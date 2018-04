Moderatorenteam wächst: Nandini Mitra zurück auf der "QVC Bühne"

Die Fitness- und Lifestyle-Expertin Nandini Mitra erweitert ab Ende März 2018 das QVC Moderatorenteam. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6333 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/QVC Deutschland/©QVC" Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Die Fitness- und Lifestyle-Expertin Nandini Mitra erweitert ab Ende März das QVC Moderatorenteam - das erste Mal ist sie am 10. April 2018 um 20:00 Uhr in der Sendung VIA MILANO auf QVC2 zu sehen.

Ihr Debüt vor den QVC Kameras hat Nandini Mitra bereits 2016 gegeben. Damals war sie Produktexpertin für das Diätprogramm "Cape June". Jetzt ist sie zurück und wird regelmäßig als Moderatorin auf den verschiedenen TV-Kanälen des digitalen Handelsunternehmens zu sehen sein. Los geht es am 10. April. Um 20:00 Uhr wird die bekannte, Moderatorin, Journalistin und Autorin live Mode mit italienischem Flair der Marke VIA MILANO präsentieren. "Ich freue mich schon sehr auf mein Comeback bei QVC. Schon als Produktexpertin hat mich der enge Kontakt zu den Kunden begeistert. Live Produkte zu präsentieren und die Fragen der Kunden zu beantworten macht mir einfach unheimlich viel Spaß", fasst Mitra die Vorfreude auf ihre erste Sendung zusammen.

Expertin für DIY, Fitness- und Lifestyle-Themen

Nandini Mitra, die eine Schneiderlehre bei Jill Sander absolvierte, näht leidenschaftlich gerne - unter anderem ihre Kleider für Auftritte auf dem roten Teppich. Sie ist Autorin eines Buches für Selbstgenähtes und bringt viel Expertise im Do-it-yourself-Bereich mit. Durch die Moderation des VOX-Formates "Fit For Fun TV" und ihrer Tätigkeit für Eurosport2 sowie für verschiedene Reisemagazine kann Mitra bereits auf jahrelange TV-Erfahrung zurückblicken und zeichnet sich außerdem als Expertin für Fitness- und Lifestyle-Themen aus. Kreativität, Sport und ein gesunder Lebensstil haben für die gebürtige Hamburgerin auch privat einen hohen Stellenwert. "Mir ist es wichtig mich regelmäßig zu bewegen und meinem Körper etwas Gutes zu tun. Dazu probiere ich gerne immer wieder etwas Neues aus. Wie passend, dass ich bei QVC ab sofort ganz viele spannende Produkte ausprobieren und vorstellen darf."

Über QVC

QVC verbindet die Freude am Entdecken mit der Kraft von Beziehungen und übertrifft dadurch stets die Erwartungen seiner Kunden. Jeden Tag nimmt QVC Millionen Shoppingbegeisterte in neun Ländern mit auf eine Entdeckungsreise durch ein sich stetig änderndes Sortiment, bestehend aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten - aus den Bereichen Home und Fashion, Beauty, Elektronik und Schmuck. Dabei treffen Kunden auf interessante Persönlichkeiten, begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVC Inc. hat über 17.000 Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und - im Rahmen eines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 14 Fernsehkanälen, die rund 370 Millionen Haushalte erreichen, sechs Internetauftritten und 220 Social-Media-Präsenzen.

Weitere Informationen: http://corporate.qvc.com, http://unternehmen.qvc.de, http://presse.qvc.de

QVC ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Qurate Retail Group (NASDAQ: QRTEA, QRTEB). Die Qurate Retail Group glaubt an eine dritte Dimension des Shoppings ("a third way to shop'') - die sich vom Einzelhandel oder vom reinen vom Bestellen getriebenen E-Commerce abhebt - für Kunden, die sich einzigartige Shoppingerlebnisse wünschen. Die Qurate Retail Group ist laut "Internet Retailer'' die Nr. 1 im Video-Commerce, die Nr. 3 im E-Commerce in Nordamerika sowie die Nr. 3 im Mobile Commerce in den USA. QVC, Q, und das Q Ribbon Logo sind registrierte Marken der ER Marks, Inc.

Weitere Informationen zur Qurate Retail Group: http://www.qurateretailgroup.com/

