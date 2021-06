QVC

Immer! Perfekt! Angezogen! Eva Lutz mit exklusiver Kollektion bei QVC

Die bekannte deutsche Designerin Eva Lutz verstärkt ab September das Fashion-Sortiment des Omnichannel-Unternehmens.

QVC erweitert sein Sortiment an Premium Fashion um eine der beliebtesten und bedeutendsten Designerinnen in Deutschland: Eva Lutz. Exklusiv für das digitale Handelsunternehmen hat Eva Lutz jetzt eine gleichnamige Modelinie kreiert, die mit einer Frühjahr/Sommer Kollektion 2022 in den Verkauf geht.

Exklusive Frühjahr/Sommer Kollektion 2022

Modischer Auftakt ist am 03. September 2021, 20 Uhr, in der En Vogue Fashion Night von QVC. Dort gibt die Designerin live on Air erste Einblicke in ihre neue Linie. Ab Februar 2022 ist die gesamte Frühjahr/Sommer Kollektion dann mit monatlich neuen Themen erhältlich. Die Linie umfasst das komplette Sortiment an Damenoberbekleidung, inklusive hochwertiger Lederjacken.

"Wir freuen uns mit der Designerin Eva Lutz, die für 40 Jahre innovatives Modedesign steht, einen weiteren starken Namen an Bord zu haben, der unser hochwertiges Sortiment perfekt ergänzt", so Stefan Meurer, Director Merchandising Fashion & Jewelry bei QVC Deutschland.

Eva Lutz - eine Erfolgsgeschichte

"Mein Anspruch ist, zeitlose und elegante Mode mit Wohlfühlcharakter zu kreieren, in der sich Frauen wohl und attraktiv finden. Zudem lege ich bei meinen Entwürfen großen Wert auf Material und Verarbeitung für einen bewussten Umgang mit der Umwelt", so Eva Lutz, die mit ihrer Mode Erfolgsgeschichte geschrieben hat. In ihrer Doppelrolle als Inhaberin und Chefdesignerin leitete sie von 1982 bis 2017 die Geschicke ihres Modeunternehmens, aus dem die bekannten Labels Minx und Sallie Sahne hervorgingen. Für ihre herausragende Arbeit als Designerin wurde sie vor zwei Jahren mit dem Best of Fashion-Award ausgezeichnet. Jetzt schlägt sie mit dem digitalen Handelsunternehmen QVC ein weiteres Kapitel ihrer beeindruckenden Karriere auf.

