Tiroler Bergweihnacht im Wohlfühlresort Peternhof ****superior in Kössen. Advent wie früher - besinnlich, nach Weihnachtsgebäck duftend und familiär.

Wo ist sie hin, die gemütliche und ruhige Zeit im Advent. Viel zu sehr stehen der Stress und der Termindruck im Vordergrund. Advent sollte die Zeit der Erwartung, der Vorfreude und des Vorbereitens auf ein schönes und besinnliches Familienfest sein. Es geht nicht um Kaufstress und Hektik.

Darum nehmen Sie sich wieder mal die Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und gönnen Sie sich eine Auszeit. Im Wohlfühlresort Peternhof ****superior, in der wunderschönen Ferienregion Kaiserwinkl (Grenzgebiet Bayern/Tirol) finden Sie alles, was Sie zum Entspannen und Genießen brauchen.

Wenn sich die Natur auf den Winter vorbereitet und der Advent im Kaiserwinkl Einzug hält, verwandelt sich der Peternhof zu einem Ort der Ruhe & Besinnlichkeit. Sanfte Klänge, der Duft nach frischen Tannenzweigen, echtes Tiroler Brauchtum und die ersten Schneeflocken verbreiten dann im gesamten Hotel das "Stille Nacht-Gefühl". Wer dem Weihnachtsstress adé sagen möchte, der taucht rund um den Peternhof in eine romantische Festzeit ein, die Erinnerungen an Kindheitstage weckt und voll unvergesslicher Highlights steckt.

Die Vorweihnachtszeit im Peternhof ist gespickt von adventlichen Highlights. Lassen Sie sich von überliefertem Brauchtum und echter Tiroler Tradition in Verbindung mit weihnachtlichen Klängen verzaubern.

Weihnachtliche Fackelwanderung auf die Peternhof-Alm

Musikgruppe Brennholz

Adventkonzert mit den Trenkwalder

Winterwanderung mit anschließender Einkehr

Brauchtumsabend mit den Bläsern

Fahrt zum Christkindlmarkt auf der Kufsteiner Festung

Weihnachtskonzert mit den Grubertalern

Der Peternhof ist eine besondere Welt für sich. Mit einer herrlichen Panorama-Bergkulisse und fantastischem Blick auf den Wilden Kaiser beeindruckt die Lage ab der ersten Minute. In den gemütlich luxuriösen Zimmern und Suiten lässt es sich ebenso gut entspannen, wie in den anderen Bereichen des Hotels. Zum Schwimmen in das Hallenbad oder ins Sportschwimmbecken und danach in den großzügigen SPA-Bereich mit über 3.500 m² Wellness- & Wohlfühlfläche. Im Peternhof gibt es immer einen Ort zum Entspannen und Seele baumeln lassen. Im neuen Fit-Well-Chalet erwartet Sie auf 650 m² eine abwechslungsreiche Fitnesswelt der Superlative, die die Lust an der Bewegung bei Jung & Alt in einem sehr exklusiven Ambiente fördert und steigert. Kulinarisch werden Sie mit dem Besten aus der Region verwöhnt. Frische Zutaten werden hier zu köstlichen Speisen verarbeitet, zauberhaft angerichtet und mit Liebe serviert.

Weihnachtliche Wohlfühltage vom 10.12. bis 23.12.2021

4 Übernachtungen inklusive Halbpension

gemütlicher Adventsabend zur Einstimmung auf das schöne Weihnachtsfest

Sie erhalten eine Beautygutschein pro Erwachsenem im Wert von EUR 25,00 als kleines weihnachtliches Geschenk

ab EUR 464,00 pro Person für 4 ÜN je nach Zimmertyp

Wohlfühlresort Peternhof ****superior

Familie Mühlberger

Moserbergweg 60, A-6345 Kössen in Tirol

Tel.: +43/(0)5375/6285

E-Mail: info@peternhof.com

www.peternhof.com

