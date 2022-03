news aktuell GmbH

Michael Mohring ist neuer Leiter Softwareentwicklung und Produktmanagement bei news aktuell

Hamburg (ots)

Michael Mohring (34) ist seit dem 1. Februar 2022 neuer Leiter Softwareentwicklung und Produktmanagement bei der dpa-Tochter news aktuell. Zu seinen Aufgaben gehören die strategische Weiterentwicklung, Planung und der Ausbau des gesamten news aktuell-Produktportfolios. Der gelernte Fachinformatiker kommt von der DIT GmbH und verfügt über langjährige Erfahrung in der Software- und Produktentwicklung.

Mohring war bis 2014 bei r+w Data und wechselte dann als PHP Software-Entwickler zur Mehrkanal GmbH. 2016 ging es für ihn in gleicher Position zu preis24.de GmbH, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Group. Im Februar 2017 wechselte er zu trivago. Zunächst als Data Engineer und seit 2019 als Engineering Manager. Der gebürtige Nordrhein-Westfale führte dort ein Team aus 7 Personen und verantwortete die Prozessoptimierung, Produktentwicklung und die Data Analytics. Seit Oktober 2021 war er Head of Development and Product bei der DIT Deutsche Immobilien IT & Marketing GmbH.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michael Mohring einen erfahrenen, innovationsorientierten Produktmanagement- und IT-Profi für uns gewinnen konnten. Sein Werdegang und Background passen bestens zu news aktuell", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Michael Mohring bringt alle Kompetenzen aus dem agilen Projektmanagement, dem Mentoring und Zusammenarbeitsmethoden mit. Kern seiner Aufgabe wird sein, die innovative Entwicklung unserer Produkte erfolgreich voranzubringen", ergänzt Frank Stadthoewer, Geschäftsführer von news aktuell.

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern und unterstützt die Organisationen dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

