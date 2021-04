DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Anhaltende Begeisterung

Deutsche Vermögensberatung erneut als Kundenchampion gekürt

Frankfurt (ots)

Kundenchampions zeichnen sich durch viele Merkmale aus: Konstant gute Leistungen, Zuverlässigkeit gerade auch in stressigen Situationen und indem sie Menschen begeistern - so wie die Deutsche Vermögensberatung (DVAG). Erneut erzielt das Familienunternehmen die höchste Fan-Quote der Branche und zählt zu "Deutschlands Kundenchampions 2021". Darüber hinaus glänzt die DVAG mit Bestwerten in den Bereichen Fachkompetenz, Freundlichkeit, Beratung und Service. Auch beim Blick über die Branche hinaus machen die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der DVAG eine gute Figur: Im Vergleich mit ähnlich großen Unternehmen belegt die Deutsche Vermögensberatung sogar die Spitzenposition!

Der Kunde wird zum Fan: Das steckt dahinter

In ihrer repräsentativen Online-Befragung untersuchten das F.A.Z.-Institut, die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) und das 2HMforum gezielt das Kundenbeziehungsmanagement von Unternehmen und berechneten dabei ihre Fan-Quote. Dabei ist ein Fan weitaus mehr als ein zufriedener Kunde: Er fühlt sich mit dem Unternehmen auch emotional verbunden, beispielsweise aufgrund gemeinsamer Werte und Grundsätze. Diese Verbundenheit zeigt sich durch Vertrauen, Loyalität und ehrlich gemeinte Weiterempfehlungen der Produkte. Für Unternehmen gibt es demnach kaum ein größeres Lob, als wenn Kunden zu Fans werden!

Begeistern statt nur zufriedenzustellen

Was die Deutsche Vermögensberatung zu einem echten Champion in Sachen Kundenbegeisterung macht? Seit der Firmengründung vor 45 Jahren steht für Vermögensberater der DVAG die persönliche Beratung im Fokus - sei es im persönlichen Gespräch vor Ort oder auf digitalem Wege. Im Gespräch werden die Wünsche und Ziele des Kunden analysiert und auf dieser Basis die individuell passende Finanzstrategie entwickelt. Oft begleiten Vermögensberater ihre Kunden ein Leben lang und stehen bei allen Meilensteinen mit Rat und Tat zur Seite, ob nun die eigenen vier Wände oder die Planung der Altersvorsorge - und natürlich auch in der aktuellen Ausnahmesituation.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung auf die Kompetenz und Erfahrung der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bietet sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Damit ist das Familienunternehmen Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Bleiben Sie informiert - über www.dvag.de oder via Twitter @DVAG

Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell