QVC Deutschland

QVC NEXT sponsort erstes "Gründerszene Female Leaders Dinner"

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

In Kooperation mit Gründerszene, der deutschen Plattform für Digitalwirtschaft, und der Startup-Initiative QVC NEXT des Handelsunternehmens QVC findet das erste exklusive "Gründerszene Female Leaders Dinner" statt. Am 21. Mai treffen sich bis zu 50 Gründerinnen im Szene-Restaurant Slate in Berlin. Ihr Ziel: erfolgreiches Networking unter weiblichen Führungskräften und der Austausch von Ideen und Visionen.

Der Startschuss für die Akkreditierung fiel bereits Anfang Februar und schon jetzt übertrifft die Resonanz für den Abend alle Erwartungen - mit über 1.700 Interessentinnen. Die Gründerszene Dinner gibt es seit 2012, das Event speziell für Frauen ist neu. "Das große Interesse zeigt, wie wichtig eine ausgewählte Plattform für Networking und Austausch ist", sagt Jeanette Lenski, Director Buying Home bei QVC Deutschland. Sie verantwortet den größten Einkaufsbereich des Handelsunternehmens. "Für mehr mutige Frauen brauchen wir starke Vorbilder, die ihre Geschichten teilen. Das macht Mut, um selbst zu gründen", so Lenski.

Win-win: Starke Präsenz gepaart mit langjähriger Expertise

Neben einer geeigneten Plattform für Gründerinnen bietet die Kooperation von QVC NEXT und Gründerszene den persönlichen Austausch und Kontakt zu Startups, der für die Initiative sehr wichtig ist. Zudem können die jungen Unternehmen in puncto Marketing und Vertrieb auf die langjährige Expertise und das Know-how vom QVC Team vor Ort zurückgreifen.

StartupSpot Female Founders: Die Datenbank für Gründerinnen

Die Kooperation und das "Gründerszene Female Leaders Dinner" sind für die Startup-Initiative von QVC ein weiterer Schritt im Bereich Female Founders Engagement. Die Unterstützung von Gründerinnen ist seit Beginn ein wichtiger Baustein von QVC NEXT. Der Launch der Datenbank StartupSpot Female Founders Ende April 2018 in Hamburg bildete den offiziellen Start dieser Herzensangelegenheit. QVC NEXT ist Sponsor dieser wichtigen Plattform speziell für Startups mit mindestens einem weiblichen Gründungsmitglied. Der StartupSpot soll die Vielfalt des Startup-Ökosystems und die vielen Vorbilder für den Nachwuchs sichtbar machen.

Über QVC NEXT

QVC steht für Innovationskraft und die Freude am Entdecken. Seit seiner Gründung vor mehr als 20 Jahren sucht das digitale Handelsunternehmen daher nach innovativen Produkten, die Kunden begeistern. So setzt QVC Trends und erschließt neue Märkte. Mit QVC NEXT wird dieses Erfolgskonzept auf die nächste Ebene geführt. Denn die Plattform sucht und fördert außergewöhnliche Startups und unterstützt die Gründerinnen und Gründer dabei, ihre Produktinnovationen groß und bekannt zu machen. Mit der langjährigen Erfahrung von QVC. Mit der umfassenden Expertise in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb. Und mit dem Zugang zu den eigenen Kanälen, über die die Produkte mit Storytelling für Millionen von Menschen erlebbar gemacht werden. Weitere Informationen: QVCNEXT.de und QVC.de/NEXT.

Über QVC

QVC, Inc., verbindet die Freude am Entdecken mit der Kraft von Beziehungen und übertrifft dadurch stets die Erwartungen seiner Kunden. Jeden Tag nimmt QVC Millionen Shoppingbegeisterte in neun Ländern mit auf eine Entdeckungsreise durch ein sich stetig änderndes Sortiment, bestehend aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten - aus den Bereichen Home und Fashion, Beauty, Elektronik und Schmuck. Dabei treffen Kunden auf interessante Persönlichkeiten, begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVC Inc. hat über 17.000 Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und - im Rahmen eines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 14 Fernsehkanälen, die rund 370 Millionen Haushalte erreichen, sieben Internetauftritten und 220 Social-Media-Präsenzen. Weitere Informationen: corporate.qvc.com, unternehmen.qvc.de, presse.qvc.de

QVC, Inc., ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Qurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB), zu der QVC, HSN, zulily und die Cornerstone Marken genauso wie andere Minderheitsbeteiligungen gehören (zusammen Qurate Retail Group). Die Qurate Retail Group glaubt an eine dritte Dimension des Shoppings ("a third way to shop") - die sich vom Einzelhandel oder vom reinen vom Bestellen getriebenen E-Commerce abhebt - und ist laut "Internet Retailer" die Nr. 1 im Video-Commerce, die Nr. 3 im E-Commerce in Nordamerika sowie die Nr. 3 im Mobile Commerce in den USA. QVC, Q, und das Q Ribbon Logo sind registrierte Marken der ER Marks, Inc. Weitere Informationen zur Qurate Retail Group: qurateretailgroup.com

Pressekontakt:

QVC Handel S.à r.l. & Co. KG

Susanne Mueller

Tel.: 0211/3007-5129

susanne_mueller@QVC.com



QVC Handel S.à r.l. & Co. KG

Marielle Bergmann

Tel.: 0211/3007-5016

marielle_bergmann@QVC.com

Original-Content von: QVC Deutschland, übermittelt durch news aktuell