vielzahl von Workloads abzudecken. Zu den Exponaten zählen dabei unter anderem der All-Flash-Ultra SuperServer mit 24 Hot-Swap NVMe-Laufwerken und die AMD EPYC-Prozessorbasierten Ultra, BigTwin, WIO und 4U Server.

