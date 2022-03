Wohlfühlresort Peternhof

Fit in den Frühling - wenn der Urlaub nicht nur erholsam, sondern auch gesund ist

Kössen / Tirol

Der Frühling ist da und man verspürt wieder den Drang, sich in der Natur zu bewegen und aktiv zu sein. Für einen gesunden und fitten Körper gehört aber nicht nur Bewegung dazu, sondern auch eine gesunde Ernährung. Wenn man das jetzt noch mit Erholung und qualifizierter Betreuung kombinieren kann, dann fällt es einem gleich viel leichter, dem Körper etwas Gutes zu tun.

Im 4-Sterne superior Wohlfühlresort Peternhof in Kössen in Tirol steht die Gesundheit stets im Mittelpunkt. Ausreichend Bewegung, genügend Erholung, bewusste Ernährung und mentales Training stehen an der Tagesordnung. Das wohltuende Gefühl, dass Körper und Geist im Einklang sind, wird ihnen mit dem Peternhof-Gesundheitskonzept näher gebracht. Seien sie in Balance mit der Natur und der Bergwelt der Region.

Das spezielle Peternhof Fit-Well-Konzept besteht aus einer Kombination aus der heilsamen Umgebung sowie der Lebens-Philosophie diverser Heilkulturen, mit dem Ziel eines ganzheitlichen humanistischen Ansatzes. Hier finden die Gäste Beauty- und Wellnesseinrichtungen für Regeneration, Prävention kombiniert mit Fitness und Detox. Zusätzlich werden ihnen im Peternhof modernste Diagnose- und Behandlungsmethoden ermöglicht.

Das Fit-Well-Chalet z. B. ist ein Ort zwischen Tradition und Moderne, in dem die Architektur einen einzigartigen, lichtdurchfluteten Bewegungsbereich geschaffen hat. Auf zwei Ebenen haben sie hier genügend Platz, um das perfekte Workout auszuüben. Dabei stehen ihnen zahlreiche, modernste TechnoGym-Geräte sowie großzügige Cardio-, Kraftsport- und Yogabereiche zur vollsten Verfügung. Für ideale Abwechslung bietet das Fit-Well-Chalet zusätzlich einen Funktionalraum mit Octagon, Kinesiswand und Spinning-Rädern.

Sie würden gerne professionelle Unterstützung und einen maßgeschneiderten Trainingsplan haben? Dann buchen sie direkt im Hotel ihren persönlichen Fitnesstrainer. Dieser hilft ihnen dabei fit, vital und leistungsfähig durchs Leben zu gehen und passt das Programm dafür individuell auf ihre Bedürfnisse an. Da für diese Trainingsmethode keine Geräte benötigt werden, eignet sie sich später dann auch ideal für zu Hause.

Im Zentrum für Prävention, unter der Leitung von Thomas Kurz, stehen ihnen im Peternhof spezifische Möglichkeiten aus der Informations-Medizin zur Verfügung. Seine fachliche Kompetenz im Bereich der Komplementärmedizin beruht dabei auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Diese sind an das 5 Elemente-Modell (TCM) angelehnt und richten ihren Fokus auf Prävention. Zudem bietet Herr Kurz ergänzend diverse Körperarbeiten wie Akupunkturmassage, osteopathische Impulse, Reflexzonenbehandlungen und mehr - eine Betreuung auf höchstem Niveau.

Aber auch die wunderschöne Umgebung und Bergwelt von Kössen hat viel Aktives und Gesundes zu bieten. Abwechslungsreiche Wanderwege, Radstrecken und Laufrouten, Golfen, Reiten, oder auch nur Flanieren, um die Gedanken schweifen zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Urlaub kann so gesund und erholsam sein.

TIPP: Zurück ins Leben 5 Übernachtungen mit Halbpension inklusive:

Vitalitäts-& Gesundheits-Check: Analyse des Ist-Zustands mittels modernster Technologien der Informationsmedizin (Oberon, System One, HRV Analyse)

regulierende Impulse & Behandlungsempfehlungen

eine Fußreflexzonenmassage (25 Min.)

individuelle, präventive Empfehlung für zu Hause (Ernährung, Phytotherapie, Homöopathie)

vom 06.03. - 03.07.2022 ab EUR 635,- / 03.07. - 06.11.2022 ab EUR 660,-

