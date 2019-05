QVC Deutschland

QVC holt mit Dawid Tomaszewski weiteren Top-Designer an Bord

Außergewöhnliche Schnitte und avantgardistisches Design - nur zwei der Attribute, durch die Dawid Tomaszewski sein Luxuslabel auf das internationale Fashion-Parkett gehoben hat. Für das digitale Handelsunternehmen QVC entwirft der Top-Designer nun exklusiv seine neue Kollektion DAWID by Dawid Tomaszewski, die erstmalig auf der diesjährigen Berlin Fashion Week zu sehen sein wird.

Premiere für QVC: Gemeinsam mit Star-Designer Dawid Tomaszewski präsentiert sich das Düsseldorfer Unternehmen im Juli auf der Berlin Fashion Week. Im Mittelpunkt: die neue Kollektion DAWID by Dawid Tomaszewski, die der Designer exklusiv für QVC entwirft.

Den Style der Kundin im Blick

Nach Jette Joop und Thomas Rath holt QVC nun mit dem Wahl-Berliner Dawid Tomaszewski einen weiteren Top-Designer an Bord. "Dawid ist mit seinem High-Fashion-Anspruch fester Bestandteil der Modeszene. Wir freuen uns, dass wir mit ihm gemeinsam unseren Kundinnen avantgardistische Styles bieten, die trotzdem alltagstauglich sind", sagt Gina Deeble, Vice President Merchandising bei QVC Deutschland.

Außergewöhnliche Schnitte und wilde Muster

Die Auswahl hochwertiger Materialien und die Liebe zum Detail machen die Marke Dawid Tomaszewski zu einem luxuriösen Ready-to-wear Label mit Couture Appeal. Dafür lässt er sich von Kunst, Architektur und Musik inspirieren. "Ich freue mich, den QVC Kundinnen meine Mode live im TV präsentieren zu können und sie damit glücklich zu machen", sagt Dawid Tomaszewski. "Es ist ein tolles Gefühl, mehrere tausend Frauen gleichzeitig beraten zu können."

Live on air bei QVC wird Dawid Tomaszewski die Kollektion erstmalig in der Show "En Vogue Fashion Night" am 6. September um 20 Uhr vorstellen. Alle Artikel wie Blusen, Röcke, Kleider, Hosen und Jacken sowie Strickmodelle für Frauen sind dann exklusiv bei QVC erhältlich.

Für Hintergrundgespräche oder Interviews steht das Management von QVC Deutschland gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich zwecks Terminvereinbarung an unten stehenden Pressekontakt.

Über QVC

QVC, Inc., verbindet die Freude am Entdecken mit der Kraft von Beziehungen und übertrifft dadurch stets die Erwartungen seiner Kunden. Jeden Tag nimmt QVC Millionen Shoppingbegeisterte in neun Ländern mit auf eine Entdeckungsreise durch ein sich stetig änderndes Sortiment, bestehend aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten - aus den Bereichen Home und Fashion, Beauty, Elektronik und Schmuck. Dabei treffen Kunden auf interessante Persönlichkeiten, begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVC Inc. hat rund 21.400 Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien und - im Rahmen eines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 15 Fernsehkanälen, die rund 380 Millionen Haushalte erreichen. Weitere Informationen: corporate.qvc.com, unternehmen.qvc.de, presse.qvc.de

QVC, Inc., ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Qurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB), zu der QVC, HSN, zulily und die Cornerstone Marken genauso wie andere Minderheitsbeteiligungen gehören (zusammen Qurate Retail Group). Die Qurate Retail Group glaubt an eine dritte Dimension des Shoppings ("the third way to shop") - die sich vom Einzelhandel oder vom reinen vom Bestellen getriebenen E-Commerce abhebt - und ist laut "Internet Retailer" die Nr. 1 im Video-Commerce, die Nr. 3 im E-Commerce in Nordamerika sowie eines der führenden Unternehmen im Mobile- und Social-Commerce. QVC, Q, und das Q Ribbon Logo sind registrierte Marken der ER Marks, Inc. Weitere Informationen zur Qurate Retail Group: qurateretailgroup.com

