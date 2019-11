Santander Consumer Bank AG

Santander FiEEld: Fußball hautnah erleben

- Innovatives Übertragungssystem, durch das blinde Menschen Fußball mit den Händen erleben können - Globale Videokampagne zum Start

Banco Santander hat mit dem Projekt "FiE-Eld" ein innovatives Sportübertragungssystem vorgestellt, mit dem sehbehinderte Menschen Fußballspiele wortwörtlich fühlen können. Das neue Touchsystem, das mit Unterstützung der Havas Group entwickelt wurde, macht es möglich, Ballbewegungen und Spielzüge mit den Fingerspitzen zu verfolgen. Das Besondere an der Technologie: Die Position des Balles ist dank eines Systems von hochauflösenden Kameras, die das gesamte Fußballfeld abdecken und Informationen über die Länge und Breite des Bereichs sammeln, jederzeit verfügbar. Das Gerät konvertiert diese gesammelten Daten und überträgt die Position des Balles auf die Hände. So kann jeder Spielzug nachverfolgt werden und schafft ein völlig neues Fußballerlebnis für sehbehinderte Menschen.

Juan Manuel Cendoya, Generaldirektor für Kommunikation, Unternehmensmarketing und Studien Banco Santander, erklärt dazu: "FiEEld ist ein klares Beispiel dafür, wie technologischer Fortschritt und Fußball positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen und das Leben der Menschen verbessern können - genau aus diesem Grund haben wir das Projekt entwickelt. Bei Santander unterstützen wir den Sport, weil wir uns gegenüber dem Fortschritt der Gesellschaft verpflichtet fühlen."

FiEEld ist Teil der Banco Santander Kampagne #FootballCan und wird von der International Federation of Sports for the Blind (IBSA) unterstützt. IBSA, ein Mitglied des Internationalen Paraolympischen Komitees, hat Mitglieder in 120 Ländern und leitet die Entwicklung des Sports für Sehbehinderte.

Zum Start von FiEEld hat Santander eine Videokampagne gestartet. Protagonist ist Nickollas Grecco, ein blinder brasilianischer Junge, der ab sofort jedes Tor seiner Lieblingsmannschaft Palmeiras São Paulo mit seinen Fingern erleben kann. Nikollas wird am Samstag, den 23. November 2019, gemeinsam mit den Spielern der argentinischen Blinden-Nationalmannschaft "Los Murciélagos" (die Fledermäuse), in Argentinien erwartet. Hier tragen der brasilianische Club Flamengo und die Argentinier von River Plate ein wichtiges Finalspiel aus, das mit Hilfe von FiEEld übertragen wird.

