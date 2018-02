Supermicro, der weltweite drittgrößte Anbieter von Servern, erweitert seine Unternehmenszentrale im Silicon Valley

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Mit dem neuen Building 22 wird Supermicros Engineering-, Fertigungs- und Servicezentrale in den USA erweitert, um das anhaltend schnelle Wachstum des Unternehmens zu unterstützen

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Enterprise Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie bei Green Computing-Technologie, gab heute bekannt, dass die Unternehmenszentrale im Silicon Valley mit der Galaeröffnung des neuen Building 22 auf mehr als zwei Millionen Quadratfuß Einrichtungen erweitert wurde.

Die Unternehmenszentrale umfasst Engineering, Fertigung und Kundendienst. Damit ist Supermicro der einzige Tier 1 Systemanbieter, der seine Server im Silicon Valley und weltweit baut. Supermicro wird als der weltweit drittgrößte Anbieter von Serversystemen eingestuft (Quelle: IDC). Neben dem in der Rangliste erfassten Geschäft mit Markenlösungen bedient Supermicro auch große OEM- und Systemintegrator-Kunden und lieferte 2017 über 1,2 Millionen Einheiten aus.

Das jüngste Gebäude ist die zweite von insgesamt fünf Einrichtungen, die das Unternehmen auf dem 36 Acre großen Grundstück bauen will, das sich früher im Besitz der San Jose Mercury News befand. Zusätzlich baut das Unternehmen seine anderen Einrichtungen weltweit weiter aus.

"Mit unseren Design-, Engineering-, Fertigungs- und Serviceteams, die alle hier auf dem Campus im Silicon Valley angesiedelt sind, ist Supermicro in der Lage, schnell auf die neuesten Technologien der Branche sowie auf die Bedürfnisse und individuellen Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Damit haben wir gegenüber der Konkurrenz einen nennenswerten Vorteil", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Da unser Geschäft mit mehr als 1,2 Millionen Server- und Speichersystemen, die im vergangenen Jahr weltweit ausgeliefert wurden, weiterhin rasant wächst, ist die Erhöhung unserer Produktionskapazitäten und -möglichkeiten von entscheidender Bedeutung, damit wir mit unserem rasanten Wachstum Schritt halten können. Die Eröffnung von Building 22, zusammen mit der Eröffnung von zwei neuen Einrichtungen auf unserem Technologie-Campus in Taiwan, liefert die zusätzliche Kapazität und Integration von Plug-and-Play-Fähigkeiten auf Rack-Ebene, um sicherzustellen, dass wir den bestmöglichen Service für unsere Unternehmens-, Rechenzentrums-, Channel- und Cloudkunden bieten können."

"Wir sind sehr stolz, dass ein innovativer, nachhaltiger und gemeinschaftsorientierter Marktführer wie Supermicro weiterhin in San Jose investiert und wächst, und wir freuen uns auf seinen anhaltenden Erfolg jetzt und in den kommenden Jahren", sagte der Bürgermeister von San Jose, Sam Liccardo.

"Die Corporation for Manufacturing Excellence - Manex gratuliert Supermicro zu seinem anhaltenden Wachstum durch Design und technische Exzellenz", sagte Gene Russell, President und CEO von Manex. "Die Investitionen in Arbeitskräfte, physische Einrichtungen und Ausrüstungen sind für das Ökosystem des Silicon Valley und seinen weltweiten Kundenstamm von entscheidender Bedeutung. Manex ist ein Netzwerkmitglied der NIST Manufacturing Extension Partnership und des CMTC California Network und ein stolzer Partner von Supermicro."

In enger Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern wie Intel nutzt Supermicro seine Stärken bei Design und Technik, um mit Innovationen im Bereich der Server- und Speichertechnologie eine Vorreiterrolle einzunehmen. Das Unternehmen bietet das branchenweit umfassendste Portfolio an fortschrittlichen Server- und Speicherlösungen an, einschließlich der beliebten Produktlinien BigTwin(TM) und SuperBlade®, und ermöglicht Rack-Integration mit Rack-Plug-and-Play-Funktionen.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.(NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloudcomputing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

