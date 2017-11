Supermicro stellt auf der SC17 neue HPC-Lösungen vor

Denver (ots/PRNewswire) - 2U NVMe-Speicher mit 18 Millionen IOPs und Latenzzeiten unter 10 Mikrosekunden, BigTwin, SuperBlade und All-Flash NVMe-Systeme, optimiert für maximale Leistung pro Quadratfuß, Leistung pro Watt und Leistung pro Dollar.

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Computer-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie bei Green Computing-Technologie, stellt heute auf der vom 13. - 16. November im Colorado Convention Center stattfindenden SuperComputing 2017 (SC17) auf Stand 1611 seine neuen High Performance Computing (HPC) Lösungen vor.

"Supermicro bietet die breiteste Auswahl der Branche an Servern an, die für HPC optimiert wurden. Der Beweis dafür ist, dass das NASA Center for Climate Simulation (NCCS) unsere Twin-Architektur ausgewählt hat", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Unser BigTwin(TM) System verfügt über vier Doppelprozessor-(DP)-Knoten mit je 24 DIMMs in einem auf Leistung, Effizienz und Kosten optimierten 2U System. Für eine Lösung mit noch höherer Dichte unterstützt unser 8U SuperBlade® bis zu 20 DP Blade Server mit integrierten Hochgeschwindigkeits-OPA-, EDR- oder 25 G Ethernet-Verbindungen. Darüber hinaus sind unsere All-Flash NVMe-Systeme für die Zukunft des Hochleistungsspeichers konzipiert, der bis zu 18 Millionen IOPs mit Latenzzeiten unter 10 Mikrosekunden liefert. Und unser neues 1U System mit einem halben Petabyte hochleistungsfähiger NVMe SSD-Speicherkapazität ist in diesem Quartal auch in großen Volumen erhältlich."

Das Supermicro BigTwin(TM) System bietet die höchste Leistung und Effizienz aller 2U 4-Knoten Designs und unterstützt alle Intel® Xeon® Scalable Prozessoren, nutzt alle Speicherkanäle mit maximal 24 DIMMs pro Knoten vollständig aus und bietet Optionen für All-Flash NVMe- oder Hybrid-NVMe/SAS3-Laufwerksschächte. Abhängig von der Konfiguration verfügt jeder Knoten über zwei Intel Xeon Scalable Prozessoren (bis zu 28 Kerne, 205 W TDP pro CPU), 24 DIMMs für bis zu 3 TB DDR4-2666 MHz registrierte ECC Speicher, bis zu 6 hot-swap NVMe- oder SAS3-Festplatten, bis zu drei PCI-E 3.0 Steckplätze, einschließlich Unterstützung eines flexiblen SIOM-Moduls für 100 G/40 G/25 G/10 G/1 G Netzwerkoptionen und redundante digitale 2200 W/2600 W Titanium Level (96 %+) Stromversorgung.

Des Weiteren stellt Supermicro den 8U X11 SuperBlade® vor, eine sehr hochdichte und hochleistungsfähige Lösung für HPC-Anwendungen. Diese skalierbare, modulare Lösung unterstützt bis zu 20, auf dem Intel® Xeon Scalable Prozessor basierte DP Blade Server, zehn, auf dem Intel Xeon Scalable Prozessor basierte 4-Sockel Blade Server oder 20, auf dem Intel Xeon-Phi (Codename Knights Mill) basierte Blade Server. Der auf dem Intel® Xeon-Phi(TM) Prozessor basierte Blade der nächsten Generation unterstützt nicht nur höhere Speicherbandbreite und -kapazität, sondern auch höhere TDP-Prozessoren bis zu 320 Watt mit Hybridkühlung. Er verfügt über eine 100 G Omni-Path (OPA) Mezzanine-Karte mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz und unterstützt einen zusätzlichen PCIe 3.0 x16 Steckplatz für eine weitere OPA-Karte. Die Unterstützung von sechs DIMM-Steckplätzen, zwei M.2 SATA3 und zwei SATA3 SSDs machen den Xeon-Phi-basierten Blade zu einer außergewöhnlichen Lösung für die leistungsintensiven Anwendungen von heute.

Die DP Blades unterstützen Xeon Scalable Prozessoren mit bis zu 205 W TDP und bieten bis zu 2 TB Speicherkapazität in 16 DIMM-Steckplätzen, bis zu vier zusätzliche M.2 NVMe-Laufwerke und bis zu drei hot-plug Laufwerke mit optional zwei NVMe-Laufwerken. Die 4-Sockel Blades verfügen über 48 DIMM-Steckplätze für eine außergewöhnliche Speicherdichte für In-Memory-Datenbankanwendungen und HPC. Zusätzlich schließen sie bis zu acht NVMe hot-plug Laufwerke und bis zu acht M.2 NVMe auf zwei Mezzanine-Karten ein. Die 8U SuperBlade Lösungen umfassen leistungsstarke, latenzarme und für maximalen Durchsatz konzipierte Schalterlösungen mit DER-, OPA- oder vier 25 G Ethernet-Schaltern. Integrierte Battery Backup Modules (BBP) erhöhen die Zuverlässigkeit sowie die Datensicherung und sie vermeiden die Notwendigkeit sehr teurer UPS-Systeme für Rechenzentren. Optimierte Stromversorgungen und Lüfter erlauben eine freie Luftkühlung und damit die Reduzierung der Gesamtbetriebskosten (TCO).

Für Hochleistungsspeicher wird Supermicros neuer All-Flash NVMe(TM) 1U JBOF (Just a Bunch Of Flash) und 1U SuperServer, der 32 hot-swap U.2 oder Intel "Ruler" NVMe SSDs bietet, die All-Flash Speicherdichte früherer 1U Lösungen mehr als verdreifachen und er wird in naher Zukunft Speicherkapazität im Petabyte-Bereich in einem einzigen 1U System bieten. Die neuen 1U All-NVMe-Speicherserver und JBOF disaggregieren die Speicher in geteilte Pools, die sich bereits sehr schnell zur bevorzugten Hardware-Infrastruktur für anspruchsvolle Analyseanwendungen für Massendaten wie autonomes Fahren und Erkennung von Finanzbetrug in Echtzeit entwickeln. Bis zu 12 Hosts können direkt mit einem 1U NVMe-Poolspeicher verbunden werden. Alternativ können Kunden, die eine NVMe over Fabric (NVMeoF) Lösung einführen wollen, Hunderte Hosts an den hochleistungsfähigen NVMe-Poolspeicher über Ethernet mit extrem hoher Datenübertragungsleistung von bis zu 64 GB pro Sekunde anschließen.

Aus seinem beeindruckenden Multiprozessorportfolio (MP) stellt Supermicro seinen SuperServer 2049U-TR4 vor, einen Vier-Sockel Ultra-Server, der vier Intel Xeon Scalable Prozessoren, bis zu 6 TB Speicherkapazität, 24 hot-swap 2,5" Laufwerke (bis zu 4 NVMe), 11 PCI-E 3.0 Slots und flexible Networking-Optionen in einem 2U Formfaktor unterstützt. Die SAP HANA-Zertifizierung des MP-Portfolios von Supermicro ist in Arbeit und wird 2018 erwartet.

Umfassende Informationen über alle Server-, Speicher-, und Netzwerkproduktlinie von Supermicro finden Sie unter https://www.supermicro.com/products/index.cfm.

