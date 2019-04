Online-Kunden-Voting: QVC App gewinnt das Prädikat "Top App"

QVC Deutschland

Die Umfrage "Kundenfreundliche Apps 2019" von FOCUS-MONEY und Service-Value zeichnet die Shopping-App von QVC als "Top App" aus. Darüber hinaus schafft es die Anwendung unter die Top fünf der mobilen Apps in der Kategorie "Generalisten". Das unterstreicht einmal mehr die digitale Expertise von QVC.

Die globale Strategie von QVC - mobile first - zahlt sich auch in Deutschland aus: Die QVC Shopping-App hat bei der Online-Befragung von FOCUS-MONEY und Service-Value den Titel "Top App" erhalten. Rund 80.000 Verbraucher haben eine Bewertung abgegeben. Dank des positiven Feedbacks schafft es die Anwendung unter die besten fünf mobilen Apps in der Kategorie "Generalisten". 409 Applikationen aus 47 unterschiedlichen Branchen kamen insgesamt auf den Prüfstand. "Die QVC App ist eine Plattform unseres großen Shopping-Multiversums, das den Konsumenten ein allumfassendes, smartes Einkaufserlebnis bietet. Verbraucher in ganz Deutschland haben unsere Anwendung in Sachen Kundenfreundlichkeit überaus positiv bewertet - das macht uns sehr stolz.", kommentiert Mathias Bork, CEO QVC Deutschland.

Einfach, schnell, benutzerfreundlich

Bei QVC US stammten im vierten Quartal 2018 bereits über 60 Prozent des Umsatzes aus dem E-Commerce - rund zwei Drittel davon wurden über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets erwirtschaftet. Dieser Trend zeigt, wie wichtig einfach zu bedienende, aber auch innovative Shopping-Plattformen sind, um aus der Masse hervorzustechen. Neben einer großen Auswahl und aktuellen Angeboten rund um Fashion, Beauty und Lifestyle, punktet die QVC App mit einem USP. Denn das digitale Handelsunternehmen verknüpft seinen Multichannel-Storytelling-Ansatz geschickt mit seiner Anwendung. Live-TV und ein TV-Rückblick für alle, die die aktuelle Sendung nachschauen wollen, verbinden das Beste aus Shopping, Unterhaltung und Gemeinschaft. Zusätzlich runden große Fotos und Videos das Informationsangebot zu den Produkten ab. Über den "Second Screen" hat QVC zudem ein plattformübergreifendes Shoppingerlebnis geschaffen: Während der Sendung können Kunden über die App weitere Informationen zu den aktuell gezeigten Produkten abrufen. Für eine leichtere Navigation zu beliebten Themen wie "Neuheiten" und top-bewertete Artikel sorgen die Quick-Links auf der Startseite. Auch nach einzelnen Marken und Produkten kann gesucht werden. Damit sich Nutzer des Onlineshops nicht umgewöhnen müssen und die App intuitiv bedienen können, sind Look und Funktionalität an den Webshop angelehnt. So lädt die Applikation gleichermaßen zum Entdecken und bequemen Shoppen ein. Die App für Android und iOS sind im App Store, Google Play Store und über die Amazon Fire App erhältlich.

Über QVC

QVC, Inc., verbindet die Freude am Entdecken mit der Kraft von Beziehungen und übertrifft dadurch stets die Erwartungen seiner Kunden. Jeden Tag nimmt QVC Millionen Shoppingbegeisterte in neun Ländern mit auf eine Entdeckungsreise durch ein sich stetig änderndes Sortiment, bestehend aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten - aus den Bereichen Home und Fashion, Beauty, Elektronik und Schmuck. Dabei treffen Kunden auf interessante Persönlichkeiten, begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice.

Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVC Inc. hat über 17.000 Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und - im Rahmen eines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 14 Fernsehkanälen, die rund 370 Millionen Haushalte erreichen, sieben Internetauftritten und 220 Social-Media-Präsenzen. Weitere Informationen: corporate.qvc.com, unternehmen.qvc.de, presse.qvc.de

QVC, Inc., ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Qurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB), zu der QVC, HSN, zulily und die Cornerstone Marken genauso wie andere Minderheitsbeteiligungen gehören (zusammen Qurate Retail Group). Die Qurate Retail Group glaubt an eine dritte Dimension des Shoppings ("the third way to shop") - die sich vom Einzelhandel oder vom reinen vom Bestellen getriebenen E-Commerce abhebt - und ist laut "Internet Retailer" die Nr. 1 im Video-Commerce, die Nr. 3 im E-Commerce in Nordamerika sowie die Nr. 3 im Mobile Commerce in den USA. QVC, Q, und das Q Ribbon Logo sind registrierte Marken der ER Marks, Inc. Weitere Informationen zur Qurate Retail Group: qurateretailgroup.com

