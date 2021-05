QVC Handel

STEFFEN SCHRAUT: Neue exklusive Designer-Marke bei QVC

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Minimalistische Schnitte treffen auf detailverliebte Kreationen, vielseitig kombinierbar und dabei stets feminin: mit Trend- und Stilsicherheit entwirft der Modemacher Steffen Schraut seit 2002 luxuriöse Mode mit Wohlfühlcharakter für moderne Frauen mit Anspruch an Stil und Tragekomfort. Ab 2022 wird der Designer seine Kollektion STEFFEN SCHRAUT für Fashion und Shoes exklusiv über das digitale Handelsunternehmen QVC anbieten, welche im Januar 2022 erstmals mit der Frühjahr-/ Sommerkollektion in den Verkauf geht.

Mit STEFFEN SCHRAUT freut sich QVC ab 2022 auf eine internationale Modemarke. Nach Designern wie Jette Joop, Uta Raasch, Thomas Rath, Dawid Tomaszewski und Annika Schwieger vertreibt das Handelsunternehmen damit erstmalig und exklusiv die Erstlinie eines Labels aus dem Premium Fashion Segment.

"Unsere Kundinnen möchten exklusive Designerkollektionen zu erschwinglichen Preisen bei QVC sehen. Dem kommen wir mit der Zusammenarbeit mit Steffen Schraut nach", so Mathias Bork, CEO von QVC Deutschland. "Steffen Schraut war in seiner Karriere als Trendscout, Stylist und Designer immer auch Trendsetter. Mit der Kooperation möchten wir die Fashion-Expertise von QVC nachhaltig stärken und die bisherige 'Steffen Schraut'-Kundin sowie neue Zielgruppen für QVC begeistern."

Die Marke STEFFEN SCHRAUT, die bisher im hochwertigen Einzelhandel in über 20 Ländern weltweit verkauft wurde, wird ab Januar 2022 exklusiv bei QVC erhältlich sein und dort unter anderem vom Designer selbst "on air" sowie über den Onlineshop präsentiert und verkauft werden. Die exklusive Premium-Kollektion mit trendfokussierten, klaren Styles umfasst unter anderem Blusen, Jacken, Röcke, Kleider, Pullover und Hosen sowie eine Schuhkollektion. Die Kollektion wird von Beginn an zu monatlichen Themen angeboten.

"Die STEFFEN SCHRAUT Designsprache und modische Orientierung ist einzigartig und somit klar von den bestehenden Designermarken bei QVC abgegrenzt. Differenzierung ist uns besonders wichtig, weil wir möchten, dass alle bei QVC angebotenen Brands ihren individuellen Markenkern behalten", so Mathias Bork, CEO von QVC Deutschland.

Die Mode trägt daher unverkennbar Schrauts Handschrift: "Mir war es schon immer wichtig, Lieblingsstücke zu kreieren: stylische und zugleich zeitlose Mode mit hoher Qualität, an der man lange Freude hat und die nicht nur eine Saison getragen wird. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern", so Steffen Schraut.

Der Designer, der 2002 seine erste Kollektion auf den Markt brachte, wurde mit seinen Entwürfen vom Geheimtipp zur Top-Modemarke und kleidet heute zahlreiche VIPs und Influencer ein. Er blickt auf 20 erfolgreiche Jahre im Modegeschäft mit exklusiven Kooperationen, kreativen Capsule Collections und außergewöhnlichen Kampagnen mit Topmodels wie Nadja Auermann zurück und freut sich nun auf den Start bei QVC.

"Ziel unserer Zusammenarbeit mit QVC ist es, die Strahlkraft der Marke weiter zu stärken und neue Produktgruppen auszubauen. Mit der Kollektion zeigen wir einmal mehr, dass hochwertige Designermode zu einem fairen Preis angeboten werden kann - eben der kleine Luxus für alle. Ich sehe in der Kooperation einen modernen und neuen Weg, noch näher an der Kundin zu sein und bin beeindruckt von der wachsenden Bedeutung des Homeshoppings und seiner omnimedialen Präsenz", erklärt Steffen Schraut die Zusammenarbeit mit QVC.

"QVC steht für JOY OF SHOPPING. Diese für mich neue Art des Verkaufens gibt mir die Möglichkeit, die Kundin zu beraten und ein unmittelbares Feedback zu erhalten. Durch die hochdigitalisierten Abläufe bei QVC können wir noch schneller auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen reagieren."

"Die Welt verändert sich und ich verändere mich mit ihr. Seit nun fast 20 Jahren als Modeunternehmen STEFFEN SCHRAUT empfinden wir vor allem Dankbarkeit und Stolz - aber auch Tatendrang und Motivation für neue Wege", so Steffen Schraut. "Was uns beruflich immer angetrieben und motiviert hat, ist die Leidenschaft für Mode, Zeitgeist, Wachstum und Weiterentwicklung."

Weitere Informationen zur Kollektion und dem Launch im Januar 2022 folgen im September/Oktober.

Über QVC®

QVC vermittelt Freude am Entdecken, und zwar durch die Kraft der menschlichen Beziehung. Millionen von Kund*innen werden täglich auf eine spannende Reise durch ein sich stetig änderndes Sortiment aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten mitgenommen - von Home und Fashion über Beauty bis zu Technik und Schmuck. Auf dieser Reise treffen Shoppingbegeisterte bei QVC auf interessante Persönlichkeiten, begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVC hat Standorte in den USA, Großbritannien, Deutschland, Japan, Italien und - im Rahmen eines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kund*innen auf 12 Fernsehkanälen, dazu kommen zahlreiche Streaming-Dienste, Webseiten, mobile Apps und Social-Media-Plattformen.

Weitere Informationen: corporate.qvc.com, @QVC auf Facebook, Instagram, Twitter oder auf Pinterest, YouTube oder LinkedIn.

In Deutschland startete QVC 1996 und wurde schnell zum Marktführer in seiner Branche. Rund 3.000 Mitarbeiter*innen an vier Standorten (Düsseldorf, Hückelhoven, Bochum, Kassel) schaffen ein einzigartiges Shopping-Erlebnis, das von drei TV-Kanälen (QVC, QVC Zwei, QVC Style) über einen Onlineshop und alle relevanten Apps bis hin zu Social-Media-Plattformen reicht.

QVC gehört zur Qurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB, QRTEP), zu der außerdem HSN®, zulily® und die Cornerstone Marken zählen (zusammen "Qurate Retail GroupSM") sowie andere Minderheitsbeteiligungen und Investments in Erneuerbare Energien. Die Qurate Retail Group glaubt an eine dritte Dimension des Shoppings (Third Way to Shop®) - die sich vom Einzelhandel oder vom reinen vom Bestellen getriebenen E-Commerce abhebt. Neben der Nr. 1 im Video-Commerce ist die Qurate Retail Group unter den Top 10 der E-Commerce-Versandhändler in Nordamerika (laut Digital Commerce 360) sowie führend im Mobile- und Social-Commerce.

Weitere Informationen: www.qurateretailgroup.com, @QurateRetailGrp auf Facebook, Instagram, Twitter oder auf YouTube oder LinkedIn. QVC und Q sind registrierte Marken der ER Marks, Inc.

Webshop: QVC.de

LinkedIn: QVC Deutschland

Newsroom: Unternehmen.QVC.de/Newsroom

Facebook: @meinQVC und @QVCNEXT

Instagram: @qvcdeutschland und @qvcbeautydeutschland

Original-Content von: QVC Handel, übermittelt durch news aktuell